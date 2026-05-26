Váratlan fordulat a magyar tőzsdén: kiderült, mi repítette a csúcsra az OTP árfolyamát

Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX index 1175,13 ponttal, 0,91 százalékkal került feljebb, így a nap végén 130 903,63 ponton állt.

A részvénypiac napi forgalma 26,8 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető papírok teljesítménye eltérően alakult.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta, hogy a nemzetközi környezet összességében nem támogatta a részvénypiacokat, mivel az európai tőzsdék többsége mínuszban zárt. A magyar piacon nem jelentek meg olyan vállalati hírek, amelyek érdemben mozgatták volna az árfolyamokat, az OTP azonban pozitív irányba tudott elmozdulni egy céláremelés hatására.

Az OTP vitte a prímet a vezető részvények között. A bankpapír árfolyama 700 forinttal, 1,76 százalékkal 40 500 forintra emelkedett, miközben a forgalma elérte a 17,9 milliárd forintot.

A Richter szintén erős napot zárt, a gyógyszergyártó részvényei 190 forinttal, 1,58 százalékkal 12 190 forintra emelkedtek. A papírok forgalma 2,8 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama eközben enyhe csökkenést mutatott. A részvény 8 forinttal, 0,21 százalékkal 3820 forintra mérséklődött, 2,9 milliárd forintos forgalom mellett.

A Magyar Telekom lefelé korrigált a korábbi emelkedés után. Az árfolyam 30 forinttal, 1,14 százalékkal 2592 forintra csökkent, a napi forgalom pedig szintén 2,9 milliárd forintot tett ki.

A kisebb vállalatokat tömörítő BUMIX index ugyanakkor nem követte a BUX teljesítményét. Az index 81,87 ponttal, 0,89 százalékkal került lejjebb, így 9093,03 ponton fejezte be a napot.