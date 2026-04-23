Gazdaság

Elszabadultak az energiaárak: elképesztő roham indult ezekért a berendezésekért Európában

Pénzcentrum
2026. április 23. 21:32

Az iráni háború kitörése óta meredeken nő a lakossági napelemes rendszerek iránti kereslet Európában. A háztartások az elszálló energiaárak ellen keresnek védelmet, ezért egyre többen fordulnak a tetőre szerelhető napelemek felé - tudósított a Reuters.

A február végén kezdődött konfliktus az olaj-, a gáz- és az áramárakat egyaránt felhajtotta. Ez a történelem legsúlyosabb globális energiapiaci zavarát okozta. A megugró rezsiköltségek hatására a háztartások alternatívákat keresnek, és a napenergia az egyik legkézenfekvőbb megoldásnak tűnik. Több német, brit és holland nagykereskedő, illetve megújulóenergia-szolgáltató is arról számolt be, hogy a háború kezdete óta megduplázódott, vagy akár megháromszorozódott a lakossági megrendelések száma.

A fellendülés jókor jön ennek a technológiának. Bár a napenergia Európa teljes áramtermelő kapacitásának mintegy harmadát adja, az új telepítések üteme tavaly – közel egy évtized után először – lassult. A német Solarhandel24 nagykereskedő nettó árbevétele márciusban az előző év azonos időszakához képest több mint háromszorosára, csaknem 70 millió euróra ugrott. Áprilisban pedig újabb, hasonló mértékű növekedésre számítanak. A cég mintegy félmillió napelemet halmozott fel a készleteiben, és körülbelül 85 fős létszámbővítést tervez. Az éves árbevételük a tavalyi 250 millió euróról idén akár 400 millió euróra is nőhet.

Hasonló tendenciát tapasztal a szintén német Enpal is. Márciusban 30 százalékkal, 130 millió euróra nőttek a megrendeléseik éves összevetésben, áprilisban pedig 33 százalékos növekedés várható. "Ez az európai ellenálló képességről szól. Ahogy a védelmi szektorban, úgy az energiaellátásban is önállóbbá kell válnunk" - mondta Mario Kohle, az Enpal alapító-vezérigazgatója.

Az ingatlantulajdonosok egyre gyakrabban vásárolnak teljes rendszereket. A napelemek mellé akkumulátoros energiatárolót és elektromosautó-töltőt is rendelnek, hogy a megtermelt felesleget később is felhasználhassák. Az energiatárolók iránti kereslet 40-50 százalékkal ugrott meg. Az E.ON-nál, Európa legnagyobb energiahálózat-üzemeltetőjénél közel duplájára nőttek az ügyféligények. A brit OVO Energy napelemes és fűtési üzletágában pedig áprilisban tízszeres volt az eladásnövekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Egyes szakértők szerint a keresletet a német megújulóenergia-törvény közelgő módosításai is hajtják. Mindez úgy történik, hogy egy átlagos családi ház tetőre szerelt napelemes rendszere jellemzően 10-20 ezer euróba kerül. Az SMA Solar, a világ harmadik legnagyobb napelemes invertergyártója részvényeinek árfolyama mintegy 50 százalékkal emelkedett a háború kezdete óta. Több piaci szereplő a kereslet megugrását nem átmeneti jelenségnek, hanem strukturális változásnak tartja, amelyet a geopolitikai események csupán felgyorsítottak. A kínai gyártók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a háború okozta keresletbővülés aligha oldja meg az ágazat túlkapacitási problémáját. Egyedül Kína gyártókapacitása ugyanis csaknem kétszeresen fedezné az idei globális keresletet.
Címlapkép: Getty Images
#rezsi #európa #napelem #napenergia #gazdaság #megújuló energia #irán #energiaválság #háború #energiaárak #energiabiztonság

