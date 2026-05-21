Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, augusztusban viszik a lomot mind a 10 körzetben
Tavaly szeptemberben vitték a lomokat a II. kerületben, idén azonban augusztus első felére esik a lomkikészítési időszak a MOHU friss közlése szerint. Más változás is van: idén nem 8, hanem 10 körzet lesz. Minden körzetre kerületen belül különböző dátumok vonatkoznak, így érdemes a pontos dátumot előre felírni. Fontos, hogy a lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat, mert a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben nem találod a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette.
Az I., az V., a VIII., a X., a XI., a XIII., a XVI., a XV., a XIX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra: már a II. kerületiek is beírhatják a naptárba az időpontokat. A lomtalanítás már februárban megtörtént a XXI. és az V. kerületben. A XIII., XXII. és I. kerületre került sor márciusban, áprilisban pedig a VIII. kerület és a XIX. kerületekre. Május elején Soroksáron, a hónap közepén Kőbányán vitték el a lomokat, míg pünkösd után Újbudán a sor. A 15. kerületben június közepén, Zuglóban június végén kezdik a lomelszállítást.
Most már azt is tudjuk, hogy a II. kerületre augusztus 4. és 17. között kerül sor. Tavaly szeptemberben volt itt lomtalanítás, ezért fontos, hogy a lakosok most tudják: idén előbb szállítják el a háztartási hulladékot. Más változás is van a 2025-ös menetrendhez képest: 2026-ban 8 körzet helyett 10-re osztották fel a kerületet, így fontos, hogy mindenki az új rend szerint készüljön a lomkikészítésre.
II. kerület lomtalanítás Budapest 2. kerület, 2026
- augusztus 4-17.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 2. kerületben augusztus 4. és 17. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 10 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: augusztus 4., kedd
- 2. körzet: augusztus 5., szerda
- 3. körzet: augusztus 6., csütörtök
- 4. körzet: augusztus 9., vasárnap
- 5. körzet: augusztus 10., hétfő
- 6. körzet: augusztus 11., kedd
- 7. körzet: augusztus 12., szerda
- 8. körzet: augusztus 13., csütörtök
- 9. körzet: augusztus 16., vasárnap
- 10. körzet: augusztus 17., hétfő
Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer
Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
