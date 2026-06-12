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Megtakarítás

Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. június 12. 17:53

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2195,99 pontos, 1,64 százalékos emelkedéssel 135 724,68 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Molt kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek.

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Takács András, az Equilor befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, az iráni-amerikai béketárgyalásokról érkező bejelentések, valamint a SpaceX tőzsdei bevezetése miatt nagyon jó volt a nemzetközi befektetői hangulat, amelyből a BUX vezető papírjai közül legjobban az OTP profitált.

Emellett a pénzintézet saját részvény-vásárlásai és a kamatstop kivezetéséről érkező hírek is felfelé hajtották a részvény árát. A Mol a csökkenő olajárak miatt esett, míg a Richter a célárcsökkentés ellenére emelkedni tudott.

  • A Mol 104 forinttal, 2,65 százalékkal 3826 forintra csökkent 2,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1610 forinttal, 3,94 százalékkal 42 490 forintra erősödött, forgalmuk 18,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 40 forinttal, 1,49 százalékkal 2730 forintra nőtt, forgalma 2,5 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 280 forinttal, 2,4 százalékkal 11 930 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9262,76 ponton zárt pénteken, ez 51,03 pontos, 0,55 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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