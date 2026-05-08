Az elemzők sem számítottak ilyen gyenge első negyedévre a Molnál: visszaesést hoztak a geopolitikai feszültségek
A Mol péntek hajnalban közzétett első negyedéves gyorsjelentése a legtöbb kulcsfontosságú mutatóban jócskán elmaradt mind az egy évvel korábbi eredményektől, mind az elemzői várakozásoktól - írta meg a 444.hu.
A vállalatcsoport 212 millió dolláros adózás előtti eredményt ért el, ami még a tavalyi első negyedévben elért 546 millió dollárnak is kevesebb mint a fele. A közlemény szerint a magasabb szénhidrogénárak kedvező hatását ellensúlyozta a nyersolaj-ellátás ingadozása, valamint az árszabályozások negatív következményei.
Az egyik legfontosabb mutató, a csoportszintű EBITDA szintén elmaradt mind a tavalyi szinttől, mind az előrejelzésektől. Az alapvető működési jövedelmezőséget mérő mutató 626 millió dollár lett, ami 25 százalékkal alacsonyabb a tavalyi, 830 millió dollár feletti értéknél, miközben az elemzők 695 millió dollárra számítottak.
A Portfolio gyorselemzése szerint a Mol kifejezetten gyenge negyedévet zárt az elmúlt időszakhoz képest. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató értékelése szerint a tavalyi évet meghatározó geopolitikai bizonytalanságok, ellátásbiztonsági kihívások és kormányzati beavatkozások az első negyedévben tovább erősödtek.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
Példaként az iráni konfliktust, a Barátság kőolajvezeték leállását és a régió-szerte bevezetett árszabályozásokat említette, amelyek együttesen komoly próbatétel elé állították a vállalat ellenálló képességét.
