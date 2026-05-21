Neurológiai rehabilitációra specializálódott barcelonai klinikára szállították Jaume Guardeno spanyol kerékpárost, aki még márciusban szenvedett súlyos balesetet egy edzés során.
Legendától búcsúznak vasárnap Liverpoolban: csak nyolcmillióba került anno
A scouserek vasárnap búcsút vesznek attól a játékostól, aki mindössze 8 millió fontért érkezett, végül pedig a klub történetének egyik legjobb igazolásává nőtte ki magát - számolt be a The Guardian.
Andy Robertson, a Liverpool egyik legikonikusabb védője távozik az Anfieldről: a skót hátvéd nyolc évet töltött a klubnál. Robertson útja önmagában is rendkívüli történet. Tinédzserként a Celtic túl alacsonynak találta, ezért elengedte.
A Liverpool védője a skót alsóbb osztályokból küzdötte fel magát. A Queen's Park játékosaként még arról posztolt a közösségi médiában, hogy 'nincs pénze, és az élete szörnyű'. A Dundee Uniteden keresztül jutott el a Hull Cityhez, onnan pedig 2017 nyarán a Liverpoolba. Akkoriban a legtöbben még inkább a csapattársára, Harry Maguire-re figyeltek - ő aztán épp a Liverpool egyik legrégebbi riválisánál, a Manchester Unitedben kötött ki.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Aston Villa
|
37
|
18
|
8
|
11
|
54
|
48
|
6
|
62
|
5.
Liverpool
|
37
|
17
|
8
|
12
|
62
|
52
|
10
|
59
|
6.
Bournemouth AFC
|
37
|
13
|
17
|
7
|
57
|
53
|
4
|
56
A Jürgen Klopp-korszak csúcsán Robertson és Trent Alexander-Arnold szélsőhátvéd-párosa újradefiniálta a posztot. Úgy osztogatták a gólpasszokat, mint a világklasszis játékszervezők. Robertson a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában, a Ligakupában, a klubvilágbajnokságon, az európai Szuperkupában és a Community Shieldben is győzedelmeskedett a Liverpoollal. José Mourinho egyszer azt mondta róla: "Már attól elfáradok, hogy nézem Robertsont. Abszolút hihetetlen."
A szurkolók számára azonban nem csupán a trófeák számítanak, hanem a felejthetetlen pillanatok is. Ilyen volt a 2019-es, Villa Parkban szerzett utolsó perces egyenlítő gólja. A találat után felkapta a labdát, és rohant vissza a középkörbe, mert tudta, hogy a Manchester City a nyakukon liheg, ezért győzniük kell. Aztán jött Sadio Mané fejese a hajrában, amivel megőrizték a csapat veretlenségét.
Emlékezetes maradt az is, amikor a 2019-es klubvilágbajnokság döntőjének szünetében odaszólt Manénak a Flamengo elleni csörtéje kapcsán: "Sadio, majd én elintézem, ne aggódj." De ide sorolható az is, amikor odakapott Lionel Messinek, kinevetette Jordan Pickfordot, vagy éppen James Milnerrel kekszeket kóstolt egy klubvideóban.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Robertson közkedveltségének titka a hitelességében rejlett. Egy olyan korszakban, amikor a legtöbb élvonalbeli futballista teljesen elszakadt a valóságtól, ő végig megmaradt annak, aki volt: két lábbal a földön járó, humoros és egyenes embernek. A szurkolók szerint úgy viselte a Liverpool mezét, mint aki pontosan tudja, mit jelent az, és mennyire szerencsés, hogy felhúzhatja. Ő maradt a glasgow-i srác, aki kemény munkával, alázattal és humorral jutott a csúcsra, és ezeket a tulajdonságait soha nem adta fel.
Robertson hamarosan a skót válogatott válogatottsági rekorderévé válhat, miután tavaly novemberben a csapatával 1998 óta először kijutott a világbajnokságra. Vasárnap a Kop lelátóján búcsúztatják a szurkolók, akik közül sokan a klub valaha volt legjobb balhátvédjének tartják. Távozásával a Klopp-éra utolsó "mentalitásszörnyeinek" egyike hagyja el az Anfieldet, és vele együtt egy korszak véglegesen lezárul.
Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok...
Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Vajon mennyire sportos nemzet a magyar? És milyen mozgásformát választunk a legszívesebben? Edzőterem, futás vagy inkább szabadtéri sportok? Mutatjuk!
Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.
Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika
Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika, akit verbális és fizikai bántalmazásokkal hoztak összefüggésbe.
A szerb csatár megállapodása a végéhez közeledik a Juventusnál. és bár Luciano Spalletti vezetőedző mindenképpen megtartaná, az egyeztetések holtpontra jutottak.
Hatalmas sportbotrány van Angliában: perelnek az egészségkárosodott volt játékosok, de lehet, hogy lesöprik az egészet
A brit rögbi irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét.
Visszaszólt Marco Rossinak a kihagyott magyar középpályás: "én mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról"
Nikitscher Tamás elfogadja, hogy kimaradt a magyar válogatott keretéből, Marco Rossi szövetségi kapitány róla megfogalmazott nyilatkozatának stílusát azonban csalódottan fogadta.
Bizakodik és a célra koncentrál a Spurs edzője: vasárnap minden eldől, szuperizgalmas a kiesési harc
A vezetőedző szerint a Tottenham vasárnapi, a kiesés elkerüléséért vívott sorsdöntő mérkőzése fontosabb, mint a tavalyi Európa-liga-döntő volt.
A Southamptont kizárták a Championship rájátszásának döntőjéből, miután a klub beismerte, hogy több riválisának edzését is jogosulatlanul megfigyelte - most saját játékosaik is pert fontolgatnak.
Huszonkét évet buliztak ki: megvadult Észak-London, így ünnepelte a bajnoki címet az Arsenal + videók
Huszonkét év várakozás minden feszültsége kiszakadt a szurkolókból, többen zokogva ünnepelték az Arsenal bajnoki címét.
Hatalmas meccs ígérkezik ma este az EL-döntőben: vajon végigviszi a Freiburg, vagy nincs fegyver a specialista edző ellen?
A Freiburg története legelső európai kupadöntőjén bizonyíthat ma este, az ellenfél edzője azonban egy olyan szakember, aki a sorozatot már három különböző csapattal is meg...
A bournemouthi meccs eredményével eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League...
Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden
A kémkedési botrány következményeként a Sotont kizárták a rájátszásból, így a Middlesborough kapott esélyt a döntőben, így feljuthat az első osztályba.
Antonio Conte és a Napoli útjai közös megegyezéssel elválnak egymástól. Az edző vasárnap a Maradona Stadionban búcsúzik a szurkolóktól, lezárva egy eredményes, kétéves időszakot.
Nem csak a harmadik, hanem a negyedik idei Grand Slam-tornát is kihagyja a spanyol szupersztár.
Elképesztő roham indult: egy gigantikus sportesemény miatt teljesen megtelik Magyarország május végén
A Bajnokok Ligája-döntőt május végén Budapesten játssza az angol Arsenal és a francia PSG.
Marlon Jones, a Vanderbilt egyetem draftolatlan cornerbackje 2024-ben daganatos betegség miatt kényszerült kihagyni egy teljes szezont.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít