Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?

A közel-keleti konfliktus eszkalációja, a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az ezekből fakadó globális gazdasági hatások kerültek a CashTag eheti epizódjának fókuszába. Azt vizsgáltuk, miért húzódik el a háború, milyen következményekkel jár az energiaárakra, és mindez hogyan gyűrűzik be a világgazdaságon keresztül a magyar mindennapokba.

Az egy hónapja tartó iráni konfliktus a várakozásokkal ellentétben nem zárult le gyorsan, sőt, több fronton is eszkalálódott. A CashTag eheti részében a Portfolio elemzőivel beszélgettünk a közel-keleti eseményekről.

Mint Ács Bence kifejtette: harcok elhúzódásának egyik kulcsa az iráni katonai struktúra decentralizáltsága: hiába értek el célzott csapásokat az amerikai és izraeli erők a vezetés ellen, ez nem bénította meg érdemben a válaszcsapási képességet. Közben diplomáciai fronton is ellentmondásos a kép: bár közvetett tárgyalások zajlanak, a felek kommunikációja alapján egyelőre nincs áttörés a tartós béke felé.

A konfliktus egyik legfontosabb fejleménye a Hormuzi-szoros részleges iráni kontroll alá vonása. Teherán szelektíven engedi a hajóforgalmat, ami jelentősen visszafogta a globális olajszállítást. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai válaszlépések - a gyakorlatban egyfajta „ellenblokád” - szintén korlátozzák a forgalmat. A biztosítók kivonulása miatt sok tanker egyszerűen nem vállalja az áthaladást, így a szoros fizikai lezárás nélkül is kvázi megbénult.

Kabát Krisztián szerint az energiaárak alakulása kettős képet mutat. A pénzpiaci olajárak ugyan mérséklődtek a háború kezdeti csúcsaihoz képest, de a fizikai szállítású olaj ára jóval magasabb szinten maradt. Ez arra utal, hogy a piac rövid távon enyhülést, hosszabb távon viszont komoly ellátási zavarokat áraz. A tényleges hiány hatása ráadásul késleltetve jelenik meg, mivel a korábban elindított szállítmányok még most érnek célba, miközben az új export gyakorlatilag leállt.

A konfliktus gazdasági hatásai már most érezhetők, és várhatóan tovább erősödnek. Az üzemanyagárak emelkedése gyorsan begyűrűzik a szállítási költségekbe, majd a fogyasztói árakba is. A Portfolio elemzői szerint nemcsak az üzemanyag, hanem a teljes ellátási lánc drágulása várható, sőt extrém esetben akár repülési zavarok és járattörlések is kialakulhatnak az üzemanyaghiány miatt.

Magyarország különösen kitett helyzetben van: a globális olajár-emelkedés mellett a Barátság kőolajvezeték akadozása és a százhalombattai finomító kapacitáscsökkenése is szűkíti a kínálatot. Bár a vezeték újraindítása javíthat az ellátásbiztonságon, a finomítói kiesés miatt a rendszer tartalékokra szorulhat. A kilátások bizonytalanok: még egy esetleges béke esetén is hónapokig fennmaradhatnak a magas árak és az ellátási feszültségek.