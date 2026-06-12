Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2195,99 pontos, 1,64 százalékos emelkedéssel 135 724,68 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Molt kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek.

Takács András, az Equilor befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, az iráni-amerikai béketárgyalásokról érkező bejelentések, valamint a SpaceX tőzsdei bevezetése miatt nagyon jó volt a nemzetközi befektetői hangulat, amelyből a BUX vezető papírjai közül legjobban az OTP profitált.

Emellett a pénzintézet saját részvény-vásárlásai és a kamatstop kivezetéséről érkező hírek is felfelé hajtották a részvény árát. A Mol a csökkenő olajárak miatt esett, míg a Richter a célárcsökkentés ellenére emelkedni tudott.