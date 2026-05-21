Kitálalt a magyar milliárdos: ő gyűjtött anyagot a NER-elit luxizásáról, mindent átadott Hadházy Ákosnak

Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.

A befektető a stratégiájáról elmondta, hogy a többmilliárdos korrupciós ügyek a hétköznapi emberek számára nehezen megfoghatók. Ezzel szemben egy 120 millió forintos krokodilbőr táska vagy a NER-feleségek hárommilliós cipői olyan kézzelfogható példák, amelyeket mindenki azonnal megért. Tóth Ildikó szerint amíg a boltokban tízezer forintba kerül egy átlagos lábbeli, addig a milliós luxusdarabok indokolatlan halmozása érthető módon háborítja fel a társadalmat - mondta az economx-nak.

Az üzletasszony a baráti körével közösen gyűjtötte össze a kirívó költekezésekről szóló adatokat. Ezeket az információkat később Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tárta a nyilvánosság elé. A befektető úgy véli, hogy a politikai elit hivalkodó luxusának bemutatása sikeresen célba ért, és végül az egész társadalom hozzájárult a politikai fordulathoz.

Elmondta, számos új minisztert személyesen is ismer, és kifejezetten jó szakmai választásnak tartja őket. Külön kiemelte Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, akivel még a Shell magyarországi leányvállalatánál dolgoztak együtt. Őt kiváló, jó humorú vezetőként jellemezte, aki reálisan és tisztán látja a gazdasági folyamatokat.

Támogatja a vagyonadót

Korábban a Pénzcentrumnak adott interjújában Tóth Ildikó arról beszélt, hogy az új kormány legfontosabb feladata a befektetői bizalom gyors helyreállítása, mert enélkül a magyar gazdaság nehezen tud kilábalni a jelenlegi helyzetből. Úgy véli, ehhez három kulcslépésre van szükség: az EU-s források mielőbbi lehívására, a korrupció visszaszorítására és az euró bevezetésének felgyorsítására. Szerinte az euró stabilitást és kiszámíthatóságot adna a gazdaságnak, miközben a korrupció elleni fellépés javíthatná Magyarország nemzetközi megítélését és vonzerejét a külföldi befektetők szemében.

A befektető hangsúlyozta, hogy az új gazdaságpolitika első lépése a valós költségvetési és államadósság-helyzet feltárása kell legyen. Csak pontos adatok alapján lehet eldönteni, mely ágazatok élénkíthetők gyorsan és melyek igényelnek hosszabb távú beruházásokat. Szerinte a turizmus és a vendéglátás viszonylag gyorsan új lendületet kaphat, míg az ingatlanfejlesztések és az ipari beruházások több időt és tőkét igényelnek. Úgy látja, a magyar KKV-szektor az elmúlt években nehéz környezetben működött, miközben a nagyvállalatok és az állami kapcsolatokkal rendelkező szereplők kerültek előnybe.

Tóth Ildikó támogathatónak nevezte a vagyonadó ötletét, de csak szigorú feltételekkel.

Szerinte a jelenlegi gazdasági válságban indokolt lehet, hogy a nagytőke nagyobb szerepet vállaljon a terhek viselésében, ugyanakkor egy rosszul kialakított rendszer komoly károkat okozhat. Úgy véli, kizárólag előre rögzített, időben korlátozott vagyonadó működhet hatékonyan, mert egy tartós vagy kiszámíthatatlan konstrukció tőkekimenekítést indíthat el. Azt is hangsúlyozta, hogy a valódi piaci szereplők és vállalkozók többsége jelenleg támogatja az új gazdaságpolitikai irányt.

A befektető szerint a piac már most pozitívan reagált a politikai változásokra. Ezt részben a forint erősödése, részben a nemzetközi üzleti kapcsolatok újraindulása mutatja. Saját példáját említve elmondta, hogy korábban elhalasztott norvég és francia üzletei a választások után gyorsan lezárultak, mert a külföldi partnerek megvárták a politikai helyzet tisztázódását. Úgy látja, a stabilabb politikai környezet önmagában is ösztönözheti a multinacionális beruházásokat, külön állami kedvezmények nélkül is.

Az interjúban az ingatlanpiacról és a hosszabb távú gazdasági szerkezetről is beszélt. Szerinte az elmúlt évek támogatott hitelprogramjai és árszabályozási intézkedései torzították a piacot, ami mesterséges áremelkedéshez és a forgalom visszaeséséhez vezetett. A fiatalok lakhatási problémáira inkább állami és önkormányzati bérlakásprogramokat tartana megoldásnak, osztrák mintára. A jövő növekedési lehetőségeit elsősorban az ipari digitalizációban, a KKV-k exportképességének javításában és a magas hozzáadott értékű mezőgazdasági projektekben látja.

Címlapkép: RTL Magyarország