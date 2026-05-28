2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
23 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 28.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 28.)

Pénzcentrum
2026. május 28. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. május 28.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Emil, Csanád

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.81 Ft
CHF: 388.82 Ft
GBP: 410.72 Ft
USD: 306.88 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 27.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 3, 4, 7, 9, 14, 20

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 97 db
5-ös találat: 2867 db
4-es találat: 37084 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40810 Ft
MOL: 3750 Ft
RICHTER: 12450 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.29: Derült, vagy gyengén fátyolfelhős napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomolyfelhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 13 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél enyhébb is lehet. Délután többnyire 23, 27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.05.30: Általában többórás napsütés várható, majd észak felől átmenetileg erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, főleg északkeleten be is borulhat az ég. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő, északnyugaton az ég is megdörrenhet. A nyugatias szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban általában 8, 15 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra többnyire 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UV-B sugárzás. Ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanoma kialakulását segíti elő. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre! Szerda estétől hideg fronthatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.05.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:52
08:45
08:30
08:30
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
1 hete
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
3
2 napja
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
4
1 hete
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
5
1 hete
Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban
PÉNZÜGYI KISOKOS
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 08:30
Komoly bajba kerültek a magyar dolgozók: tízezrek estek ki a munkaerőpiacról, itt a friss jelentés
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 06:27
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Agrárszektor  |  2026. május 28. 08:18
Kamerát szereltek fel sok magyar állattelepnél: váratlan dolgot rögzítettek