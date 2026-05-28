Bombameglepetés a Roland Garroson: kihullott a világelső Sinner a második fordulóban

Jannik Sinner, a teniszezők világranglistájának vezetője vereséget szenvedett a Roland Garros második fordulójában. A hőségtől meggyötört olasz játékos kétszettes és brékelőnyből omlott össze az 56. helyen rangsorolt argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen.

Már a második fordulóban kiesett a férfia világranglista vezetője a francia nyílt teniszbajnokságon. Janik Sinner két szettel is vezetett már argentin ellenfelével szemben, ám ő és a hőség végül együtt legyőzték az olasz világsztárt.

Sinner magabiztosan nyerte az első két játszmát 6:3-ra és 6:2-re, és a harmadik szettben már 5:1-re vezetett, amikor a drámai fordulat következett. Három elveszített gém után, 5:4-es állásnál, saját adogatásakor 0:40-nél a világelső láthatóan kimerült. Meggörnyedt a salakon, majd orvosi ápolást kért, és levonult a pályáról. Világoskék szerelése ekkorra teljesen átázott az izzadságtól.

Amikor egy jégtömlővel a nyakában visszatért, már nem tudta megfordítani a mérkőzés menetét. A harmadik játszmát 7:5-re elveszítette, majd a negyediket és az ötödiket is simán, 6:1-re elbukta. A találkozó végeredménye így 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 lett Cerúndolo javára.

A mérkőzés kezdetén 29 Celsius-fokot mértek, később azonban az előrejelzéseknek megfelelően 33 fokig emelkedett a hőmérséklet. Sinnernek korábban is gondot okozott a hőség. Az Australian Openen Eliot Spizzirri ellen szintén megküzdött a rekkenő meleggel, ám ott a stadion tetejének behúzása után sikerült fordítania.

Nehéz lehet most neki... játszmánként korábban legfeljebb három gémet tudtam nyerni ellene, úgyhogy szerencsés voltam. Megérdemelte volna a győzelmet ezen a mérkőzésen. Sajnálom, ami történt, és remélem, hamar rendbe jön

- fogalmazott rendkívül sportszerűen a meccs után Cerúndolo.

A vereséggel megszakadt Sinner februárig visszanyúló, 30 mérkőzésből álló veretlenségi sorozata. Ezzel egyelőre füstbe ment a Karrier Grand Slam-álma is, amelyhez éppen a párizsi salakpályás tornagyőzelemre lett volna szüksége.

