Az elemzők sem számítottak ilyen gyenge első negyedévre a Molnál: visszaesést hoztak a geopolitikai feszültségek

A Mol péntek hajnalban közzétett első negyedéves gyorsjelentése a legtöbb kulcsfontosságú mutatóban jócskán elmaradt mind az egy évvel korábbi eredményektől, mind az elemzői várakozásoktól - írta meg a 444.hu.

A vállalatcsoport 212 millió dolláros adózás előtti eredményt ért el, ami még a tavalyi első negyedévben elért 546 millió dollárnak is kevesebb mint a fele. A közlemény szerint a magasabb szénhidrogénárak kedvező hatását ellensúlyozta a nyersolaj-ellátás ingadozása, valamint az árszabályozások negatív következményei.

Az egyik legfontosabb mutató, a csoportszintű EBITDA szintén elmaradt mind a tavalyi szinttől, mind az előrejelzésektől. Az alapvető működési jövedelmezőséget mérő mutató 626 millió dollár lett, ami 25 százalékkal alacsonyabb a tavalyi, 830 millió dollár feletti értéknél, miközben az elemzők 695 millió dollárra számítottak.

A Portfolio gyorselemzése szerint a Mol kifejezetten gyenge negyedévet zárt az elmúlt időszakhoz képest. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató értékelése szerint a tavalyi évet meghatározó geopolitikai bizonytalanságok, ellátásbiztonsági kihívások és kormányzati beavatkozások az első negyedévben tovább erősödtek.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Példaként az iráni konfliktust, a Barátság kőolajvezeték leállását és a régió-szerte bevezetett árszabályozásokat említette, amelyek együttesen komoly próbatétel elé állították a vállalat ellenálló képességét.