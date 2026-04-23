Elszabadultak az energiaárak: elképesztő roham indult ezekért a berendezésekért Európában
Az iráni háború kitörése óta meredeken nő a lakossági napelemes rendszerek iránti kereslet Európában. A háztartások az elszálló energiaárak ellen keresnek védelmet, ezért egyre többen fordulnak a tetőre szerelhető napelemek felé - tudósított a Reuters.
A február végén kezdődött konfliktus az olaj-, a gáz- és az áramárakat egyaránt felhajtotta. Ez a történelem legsúlyosabb globális energiapiaci zavarát okozta. A megugró rezsiköltségek hatására a háztartások alternatívákat keresnek, és a napenergia az egyik legkézenfekvőbb megoldásnak tűnik. Több német, brit és holland nagykereskedő, illetve megújulóenergia-szolgáltató is arról számolt be, hogy a háború kezdete óta megduplázódott, vagy akár megháromszorozódott a lakossági megrendelések száma.
A fellendülés jókor jön ennek a technológiának. Bár a napenergia Európa teljes áramtermelő kapacitásának mintegy harmadát adja, az új telepítések üteme tavaly – közel egy évtized után először – lassult. A német Solarhandel24 nagykereskedő nettó árbevétele márciusban az előző év azonos időszakához képest több mint háromszorosára, csaknem 70 millió euróra ugrott. Áprilisban pedig újabb, hasonló mértékű növekedésre számítanak. A cég mintegy félmillió napelemet halmozott fel a készleteiben, és körülbelül 85 fős létszámbővítést tervez. Az éves árbevételük a tavalyi 250 millió euróról idén akár 400 millió euróra is nőhet.
Hasonló tendenciát tapasztal a szintén német Enpal is. Márciusban 30 százalékkal, 130 millió euróra nőttek a megrendeléseik éves összevetésben, áprilisban pedig 33 százalékos növekedés várható. "Ez az európai ellenálló képességről szól. Ahogy a védelmi szektorban, úgy az energiaellátásban is önállóbbá kell válnunk" - mondta Mario Kohle, az Enpal alapító-vezérigazgatója.
Az ingatlantulajdonosok egyre gyakrabban vásárolnak teljes rendszereket. A napelemek mellé akkumulátoros energiatárolót és elektromosautó-töltőt is rendelnek, hogy a megtermelt felesleget később is felhasználhassák. Az energiatárolók iránti kereslet 40-50 százalékkal ugrott meg. Az E.ON-nál, Európa legnagyobb energiahálózat-üzemeltetőjénél közel duplájára nőttek az ügyféligények. A brit OVO Energy napelemes és fűtési üzletágában pedig áprilisban tízszeres volt az eladásnövekedés az egy évvel korábbihoz képest.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Egyes szakértők szerint a keresletet a német megújulóenergia-törvény közelgő módosításai is hajtják. Mindez úgy történik, hogy egy átlagos családi ház tetőre szerelt napelemes rendszere jellemzően 10-20 ezer euróba kerül. Az SMA Solar, a világ harmadik legnagyobb napelemes invertergyártója részvényeinek árfolyama mintegy 50 százalékkal emelkedett a háború kezdete óta. Több piaci szereplő a kereslet megugrását nem átmeneti jelenségnek, hanem strukturális változásnak tartja, amelyet a geopolitikai események csupán felgyorsítottak. A kínai gyártók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a háború okozta keresletbővülés aligha oldja meg az ágazat túlkapacitási problémáját. Egyedül Kína gyártókapacitása ugyanis csaknem kétszeresen fedezné az idei globális keresletet.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.