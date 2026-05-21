Legendától búcsúznak vasárnap Liverpoolban: csak nyolcmillióba került anno

A scouserek vasárnap búcsút vesznek attól a játékostól, aki mindössze 8 millió fontért érkezett, végül pedig a klub történetének egyik legjobb igazolásává nőtte ki magát - számolt be a The Guardian.

Andy Robertson, a Liverpool egyik legikonikusabb védője távozik az Anfieldről: a skót hátvéd nyolc évet töltött a klubnál. Robertson útja önmagában is rendkívüli történet. Tinédzserként a Celtic túl alacsonynak találta, ezért elengedte.

A Liverpool védője a skót alsóbb osztályokból küzdötte fel magát. A Queen's Park játékosaként még arról posztolt a közösségi médiában, hogy 'nincs pénze, és az élete szörnyű'. A Dundee Uniteden keresztül jutott el a Hull Cityhez, onnan pedig 2017 nyarán a Liverpoolba. Akkoriban a legtöbben még inkább a csapattársára, Harry Maguire-re figyeltek - ő aztán épp a Liverpool egyik legrégebbi riválisánál, a Manchester Unitedben kötött ki.

A Jürgen Klopp-korszak csúcsán Robertson és Trent Alexander-Arnold szélsőhátvéd-párosa újradefiniálta a posztot. Úgy osztogatták a gólpasszokat, mint a világklasszis játékszervezők. Robertson a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában, a Ligakupában, a klubvilágbajnokságon, az európai Szuperkupában és a Community Shieldben is győzedelmeskedett a Liverpoollal. José Mourinho egyszer azt mondta róla: "Már attól elfáradok, hogy nézem Robertsont. Abszolút hihetetlen."

A szurkolók számára azonban nem csupán a trófeák számítanak, hanem a felejthetetlen pillanatok is. Ilyen volt a 2019-es, Villa Parkban szerzett utolsó perces egyenlítő gólja. A találat után felkapta a labdát, és rohant vissza a középkörbe, mert tudta, hogy a Manchester City a nyakukon liheg, ezért győzniük kell. Aztán jött Sadio Mané fejese a hajrában, amivel megőrizték a csapat veretlenségét.

Emlékezetes maradt az is, amikor a 2019-es klubvilágbajnokság döntőjének szünetében odaszólt Manénak a Flamengo elleni csörtéje kapcsán: "Sadio, majd én elintézem, ne aggódj." De ide sorolható az is, amikor odakapott Lionel Messinek, kinevetette Jordan Pickfordot, vagy éppen James Milnerrel kekszeket kóstolt egy klubvideóban.

Robertson közkedveltségének titka a hitelességében rejlett. Egy olyan korszakban, amikor a legtöbb élvonalbeli futballista teljesen elszakadt a valóságtól, ő végig megmaradt annak, aki volt: két lábbal a földön járó, humoros és egyenes embernek. A szurkolók szerint úgy viselte a Liverpool mezét, mint aki pontosan tudja, mit jelent az, és mennyire szerencsés, hogy felhúzhatja. Ő maradt a glasgow-i srác, aki kemény munkával, alázattal és humorral jutott a csúcsra, és ezeket a tulajdonságait soha nem adta fel.

Robertson hamarosan a skót válogatott válogatottsági rekorderévé válhat, miután tavaly novemberben a csapatával 1998 óta először kijutott a világbajnokságra. Vasárnap a Kop lelátóján búcsúztatják a szurkolók, akik közül sokan a klub valaha volt legjobb balhátvédjének tartják. Távozásával a Klopp-éra utolsó "mentalitásszörnyeinek" egyike hagyja el az Anfieldet, és vele együtt egy korszak véglegesen lezárul.