Megszületett a világ első dollárbilliomosa: vagyona átlépte a felfoghatatlan álomhatárt

Elon Musk lett a világ első dollárbilliomosa, miután a SpaceX tőzsdére lépésével vagyona meghaladta az 1100 milliárd dollárt, ami történelmi mérföldkövet jelent a globális gazdagság koncentrációjában.

A SpaceX csütörtökön rekordméretű, 75 milliárd dolláros nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, aminek köszönhetően Elon Musk nettó vagyona átlépte az ezermilliárd dolláros határt. A Reuters számításai szerint a pénteki kereskedés kezdetén az üzletember összvagyona már meghaladta az 1,1 billió dollárt, amely a Tesla, a SpaceX és egyéb vállalatok részvényei mellett a lehívható opciós részvénycsomagokat is tartalmazza - tudósított a Ruters.

Musk vagyonának oroszlánrészét immár a SpaceX biztosítja, hiszen az űripari, műholdas szolgáltatásokkal és mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységeket végző vállalatban birtokolt részesedése önmagában mintegy 866 milliárd dollárt ér. A tőzsdére lépés előtt a Forbes még 780 milliárd dollárra becsülte az üzletember vagyonát, ami már akkor is messze felülmúlta a második leggazdagabb ember, Larry Page, az Alphabet társalapítójának mintegy 300 milliárd dolláros vagyonát.

A SpaceX 1,5–2 billió dolláros piaci kapitalizációja a hagyományos cégértékelési módszerek kereteit feszegeti. A befektetők körében csak "Elon-prémiumként" emlegetett jelenség lényege, hogy a piaci értékelés nem elsősorban a valós pénzügyi mutatókon, hanem sokkal inkább a Musk jövőképébe vetett bizalmon alapul, a Teslánál korábban tapasztaltakhoz hasonlóan.

Musk megítélése ugyanakkor erősen megosztó. A Twitter 2022-es felvásárlása óta közvetlen politikai befolyásra tett szert, amit tovább erősített a Trump-kormányzat Kormányzati Hatékonysági Hivatalában (DOGE) vállalt tanácsadói szerepe. Ez a politikai elköteleződés 2025-ben fogyasztói bojkottokhoz és tiltakozásokhoz vezetett, amelyek a Tesla nemzetközi eladásaira is kedvezőtlen hatást gyakoroltak. Bár Musk és Trump kapcsolata egy időre megromlott, és nyilvános vitákba torkollott, azóta mindkét fél békülékenyebb hangnemre váltott.

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A vagyonkoncentráció, valamint az egyetlen személyhez köthető üzleti birodalom kockázatai régóta foglalkoztatják a befektetőket és a társaságirányítási szakértőket. Musk rendszeresen keveredik nyilvános vitákba a pénzügyi és piaci felügyeleti szervekkel, újságírókkal, médiumokkal és más üzletemberekkel. Ugyanakkor a vele korábban perben álló Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója mára megbékélt a milliárdossal, és "korunk Edisonjaként", valamint "a mi Einsteinünkként" hivatkozik rá.