Kétségbeesett lépésre kényszerültek a csúcsvezetők: olyan energiaválság közeleg, ami az összes eddigit felülmúlja

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael között zajló háború a történelem legsúlyosabb energiaválságát idézte elő.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója a France Inter rádiónak adott interjújában kijelentette: "Ez valóban a történelem legnagyobb válsága." Hozzátette, hogy a helyzetet tovább súlyosbítja az orosz–ukrán háború nyomán kialakult gázválság - számol be a Reuters.

A közel-keleti konfliktus megbénította a tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban. Ezen a kulcsfontosságú útvonalon halad át a világ kőolaj- és LNG-forgalmának egyötöde. Mindez az oroszországi gázszállítások európai leállása után következett be, ami már önmagában is komoly terhet rótt a globális energiapiacokra.

Birol már április elején úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi helyzet súlyosabb, mint az 1973-as, az 1979-es és a 2022-es energiaválság együttvéve.

Az IEA márciusban rekordnagyságú, 400 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntött a stratégiai tartalékokból. A lépéssel az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán elszabaduló olajárakat igyekeztek megfékezni. Birol jelezte, hogy az ügynökség további készletfelszabadításról is tárgyal.