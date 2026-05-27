Nagyot megy szerda reggel a forint: komoly erősödés látszik a piacon, mutatjuk az árfolyamokat

A forint minden fő devizával szemben erősödött, az euró ugyanezt tette a dollárral szemben a devizapiacon.

Szerda reggelre a forint a kedd esti szintekhez képest erősödött a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.

Reggel 7 órakor az euró árfolyama a korábbi 356,33 forintról 355,63 forintra csökkent. A dollár jegyzése 306,65 forintról 305,51 forintra, a svájci franké pedig 390,15 forintról 389,05 forintra mérséklődött.

Ezzel párhuzamosan az euró is erősödött a dollárral szemben: egy euróért a korábbi 1,1620 dollár helyett már 1,1642 dollárt adtak.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.