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Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2195,99 pontos, 1,64 százalékos emelkedéssel 135 724,68 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Molt kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek.
Takács András, az Equilor befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, az iráni-amerikai béketárgyalásokról érkező bejelentések, valamint a SpaceX tőzsdei bevezetése miatt nagyon jó volt a nemzetközi befektetői hangulat, amelyből a BUX vezető papírjai közül legjobban az OTP profitált.
Emellett a pénzintézet saját részvény-vásárlásai és a kamatstop kivezetéséről érkező hírek is felfelé hajtották a részvény árát. A Mol a csökkenő olajárak miatt esett, míg a Richter a célárcsökkentés ellenére emelkedni tudott.
- A Mol 104 forinttal, 2,65 százalékkal 3826 forintra csökkent 2,0 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1610 forinttal, 3,94 százalékkal 42 490 forintra erősödött, forgalmuk 18,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 40 forinttal, 1,49 százalékkal 2730 forintra nőtt, forgalma 2,5 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 280 forinttal, 2,4 százalékkal 11 930 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9262,76 ponton zárt pénteken, ez 51,03 pontos, 0,55 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
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