Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.
Rezeg a léc: kútba eshet Magyarország legújabb olajvezetékének megépítése? Ezt találták a közbeszerzéseknél
Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzése – írja a szerbiai Forbes. Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt, mintegy 1,7 milliárd forint értékű tendert támadták meg. Bár a kivitelezési szerződést az MVM Juzna Backa konzorciumával egy korábbi panasz elutasítása után már aláírták, a mostani kifogás miatt a teljes projekt megvalósítása várakozni kényszerül.
Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata - írta kedden internetes oldalán a szerbiai Forbes gazdasági magazin.
A lap szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást.
A szerb állami Transnafta ugyan már döntött a kivitelező és a szakmai felügyeletet ellátó cégek kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárás azonban a jogvédelmi kérelem miatt egyelőre nem folytatható. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással, erről várhatóan csak a jogvédelmi bizottság döntése után közölnek részleteket.
A műszaki felügyeletre kiírt megbízás értéke 550,9 millió dinár (1,69 milliárd forint). A tenderen két konzorcium indult. A nyertes csoportot az újvidéki Project Biro Utiber, a belgrádi SGS Beograd, a prágai SGS Czech Republic, a pancsovai Petrol Projekt és a pozarevaci Preventiva 012 alkotja. A másik ajánlatot a Bureau Veritas köré szerveződött konzorcium nyújtotta be, 667,9 millió dináros (mintegy kétmilliárd forintos) értékben.
A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson importkőolajhoz. Az ország jelenleg kizárólag Horvátország felől, az Adria-kőolajvezetéken keresztül kap nyersolajat. Az új vezeték a magyarországi Barátság kőolajvezeték-rendszerhez kapcsolná a szerb hálózatot.
A Transnafta időközben a kivitelező kiválasztásáról is döntött: a munkálatokat az MVM Juzna Backa vezette konzorcium végezheti el, 14,5 milliárd dinár (44,37 milliárd forint) értékben. A konzorcium tagja a Konvar, a Delta inzenjering, a Zavod za zavarivanje, a Celik és a Delta preving is.
A szerződés szerint az MVM Juzna Backa a teljes projekt mintegy 43 százalékát valósítja meg. A vállalat feladata lesz egyebek mellett az anyag- és berendezésbeszerzés, a mérnöki munkák koordinálása, az elektromos és automatizálási rendszerek kivitelezése, valamint a gépészeti és építőipari munkák egy részének elvégzése.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzést korábban szintén jogorvoslati eljárás miatt függesztették fel, ám a szerb Közbeszerzési Eljárások Jogvédelmi Bizottsága végül elutasította a kifogást, így a szerződést azóta aláírták.
A tervek szerint a teljes egészében föld alá kerülő, 113 kilométer hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épülne ki Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya érintésével. Éves szállítási kapacitását 5,5 millió tonnára tervezik.
A beruházás összértékét korábban mintegy 150 millió euróra (54 milliárd forintra) becsülték. A projektet a szerb kormány stratégiai jelentőségű energetikai fejlesztésként kezeli, míg a magyar kabinet márciusban kiemelt beruházássá nyilvánította a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítését.
Megingott a forint, kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam: újabb csapás, vagy szárnyalás jön május legvégén?
Gyengüléssel kezdte a keddi napot a forint a nemzetközi devizapiacon
Sorsfordító döntést hozhatnak kedden a magyar jegybankban: mindenki erre figyel, rengeteg pénz forog kockán
Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely legutóbb áprilisban 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával, valamint öt új vizsgálóbizottság felállításáról szóló szavazással kezdődik az Országgyűlés keddi ülése.
Nagyobb forgalom mellett gyengült a magyar tőzsde a héten, miközben az OTP-re célárcsökkentés is érkezett.
Összesen 55 államtitkárt neveztek ki az új kormányban, Magyar Péter szerint a kabinetben sok lesz a női vezető.
Kíméletlenül megvágja a politikusok fizetését Magyar Péter: az is kiderült, pontosan mennyit visz majd haza az új miniszterelnök
Fizetéscsökkentés, EU-s pénzek, rejtett milliárdok és új támogatások is szóba kerültek az interjúban.
Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi robbanás után: íme az új részletek a tragédiáról
A vállalat közleménye szerint a cél a baleset körülményeinek teljes feltárása.
Az új kormányfő több gazdasági és szociális intézkedést is belengetett első nagyinterjújában, köztük támogatásokat és uniós megállapodást.
Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után
A hatóságok büntetőeljárást indítottak a Mol olefingyárában történt pénteki üzemi baleset miatt, amelyben egy dolgozó életét vesztette.
A külügyminiszter arról beszélt, hogy az előző kormány korrupciója miatt Magyarország végleg elesett 2 milliárd eurónyi uniós forrástól.
Az OFAC június elejéig engedélyezte a Molnak a szerb olajcég felvásárlásáról szóló egyeztetéseket.
Több város tűzoltói is a helyszínre siettek, miután kigyulladt egy pelletüzem Fejér vármegyében.
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: rengeteg pénz szabadulhat fel, de van egy bökkenő
A hitelminősítő szerint az EU-s pénzek felszabadítása és a költségvetés helyzete is kulcskérdés lesz.
Teljes fordulatot vett az ügy: az új kabinet már nem akarja megszüntetni Magyarország tagságát a hágai bíróságban.
Első ránézésre nem indult rosszul az év az építőiparban, de a számokat erősen torzítja egy óriásberuházás.
Már a NAV is vizsgálódik az NKA támogatásai miatt, miközben sorra függesztik fel a kulturális kifizetéseket.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 358,97 forintról 358,54 forintra csökkent.
A BUX-ot a Mol húzta le, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.