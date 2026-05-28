Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 28.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. május 28.

Névnap

Emil, Csanád

Deviza árfolyam

EUR: 355.81 Ft

CHF: 388.82 Ft

GBP: 410.72 Ft

USD: 306.88 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 27.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 3, 4, 7, 9, 14, 20



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 97 db

5-ös találat: 2867 db

4-es találat: 37084 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40810 Ft

MOL: 3750 Ft

RICHTER: 12450 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.29: Derült, vagy gyengén fátyolfelhős napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomolyfelhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 13 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél enyhébb is lehet. Délután többnyire 23, 27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

2026.05.30: Általában többórás napsütés várható, majd észak felől átmenetileg erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, főleg északkeleten be is borulhat az ég. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő, északnyugaton az ég is megdörrenhet. A nyugatias szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban általában 8, 15 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra többnyire 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UV-B sugárzás. Ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanoma kialakulását segíti elő. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre! Szerda estétől hideg fronthatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.05.27)

Akciók

