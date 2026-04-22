2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Gazdaság

Megkezdődött a Barátság kőolajvezeték feltöltése, csütörtöktől indulhat a szállítás

Pénzcentrum
2026. április 22. 13:33

Megkezdődött a Barátság kőolajvezeték feltöltése ukrán oldalon, ami a szállítás közelgő újraindítását jelzi, így akár már csütörtök reggel újra megindulhat az olajszállítás. A fejlemény fontos lépés lehet a régió energiaellátásának stabilizálásában. A folyamatot a nemzetközi piaci helyzet is erősen befolyásolja.

Az Ukrtransnafta Rt. tájékoztatta a MOL-t, hogy ma délben megkezdődött a Belaruszból érkező nyersolaj átvétele a Barátság kőolajvezetéken keresztül Ukrajnában. A MOL arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítását követően az első nyersolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szlovák minisztérium közölte, hogy az ukrán fél rendelkezésükre bocsátotta a szállítás áprilisra vonatkozó ütemtervét is.

Itt a Mol bejelentése: hivatalos, megjavult a Barátság-vezeték, érkezhet az olaj Magyarországra
EZ IS ÉRDEKELHET
Befejeződtek a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így április 21-én este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó vis maior helyzet.

A Barátságon történő kőolajszállítás újraindítása fontos lépés a kőolajpiac stabilizációjához, amelyet a közel-keleti helyzet is befolyásol.

"Szilárdan bízunk benne, hogy a kőolajszállítást valóban újraindítják és a Barátság kőolajvezeték működése már nem lesz semmilyen spekulációk tárgya" - idézte Denisa Saková szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.
Címlapkép: Getty Images
#mol #gazdaság #ukrajna #szlovákia #olaj #olajfinomító #barátság kőolajvezeték #kőolaj #Közel-Kelet #energiaipar #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:13
13:58
13:49
13:45
13:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
