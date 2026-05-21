Váratlan fordulat a lakáspiacon: milliókkal olcsóbban vehetünk panelt ezen a közkedvelt fővárosi telepen
Az elmúlt fél évben érezhetően, 4,4 százalékkal csökkentek az eladási árak, és 2,9 százalékkal mérséklődtek a bérleti díjak a gazdagréti panellakások piacán. Az Otthon Start program árfelhajtó hatása után megindult a korrekció. Ez a jövőben drasztikus áresés helyett várhatóan az árak stagnálásához és a tranzakciószámok visszaeséséhez vezet - számolt be a Bankmonitor.
A Bankmonitor friss elemzése az 54 négyzetméteres, átlagos gazdagréti panellakások kínálatát vizsgálta az elmúlt hat hónapban. Fél éve egy ilyen ingatlan átlagos négyzetméterára még 1,44 millió forint volt, ami közel 78 millió forintos vételárat jelentett. Mára ez a fajlagos ár 1,38 millió forintra mérséklődött. A 4,4 százalékos esés azt mutatja, hogy egy átlagos lakás mintegy 3,4 millió forinttal lett olcsóbb. Ezzel párhuzamosan a bérleti díjak is csökkentek. A korábbi 238 ezer forintos havi átlagos bérleti díj 231 ezer forintra esett vissza.
A változás hátterében egy természetes piaci korrekció áll. Az Otthon Start program indulását követően a panellakások értékelődtek fel a leginkább. A legnépszerűbb fővárosi városrészekben az árak már a másfél millió forintos négyzetméterárat súrolták. Mivel azonban ezen az árszinten lassan már új építésű lakások is elérhetővé válnak, várható volt a korábbi rohamos drágulás megtorpanása.
Erős, folyamatos árcsökkenésre ugyanakkor a jövőben sem érdemes számítani. Az ingatlanpiac sajátossága, hogy a túlárazottságot nem azonnali, drasztikus áreséssel korrigálja. Ilyen helyzetben az eladók jellemzően nem engednek az árból, hanem inkább kivárnak. Ez a magatartás az adásvételek számának jelentős visszaesését eredményezi.
A piacon a jövőben sokkal valószínűbb a stagnálás és az úgynevezett relatív leértékelődés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ingatlanárak nominálisan nem esnek tovább, hanem befagynak. Eközben a jövedelmek idővel felzárkóznak hozzájuk, így az ár-jövedelem arány lassan magától helyreáll. A friss gazdagréti adatok ennek a hosszú távú folyamatnak az első jeleit mutatják.
