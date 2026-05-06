Beszakadtak az olajárak: küszöbön a megállapodás, ami elhozhatja a régóta várt békét

Az olajárak szerdán kétéves mélypontra zuhantak, miután több sajtóorgánum arról számolt be, hogy Washington szerint közel állnak egy Iránnal kötendő keretmegállapodáshoz a háború lezárása érdekében. A Brent és a WTI jegyzése egyaránt több mint hat százalékkal esett - írta meg a Reuters.

A Brent határidős jegyzése hordónként 6,7 dollárral, 103,17 dollárra csökkent. Az amerikai WTI eközben 6,77 dollárt veszítve 95,50 dolláron állt közép-európai idő szerint délelőtt. Mindkét referenciaolaj április közepe óta a legnagyobb napi esését könyvelhette el, mind százalékos, mind abszolút értékben. Ráadásul már az előző kereskedési napon is közel négy százalékos mínuszban zártak.

Sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok egy egyoldalas keretmegállapodás kidolgozásán munkálkodik Iránnal. Washington 48 órán belül várja Teherán válaszát több kulcskérdésben. Bár konkrét egyezség még nem született, a jelentés szerint a felek a februárban kitört háború óta most állnak a legközelebb a megegyezéshez. Irán korábban azt közölte, hogy kizárólag méltányos és átfogó egyezményt hajlandó elfogadni.

A Hormuzi-szoros lezárása a háború kezdete óta súlyos kínálati zavarokat okozott a globális olajpiacon. Ennek hatására a Brent árfolyama a múlt héten 2022 márciusa óta nem látott szintre emelkedett. Az amerikai haditengerészet hétfőn több kisméretű iráni hajót is megsemmisített, hogy kimentse a szorosban rekedt teherhajókat.

A kínálati gondokat jól tükrözi, hogy az amerikai nyersolajkészletek a május 1-jével záruló héten 8,1 millió hordóval csökkentek. A tartalékok így immár harmadik hete folyamatosan apadnak. Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) adatai szerint a benzinkészletek 6,1 millió, a párlatkészletek pedig 4,6 millió hordóval estek vissza. Ez annak tudható be, hogy a finomítók világszerte igyekeznek ellensúlyozni a kieső termelést.