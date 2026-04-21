2026. április 21. kedd Konrád
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légi felvétel Napelemek, napenergia farm vidéken, Thaiföldön.
Világ

Kétségbeesett lépésre kényszerültek a csúcsvezetők: olyan energiaválság közeleg, ami az összes eddigit felülmúlja

Pénzcentrum
2026. április 21. 15:47

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael között zajló háború a történelem legsúlyosabb energiaválságát idézte elő.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója a France Inter rádiónak adott interjújában kijelentette: "Ez valóban a történelem legnagyobb válsága." Hozzátette, hogy a helyzetet tovább súlyosbítja az orosz–ukrán háború nyomán kialakult gázválság - számol be a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közel-keleti konfliktus megbénította a tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban. Ezen a kulcsfontosságú útvonalon halad át a világ kőolaj- és LNG-forgalmának egyötöde. Mindez az oroszországi gázszállítások európai leállása után következett be, ami már önmagában is komoly terhet rótt a globális energiapiacokra.

Birol már április elején úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi helyzet súlyosabb, mint az 1973-as, az 1979-es és a 2022-es energiaválság együttvéve.

Az IEA márciusban rekordnagyságú, 400 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntött a stratégiai tartalékokból. A lépéssel az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán elszabaduló olajárakat igyekeztek megfékezni. Birol jelezte, hogy az ügynökség további készletfelszabadításról is tárgyal.

Címlapkép: Getty Images
#energia #gazdaság #világ #földgáz #olajár #háború #orosz-ukrán háború #kőolaj #energiaárak #izraeli-iráni háború #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
