Az arany ára kéthavi mélypontra süllyedt csütörtökön, miután az amerikai–iráni háború körüli bizonytalanság erősítette a dollárt, és felhajtotta az olajárakat.
Súlyos válság ütött be Németországban: sorra dőlnek be a nagy cégek, egy magyar vállalat kaszálhat a romokon
A német logisztikai szektor súlyos válságba került a csökkenő ipari kereslet, az emelkedő költségek és az elhibázott üzleti döntések együttes hatása miatt. A strukturális problémákat jól mutatja két meghatározó vállalat helyzete: a Betz International csődeljárást kért, míg az autóipari fókuszú Duvenbeck felvásárlót keres. A piac átrendeződése ugyanakkor komoly terjeszkedési lehetőséget teremthet az olyan stabilizálódott szereplők számára, mint a korábban hasonló krízisből sikeresen kilábaló Waberer's - derül ki a Concorde elemzéséből.
A német ipar, és különösen az autógyártás elhúzódó gyengélkedése hatalmas nyomást helyez az európai ellátási láncokra. Ezt a feszültséget jól jelzi a legendás sárga-kék kamionjairól ismert Willi Betz csoport operatív leányvállalatának, a Betz International GmbH-nak a csődje. A vállalat egykor a hidegháború alatt kiépített keleti kapcsolataival és bátor terjeszkedésével a piac csúcsára ért.
A 2008-as válság és a vezetést érintő feketemunka-botrányok azonban megtörték a lendületét. Bár a mostani fizetésképtelenség egyelőre csak 140 alkalmazottat és 72 járművet érint, a lépés jól szimbolizálja a hagyományos német logisztikai modell törékenységét. A csődgondnok már keresi a befektetőket, a cég kelet-európai hálózata pedig vonzó célpont lehet a regionális versenytársak számára.
Még ennél is komolyabb piaci hullámokat ver a méregzöld flottájáról ismert Duvenbeck megrendülése. A Németország egyik legnagyobb autóipari logisztikai partnerének számító vállalat évtizedeken át stabilan növekedett. Ez a trend egészen addig tartott, amíg 2022-ben a Waterland magántőke-befektető többségi tulajdont nem szerzett a cégben.
Az új vezetés agresszív, felvásárlásokra épülő stratégiába kezdett, és 2028-ra hárommilliárd eurós árbevételt tűzött ki célul. A zsugorodó piacon azonban ez a modell gyorsan falnak ütközött. A rosszul felmért kapacitások és a költségeket sem fedező, veszteséges fuvarszerződések idén tavaszra válságba sodorták a hatezer embert foglalkoztató vállalatot.
Mindkét vállalat bukásának hátterében az egész szektort sújtó makrogazdasági folyamatok állnak. A német ipari termelés csökkenése, az emelkedő útdíjak, a magas finanszírozási költségek, a gépjárművezető-hiány és a geopolitikai feszültségek miatt dráguló üzemanyag együttesen felemésztették a logisztikai szolgáltatók amúgy is vékony haszonkulcsát. A Duvenbeck helyzete ráadásul annyira kritikussá vált, hogy tavaly év végén a Volkswagen, a BMW és a Mercedes kénytelen volt tőkét biztosítani a megmentésére. Ezzel a lépéssel akarták elkerülni, hogy a kulcsfontosságú logisztikai partner összeomlása a saját autógyáraik leállásához vezessen.
Jelenleg pénzügyi tanácsadók bevonásával keresnek vevőt a Duvenbeckre. Bár az ázsiai terjeszkedés miatt kínai érdeklődők is felbukkanhatnak, a legvalószínűbb forgatókönyv a vállalat feldarabolása és részenkénti értékesítése. Ez a piaci konszolidáció különösen kedvező helyzetbe hozhatja a Waberer's-t, amelynek története szinte kísértetiesen hasonlít a német versenytársáéhoz.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A magyar hátterű vállalat néhány éve maga is megszenvedte egy magántőke-befektető által erőltetett, túlméretezett növekedési stratégia kudarcát. Mára azonban sikeresen átalakította és újra nyereségessé tette a működését. Stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően a Waberer's most akár vevőként is felléphetne.
