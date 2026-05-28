Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 28.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. május 28.
Névnap
Emil, Csanád
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 355.81 Ft
CHF: 388.82 Ft
GBP: 410.72 Ft
USD: 306.88 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. május 27.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 3, 4, 7, 9, 14, 20
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 97 db
5-ös találat: 2867 db
4-es találat: 37084 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40810 Ft
MOL: 3750 Ft
RICHTER: 12450 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.29: Derült, vagy gyengén fátyolfelhős napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomolyfelhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 13 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél enyhébb is lehet. Délután többnyire 23, 27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
2026.05.30: Általában többórás napsütés várható, majd észak felől átmenetileg erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, főleg északkeleten be is borulhat az ég. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő, északnyugaton az ég is megdörrenhet. A nyugatias szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban általában 8, 15 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra többnyire 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetnek.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UV-B sugárzás. Ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanoma kialakulását segíti elő. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre! Szerda estétől hideg fronthatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.05.27)
Akciók
Keserédes adatok futottak be a magyar turizmusról: hiába a belföldi roham, valami nagyon elromlott áprilisra
A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti célok között Budapest és a Balaton is jól teljesített.
Az iráni konfliktus miatt megugró üzemanyagárak egyelőre csak korlátozottan érintik az európai légiközlekedést
Tömegek cserélik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
A kontinens nagy tavai, a szlovén Alpoktól a cseh hegyvidéken át egészen a lengyel Mazuri‑tavakig tudnak annyit, mint egy zsúfolt tengerpart.
Súlyos figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok: jégeső és viharos szél tarolhatja le ezeket a megyéket
Jelentős mennyiségű csapadék és zivatarok érkezhetnek az ország több térségébe, a HungaroMet emiatt több megyére figyelmeztetést adott ki.
Robban a nyári bírságbomba: brutális razziát indít a magyar hatóság, ennek a fele sem tréfa - lehet majd perkálni
A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra.
Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt
A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.
Váratlan lépést tettek a fapados társaságok: most fillérekért repülhetünk, de hamarosan jön a durva feketeleves
Az iráni háború következtében az energia- és üzemanyagárak az egekbe szöktek.
Hidegfront érkezik szerdán estefelé Magyarországra, de nagy országos eső most sem várható.
Hidegzuhany érte a magyar turizmust: hiába reménykedtek a szakmabeliek, váratlan döntés született a háttérben
Jelentős szerkezeti változás jön a hazai turizmus irányításában: a korábbi tervekkel és sajtóhírekkel ellentétben mégsem kap önálló államtitkárságot az ágazat.
Filléres álomszállással csábítják a turistákat a horvát üdülőhelyen: aki erre a linkre kattint, minden pénzét elveszítheti
Horvátországban a turisztikai szezon beindulásával egyre több szállásadó szembesül online foglalási csalásokkal és kiberbűnözéssel.
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.
Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.
A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.
A HungaroControl szerint a következő hónapokban tovább romolhat a helyzet a légiközlekedésben.
