Budapest, Magyarország - 2024. március 8: Hulladék Budapest utcáin - kidobott bútorok és háztartási gépek lepik el a járdákat lomtalanítás
Otthon

Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, augusztusban viszik a lomot mind a 10 körzetben

Pénzcentrum
2026. május 21. 17:10

Tavaly szeptemberben vitték a lomokat a II. kerületben, idén azonban augusztus első felére esik a lomkikészítési időszak a MOHU friss közlése szerint. Más változás is van: idén nem 8, hanem 10 körzet lesz. Minden körzetre kerületen belül különböző dátumok vonatkoznak, így érdemes a pontos dátumot előre felírni. Fontos, hogy a lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat, mert a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. 

Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben nem találod a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette.

Az I., az V., a VIII., a X., a XI., a XIII., a XVI., a XV., a XIX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra: már a II. kerületiek is beírhatják a naptárba az időpontokat. A lomtalanítás már februárban megtörtént a XXI. és az V. kerületben. A XIII., XXII. és I. kerületre került sor márciusban, áprilisban pedig a VIII. kerület és a XIX. kerületekre. Május elején Soroksáron, a hónap közepén Kőbányán vitték el a lomokat, míg pünkösd után Újbudán a sor. A 15. kerületben június közepén, Zuglóban június végén kezdik a lomelszállítást.

Most már azt is tudjuk, hogy a II. kerületre augusztus 4. és 17. között kerül sor. Tavaly szeptemberben volt itt lomtalanítás, ezért fontos, hogy a lakosok most tudják: idén előbb szállítják el a háztartási hulladékot. Más változás is van a 2025-ös menetrendhez képest: 2026-ban 8 körzet helyett 10-re osztották fel a kerületet, így fontos, hogy mindenki az új rend szerint készüljön a lomkikészítésre.

II. kerület lomtalanítás Budapest 2. kerület, 2026

  • augusztus 4-17.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 2. kerületben augusztus 4. és 17. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 10 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: augusztus 4., kedd
  • 2. körzet: augusztus 5., szerda
  • 3. körzet: augusztus 6., csütörtök
  • 4. körzet: augusztus 9., vasárnap
  • 5. körzet: augusztus 10., hétfő
  • 6. körzet: augusztus 11., kedd
  • 7. körzet: augusztus 12., szerda
  • 8. körzet: augusztus 13., csütörtök
  • 9. körzet: augusztus 16., vasárnap
  • 10. körzet: augusztus 17., hétfő

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