A Duvenbeck magyarországi, valamint a régiós operációjának – például a pozsonyi Volkswagenhez vagy a kecskeméti Mercedeshez kötődő üzletágaknak – a felvásárlása logikus lépés lenne. Ezzel a Waberer's nemcsak a szerződéses logisztikai portfólióját bővíthetné, hanem a nyugat-európai jelenlétét is jelentősen megerősíthetné. Mindez jól bizonyítaná, hogy a fegyelmezett költségkontroll és a diverzifikált működés hosszú távon kifizetődőbb az agresszív, de fenntarthatatlan növekedésnél.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
A telefongyártók stratégiája jelenleg az, hogy szűkítik az alacsony árú modellek kínálatát, miközben fokozatosan a prémium kategória felé mozdulnak.
Hiába vagy zseni a mesterséges intelligenciában, ezen a banális dolgon bukik el a legtöbb magyar dolgozó sikere
Ahogy a korábbi kutatások, úgy a legújabb felmérés is a mesterséges intelligencia gyors munkahelyi térnyerését erősíti meg.
Az Nvidia tavaly vált az első olyan vállalattá, amelynek piaci értéke elérte az 5 ezer milliárd dollárt.
Most közölte az Apple: kemény korlátozást vezetnek be az iPhone-oknál - ezt jobb ha tudod, ha ilyen telefonod van
A tesztelők beszámolói alapján a korlát valóban magas: van, akinél 8000, míg másnál 20 000 blokkolt szám után jelent meg a hibaüzenet.
Gigantikus, 15 milliárd eurós robbanás előtt áll a magyar gazdaság: ezen az egyetlen technológián múlik a jövőnk?
Többé nem a foglalkoztatás bővülése, hanem a mesterséges intelligenciára épülő termelékenység-növekedés lehet a magyar gazdaság sikerének kulcsa.
Egyre több magyart húznak csőbe így: te is könnyen áldozattá válhatsz, ha nem vigyázol - erre kell gyanakodni
A deepfake technológia az elmúlt években kilépett a sci-fi világából, és a mindennapi életünk részévé vált.
Kiderült az előfizetések nagy titka: a magyar mobilozók negyede már ezzel az okos trükkel spórol a kiadásain
A hanghívások mellett mobilnetet használó feltöltőkártyások számára kialakított új kínálat skálája rendkívül széles.
Hatalmas bejelentést tett a gigacég: óriásit ugrottak a részvények, döbbenetes jövő várhat a vállalatra
A cég a márciusban zárult negyedik negyedévben 21,6 milliárd dolláros csoportszintű árbevételt ért el.
Váratlan fordulat a gigantikus űrmisszióban: csúszik a landolás, de kiderült, mi lapul a sötét kráterek mélyén
A létesítmény nemcsak a hosszú távú kutatásoknak ad majd otthont, hanem a jövőbeli Mars-missziókat is előkészítheti.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
A tömegközlekedés sok helyen már elérte képességeinek a határát, és a hagyományos forgalomirányítási rendszerek egyre nehezebben tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó helyzetekhez.
Te is kaptál nemrég ilyen üzenetet a telefonodra? Rá ne kattints a linkre, villámgyorsan lecsapolják a pénzt a bankszámládról!
Soha ne dőlj be az ilyen jellegű üzeneteknek!
A fogyasztóvédők szerint a Meta, a TikTok és a Google nem tesz eleget a pénzügyi csaló hirdetések kiszűrésére platformjaikon.
Történelmi bejelentést tett a Google: 25 éve nem történt ilyen a legnépszerűbb keresővel, mindenkit érint a változás
A vállalat szerint ez a legnagyobb változás a kereső 25 éves történetében.
Több millióan dőltek be a legújabb androidos csapdának: esélyed sem lesz visszaszerezni a pénzed, ha ebbe belesétálsz
Egy új, CallPhantom névre keresztelt androidos csalássorozatot azonosítottakvkiberbiztonsági kutatók a Google Play áruházban,
A június 8-án elstartoló konferencia idei jelmondata a "Coming bright up", amellyel a cég fényes és ragyogó jövőt ígér.
A Sony több régióban is megemeli a PlayStation Plus előfizetési díjait. A drágulás más mértékű lesz a különböző csomagok esetében.
A korábbi 17 ezer forintos normál csomag helyébe a Residential Max lépett.
Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.