A pénzügyi tisztviselő a számlákkal van elfoglalva.
Gazdaság

Ezrek akadtak ki a közműszámlák miatt: kiderült, mit ront el a legtöbb ügyfél a reklamáció során

Pénzcentrum
2026. május 20. 12:06

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok közreműködésével kiemelten kezeli a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű- és hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat, mivel ezek a lakosság szinte egészét érintik, és a mindennapi élet elengedhetetlen részét képezik. A tavalyi évben a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult.

A közszolgáltatási szektor sajátossága, hogy a szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állása, minősége és átláthatósága közvetlen hatással van a fogyasztók életminőségére és biztonságérzetére. Mindezekre tekintettel az NKFH kiemelt figyelmet fordít a közszolgáltatók működésére, különös hangsúlyt helyezve a jogszabályi előírások betartására és a fogyasztói jogok érvényesülésére.

A közszolgáltatási területek vonatkozásában a 2025. évben a kormányhivatalokhoz beérkezett összesen 2583 beadvány több mint fele (1302) a villamosenergia-szolgáltatást érintette. 551 kérelem a víziközmű-szolgáltatással, 516 a földgáz-szolgáltatással, míg 214 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással volt kapcsolatos. A kormányhivataloknál közel 600 beadvány alapján indult eljárás, ezek közül 157 döntés állapított meg jogsértést.

A hatósági kontroll mellett ugyanakkor a fogyasztóknak is érdemes tudniuk néhány alapvető információt. Így, ha bármilyen panaszuk merül fel közüzemi szolgáltatással kapcsolatban, először mindenképpen közvetlenül a közszolgáltatókkal kell megpróbálniuk megoldani a problémát. A közszolgáltatókra szigorú panaszkezelési szabályok vonatkoznak: kötelesek ügyfélszolgálatot működtetni, a fogyasztó panaszát pedig 15 napon belül érdemben meg kell válaszolniuk. A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal csak abban az esetben tud eljárni, amennyiben a fogyasztók hitelt érdemlően igazolták, hogy az érintett közszolgáltatóval közvetlenül megkísérelték a vitás ügy rendezését.

Sokan a számla kézhezvételét követően csak a fizetendő összeget és a befizetési határidőt figyelik. A leggyakrabban érintett területekkel, azaz a villamosenergia- és földgáz-szolgáltatással kapcsolatban azonban jó tudni, hogy a megküldött számlákon megtalálható például a vevő (fizető) azonosítója, amely ügyintézés esetén elengedhetetlen a fogyasztó pontos azonosításához. Szintén tartalmazza a leolvasás módját, amely alapján látható, hogy a záró mérőállás az elosztói engedélyes által leolvasott, a fogyasztó által diktált, vagy ezek hiányában becsült adatok alapján került rögzítésre.

Megtalálható továbbá a számlán az is, hogy a fogyasztó energiafelhasználása az előző évekhez képest hogyan alakult, azaz nőtt, csökkent vagy nem változott. Információt nyújt ezen felül arról is, hogy a fogyasztás hogyan viszonyult az átlagos lakossági felhasználáshoz képest. Ugyancsak érdemes figyelemmel kísérni a fogyasztásmérő hitelességének lejárati idejét, illetve a mérőcsere tervezett időpontját is a számlán. 

Az NKFH és a kormányhivatalok az idei évben is folytatják az átfogó vizsgálatokat, annak érdekében, hogy a lakosság mindennapi életét meghatározó közszolgáltatások megbízhatósága, minősége és átláthatósága folyamatosan javuljon.
