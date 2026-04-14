A benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott: az árstop lassan kinullázza Magyarország tartalékait

Történelmi mélypontra zuhant a hazai kőolaj- és üzemanyagtartalék márciusban. A hatósági árak miatti importkiesés és a megnövekedett fogyasztás következtében a benzin- és gázolajkészletek drasztikusan, akár 80 százalékkal is csökkentek egyetlen hónap alatt. Ez a folyamat a biztonsági tartalékok teljes kimerülésével fenyeget - írja a G7.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint a kőolajtartalék már februárban is 2015 óta nem látott mélyponton volt. Márciusra pedig továbbra is ezen a kritikus szinten rekedt.

A legjelentősebb visszaesés azonban a finomított termékeket érintette, miután az iráni konfliktus kirobbanását követően a kormány felszabadította a teljes stratégiai gázolaj- és benzintartalékot. Erre a lépésre elsősorban az üzemanyagok hatósági ára miatt volt szükség. A mesterségesen alacsonyan tartott kiskereskedelmi árak miatt ugyanis az import gyakorlatilag leállt. Ennek következtében az ország hetek óta jóval több üzemanyagot használ fel, mint amennyit a hazai finomítók előállítanak és a kereskedők importálnak.

A készletek rendkívül gyors ütemben apadnak. Március végére a gázolajtartalék 144 ezer tonnára csökkent. Ez 400 ezer tonnás mínuszt jelent a február végi állapothoz képest, vagyis a teljes készlet közel háromnegyede elfogyott. A motorbenzinnél még súlyosabb a helyzet: az egy hónappal korábbi 270 ezer tonnás tartalékból alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos zuhanást jelent.

Ha a tartalékok felélése a korábbi hetek tempójában folytatódott, a stratégiai készlet mostanra akár teljesen ki is merülhetett. A helyzet komolyságát jól mutatja a készletnapok számának alakulása. Ez a mutató jelzi, hogy mennyi ideig elegendőek a tartalékok az országos szükségletek fedezésére. Az érték mindössze március folyamán 47 nappal esett vissza.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA