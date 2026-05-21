2026. május 21. csütörtök Konstantin
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tóth Ildikó, a Cápák Között műsor befektetője. Fotó: RTL Klub
Szórakozás

Kitálalt a magyar milliárdos: ő gyűjtött anyagot a NER-elit luxizásáról, mindent átadott Hadházy Ákosnak

Pénzcentrum
2026. május 21. 14:10

Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.

A befektető a stratégiájáról elmondta, hogy a többmilliárdos korrupciós ügyek a hétköznapi emberek számára nehezen megfoghatók. Ezzel szemben egy 120 millió forintos krokodilbőr táska vagy a NER-feleségek hárommilliós cipői olyan kézzelfogható példák, amelyeket mindenki azonnal megért. Tóth Ildikó szerint amíg a boltokban tízezer forintba kerül egy átlagos lábbeli, addig a milliós luxusdarabok indokolatlan halmozása érthető módon háborítja fel a társadalmat - mondta az economx-nak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az üzletasszony a baráti körével közösen gyűjtötte össze a kirívó költekezésekről szóló adatokat. Ezeket az információkat később Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tárta a nyilvánosság elé. A befektető úgy véli, hogy a politikai elit hivalkodó luxusának bemutatása sikeresen célba ért, és végül az egész társadalom hozzájárult a politikai fordulathoz.

Kapcsolódó cikkeink:

Elmondta, számos új minisztert személyesen is ismer, és kifejezetten jó szakmai választásnak tartja őket. Külön kiemelte Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, akivel még a Shell magyarországi leányvállalatánál dolgoztak együtt. Őt kiváló, jó humorú vezetőként jellemezte, aki reálisan és tisztán látja a gazdasági folyamatokat.

Támogatja a vagyonadót

Korábban a Pénzcentrumnak adott interjújában Tóth Ildikó arról beszélt, hogy az új kormány legfontosabb feladata a befektetői bizalom gyors helyreállítása, mert enélkül a magyar gazdaság nehezen tud kilábalni a jelenlegi helyzetből. Úgy véli, ehhez három kulcslépésre van szükség: az EU-s források mielőbbi lehívására, a korrupció visszaszorítására és az euró bevezetésének felgyorsítására. Szerinte az euró stabilitást és kiszámíthatóságot adna a gazdaságnak, miközben a korrupció elleni fellépés javíthatná Magyarország nemzetközi megítélését és vonzerejét a külföldi befektetők szemében.

A befektető hangsúlyozta, hogy az új gazdaságpolitika első lépése a valós költségvetési és államadósság-helyzet feltárása kell legyen. Csak pontos adatok alapján lehet eldönteni, mely ágazatok élénkíthetők gyorsan és melyek igényelnek hosszabb távú beruházásokat. Szerinte a turizmus és a vendéglátás viszonylag gyorsan új lendületet kaphat, míg az ingatlanfejlesztések és az ipari beruházások több időt és tőkét igényelnek. Úgy látja, a magyar KKV-szektor az elmúlt években nehéz környezetben működött, miközben a nagyvállalatok és az állami kapcsolatokkal rendelkező szereplők kerültek előnybe.

Tóth Ildikó támogathatónak nevezte a vagyonadó ötletét, de csak szigorú feltételekkel.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szerinte a jelenlegi gazdasági válságban indokolt lehet, hogy a nagytőke nagyobb szerepet vállaljon a terhek viselésében, ugyanakkor egy rosszul kialakított rendszer komoly károkat okozhat. Úgy véli, kizárólag előre rögzített, időben korlátozott vagyonadó működhet hatékonyan, mert egy tartós vagy kiszámíthatatlan konstrukció tőkekimenekítést indíthat el. Azt is hangsúlyozta, hogy a valódi piaci szereplők és vállalkozók többsége jelenleg támogatja az új gazdaságpolitikai irányt.

A befektető szerint a piac már most pozitívan reagált a politikai változásokra. Ezt részben a forint erősödése, részben a nemzetközi üzleti kapcsolatok újraindulása mutatja. Saját példáját említve elmondta, hogy korábban elhalasztott norvég és francia üzletei a választások után gyorsan lezárultak, mert a külföldi partnerek megvárták a politikai helyzet tisztázódását. Úgy látja, a stabilabb politikai környezet önmagában is ösztönözheti a multinacionális beruházásokat, külön állami kedvezmények nélkül is.

Az interjúban az ingatlanpiacról és a hosszabb távú gazdasági szerkezetről is beszélt. Szerinte az elmúlt évek támogatott hitelprogramjai és árszabályozási intézkedései torzították a piacot, ami mesterséges áremelkedéshez és a forgalom visszaeséséhez vezetett. A fiatalok lakhatási problémáira inkább állami és önkormányzati bérlakásprogramokat tartana megoldásnak, osztrák mintára. A jövő növekedési lehetőségeit elsősorban az ipari digitalizációban, a KKV-k exportképességének javításában és a magas hozzáadott értékű mezőgazdasági projektekben látja.

Címlapkép: RTL Magyarország
#kkv #gazdaság #ingatlanpiac #euró bevezetés #szórakozás #lakhatás #politika #beruházások #vagyonadó #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:16
14:10
14:03
13:47
13:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
2026. május 21.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
2 hete
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
3
1 hónapja
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
4
1 hónapja
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
5
3 hete
Megtört a csend a vitatott lottósorsolásokról: hivatalos bejelentés érkezett a 8 milliárdos vagyon sorsáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 13:01
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 12:16
Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában
Agrárszektor  |  2026. május 21. 13:29
Ilyen csirkehús kezdte elárasztani az EU-t: nem is hinnéd, honnan jön