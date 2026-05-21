Kiszivárgott a titok: ez az ismert ember lehet a Nagy Ő új főszereplője

Sajtóértesülések szerint Danny Blue mentalista lehet a TV2 népszerű párkereső műsora, A Nagy Ő következő főszereplője. Bár a csatorna egyelőre hivatalosan nem erősítette meg a hírt, a mentalista nyitottnak tűnik a felkérésre - írta meg a szeretlekmagyarorszag.hu.

Sajtónformációk alapján idén Kékesi Dániel, a Danny Blue néven ismert mentalistára bízhatják a rózsák kiosztását. Állítólag a neve már a Stohl András főszereplésével készült előző évadot megelőzően is komolyan felmerült a produkciónál. Akkor azonban a színész válása miatt a készítők végül inkább Stohl mellett döntöttek.

Danny Blue számára egyáltalán nem lenne idegen a műsor közege. A legutóbbi szériában ugyanis vendégként már szerepelt a produkcióban. Akkor mentalistaként vett részt a forgatáson, feladata pedig az volt, hogy felmérje a versenyzők valós szándékait.

