Budapest, 2026. április 29.A Richter Gedeon Nyrt. X. kerületi központja a gyógyszeripari vállalat 2026. évi rendes közgyûlésének napján, 2026. április 29-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Gigantikus, 120 milliárdos bejelentést tett a Richter: rengetegen fognak örülni, de a legfontosabb részletre még sokat kell várni

Pénzcentrum
2026. május 26. 13:15

A Richter összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet a törzsrészvények után a 2025-ös üzleti év alapján. Az egy részvényre jutó pontos összeget azonban csak 2026 májusában közli a gyógyszeripari vállalat .

A közgyűlés döntése értelmében a társaság a teljes összeget a jogosult részvényesek között osztja fel. A részvényenkénti kifizetés pontos mértéke jelenleg még nem ismert. Ennek oka, hogy a cég tulajdonában lévő saját részvényekre eső osztalékot is arányosan szétosztják a befektetők között.

A vállalat ezt a számítást jövőre végzi el. A végleges, korrigált részvényenkénti összeget 2026. május 29-én hozzák nyilvánosságra a Budapesti Értéktőzsde honlapján, valamint a társaság saját hivatalos weboldalán.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 

