Megkezdődött a Barátság kőolajvezeték feltöltése, csütörtöktől indulhat a szállítás

Megkezdődött a Barátság kőolajvezeték feltöltése ukrán oldalon, ami a szállítás közelgő újraindítását jelzi, így akár már csütörtök reggel újra megindulhat az olajszállítás. A fejlemény fontos lépés lehet a régió energiaellátásának stabilizálásában. A folyamatot a nemzetközi piaci helyzet is erősen befolyásolja.

Az Ukrtransnafta Rt. tájékoztatta a MOL-t, hogy ma délben megkezdődött a Belaruszból érkező nyersolaj átvétele a Barátság kőolajvezetéken keresztül Ukrajnában. A MOL arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítását követően az első nyersolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.

A szlovák minisztérium közölte, hogy az ukrán fél rendelkezésükre bocsátotta a szállítás áprilisra vonatkozó ütemtervét is.

A Barátságon történő kőolajszállítás újraindítása fontos lépés a kőolajpiac stabilizációjához, amelyet a közel-keleti helyzet is befolyásol.

"Szilárdan bízunk benne, hogy a kőolajszállítást valóban újraindítják és a Barátság kőolajvezeték működése már nem lesz semmilyen spekulációk tárgya" - idézte Denisa Saková szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.