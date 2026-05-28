Súlyos válság ütött be Németországban: sorra dőlnek be a nagy cégek, egy magyar vállalat kaszálhat a romokon

A német logisztikai szektor súlyos válságba került a csökkenő ipari kereslet, az emelkedő költségek és az elhibázott üzleti döntések együttes hatása miatt. A strukturális problémákat jól mutatja két meghatározó vállalat helyzete: a Betz International csődeljárást kért, míg az autóipari fókuszú Duvenbeck felvásárlót keres. A piac átrendeződése ugyanakkor komoly terjeszkedési lehetőséget teremthet az olyan stabilizálódott szereplők számára, mint a korábban hasonló krízisből sikeresen kilábaló Waberer's - derül ki a Concorde elemzéséből.

A német ipar, és különösen az autógyártás elhúzódó gyengélkedése hatalmas nyomást helyez az európai ellátási láncokra. Ezt a feszültséget jól jelzi a legendás sárga-kék kamionjairól ismert Willi Betz csoport operatív leányvállalatának, a Betz International GmbH-nak a csődje. A vállalat egykor a hidegháború alatt kiépített keleti kapcsolataival és bátor terjeszkedésével a piac csúcsára ért.

A 2008-as válság és a vezetést érintő feketemunka-botrányok azonban megtörték a lendületét. Bár a mostani fizetésképtelenség egyelőre csak 140 alkalmazottat és 72 járművet érint, a lépés jól szimbolizálja a hagyományos német logisztikai modell törékenységét. A csődgondnok már keresi a befektetőket, a cég kelet-európai hálózata pedig vonzó célpont lehet a regionális versenytársak számára.

Még ennél is komolyabb piaci hullámokat ver a méregzöld flottájáról ismert Duvenbeck megrendülése. A Németország egyik legnagyobb autóipari logisztikai partnerének számító vállalat évtizedeken át stabilan növekedett. Ez a trend egészen addig tartott, amíg 2022-ben a Waterland magántőke-befektető többségi tulajdont nem szerzett a cégben.

Az új vezetés agresszív, felvásárlásokra épülő stratégiába kezdett, és 2028-ra hárommilliárd eurós árbevételt tűzött ki célul. A zsugorodó piacon azonban ez a modell gyorsan falnak ütközött. A rosszul felmért kapacitások és a költségeket sem fedező, veszteséges fuvarszerződések idén tavaszra válságba sodorták a hatezer embert foglalkoztató vállalatot.

Mindkét vállalat bukásának hátterében az egész szektort sújtó makrogazdasági folyamatok állnak. A német ipari termelés csökkenése, az emelkedő útdíjak, a magas finanszírozási költségek, a gépjárművezető-hiány és a geopolitikai feszültségek miatt dráguló üzemanyag együttesen felemésztették a logisztikai szolgáltatók amúgy is vékony haszonkulcsát. A Duvenbeck helyzete ráadásul annyira kritikussá vált, hogy tavaly év végén a Volkswagen, a BMW és a Mercedes kénytelen volt tőkét biztosítani a megmentésére. Ezzel a lépéssel akarták elkerülni, hogy a kulcsfontosságú logisztikai partner összeomlása a saját autógyáraik leállásához vezessen.

Jelenleg pénzügyi tanácsadók bevonásával keresnek vevőt a Duvenbeckre. Bár az ázsiai terjeszkedés miatt kínai érdeklődők is felbukkanhatnak, a legvalószínűbb forgatókönyv a vállalat feldarabolása és részenkénti értékesítése. Ez a piaci konszolidáció különösen kedvező helyzetbe hozhatja a Waberer's-t, amelynek története szinte kísértetiesen hasonlít a német versenytársáéhoz.

A magyar hátterű vállalat néhány éve maga is megszenvedte egy magántőke-befektető által erőltetett, túlméretezett növekedési stratégia kudarcát. Mára azonban sikeresen átalakította és újra nyereségessé tette a működését. Stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően a Waberer's most akár vevőként is felléphetne.

A Duvenbeck magyarországi, valamint a régiós operációjának – például a pozsonyi Volkswagenhez vagy a kecskeméti Mercedeshez kötődő üzletágaknak – a felvásárlása logikus lépés lenne. Ezzel a Waberer's nemcsak a szerződéses logisztikai portfólióját bővíthetné, hanem a nyugat-európai jelenlétét is jelentősen megerősíthetné. Mindez jól bizonyítaná, hogy a fegyelmezett költségkontroll és a diverzifikált működés hosszú távon kifizetődőbb az agresszív, de fenntarthatatlan növekedésnél.

