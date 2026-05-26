Rezeg a léc: kútba eshet Magyarország legújabb olajvezetékének megépítése? Ezt találták a közbeszerzéseknél

Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzése – írja a szerbiai Forbes. Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt, mintegy 1,7 milliárd forint értékű tendert támadták meg. Bár a kivitelezési szerződést az MVM Juzna Backa konzorciumával egy korábbi panasz elutasítása után már aláírták, a mostani kifogás miatt a teljes projekt megvalósítása várakozni kényszerül.

A lap szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást.

A szerb állami Transnafta ugyan már döntött a kivitelező és a szakmai felügyeletet ellátó cégek kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárás azonban a jogvédelmi kérelem miatt egyelőre nem folytatható. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással, erről várhatóan csak a jogvédelmi bizottság döntése után közölnek részleteket.

A műszaki felügyeletre kiírt megbízás értéke 550,9 millió dinár (1,69 milliárd forint). A tenderen két konzorcium indult. A nyertes csoportot az újvidéki Project Biro Utiber, a belgrádi SGS Beograd, a prágai SGS Czech Republic, a pancsovai Petrol Projekt és a pozarevaci Preventiva 012 alkotja. A másik ajánlatot a Bureau Veritas köré szerveződött konzorcium nyújtotta be, 667,9 millió dináros (mintegy kétmilliárd forintos) értékben.

A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson importkőolajhoz. Az ország jelenleg kizárólag Horvátország felől, az Adria-kőolajvezetéken keresztül kap nyersolajat. Az új vezeték a magyarországi Barátság kőolajvezeték-rendszerhez kapcsolná a szerb hálózatot.

A Transnafta időközben a kivitelező kiválasztásáról is döntött: a munkálatokat az MVM Juzna Backa vezette konzorcium végezheti el, 14,5 milliárd dinár (44,37 milliárd forint) értékben. A konzorcium tagja a Konvar, a Delta inzenjering, a Zavod za zavarivanje, a Celik és a Delta preving is.

A szerződés szerint az MVM Juzna Backa a teljes projekt mintegy 43 százalékát valósítja meg. A vállalat feladata lesz egyebek mellett az anyag- és berendezésbeszerzés, a mérnöki munkák koordinálása, az elektromos és automatizálási rendszerek kivitelezése, valamint a gépészeti és építőipari munkák egy részének elvégzése.

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzést korábban szintén jogorvoslati eljárás miatt függesztették fel, ám a szerb Közbeszerzési Eljárások Jogvédelmi Bizottsága végül elutasította a kifogást, így a szerződést azóta aláírták.

A tervek szerint a teljes egészében föld alá kerülő, 113 kilométer hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épülne ki Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya érintésével. Éves szállítási kapacitását 5,5 millió tonnára tervezik.

A beruházás összértékét korábban mintegy 150 millió euróra (54 milliárd forintra) becsülték. A projektet a szerb kormány stratégiai jelentőségű energetikai fejlesztésként kezeli, míg a magyar kabinet márciusban kiemelt beruházássá nyilvánította a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítését.