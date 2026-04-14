Budapest, 2026. március 10.Üzemanyagárakat jelzõ totemoszlop a Mol töltõállomásán a fõvárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltõl lépett életbe
Autó

A benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott: az árstop lassan kinullázza Magyarország tartalékait

Pénzcentrum
2026. április 14. 08:40

Történelmi mélypontra zuhant a hazai kőolaj- és üzemanyagtartalék márciusban. A hatósági árak miatti importkiesés és a megnövekedett fogyasztás következtében a benzin- és gázolajkészletek drasztikusan, akár 80 százalékkal is csökkentek egyetlen hónap alatt. Ez a folyamat a biztonsági tartalékok teljes kimerülésével fenyeget - írja a G7.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint a kőolajtartalék már februárban is 2015 óta nem látott mélyponton volt. Márciusra pedig továbbra is ezen a kritikus szinten rekedt.

A legjelentősebb visszaesés azonban a finomított termékeket érintette, miután az iráni konfliktus kirobbanását követően a kormány felszabadította a teljes stratégiai gázolaj- és benzintartalékot. Erre a lépésre elsősorban az üzemanyagok hatósági ára miatt volt szükség. A mesterségesen alacsonyan tartott kiskereskedelmi árak miatt ugyanis az import gyakorlatilag leállt. Ennek következtében az ország hetek óta jóval több üzemanyagot használ fel, mint amennyit a hazai finomítók előállítanak és a kereskedők importálnak.

A készletek rendkívül gyors ütemben apadnak. Március végére a gázolajtartalék 144 ezer tonnára csökkent. Ez 400 ezer tonnás mínuszt jelent a február végi állapothoz képest, vagyis a teljes készlet közel háromnegyede elfogyott. A motorbenzinnél még súlyosabb a helyzet: az egy hónappal korábbi 270 ezer tonnás tartalékból alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos zuhanást jelent.

Ha a tartalékok felélése a korábbi hetek tempójában folytatódott, a stratégiai készlet mostanra akár teljesen ki is merülhetett. A helyzet komolyságát jól mutatja a készletnapok számának alakulása. Ez a mutató jelzi, hogy mennyi ideig elegendőek a tartalékok az országos szükségletek fedezésére. Az érték mindössze március folyamán 47 nappal esett vissza.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 13.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
2026. április 13.
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2026. április 13.
Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
1
2 hete
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
1 hónapja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
3
4 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
4
1 hete
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
5
4 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 06:29
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 05:23
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Agrárszektor  |  2026. április 14. 08:16
Döntöttek a tilalomról: feloldják a szigorú korlátozást ebben a térségben