Súlyosan beteg gazdaságot hagynak Orbánék a Tisza-kormányra: hogy lesz ebből érdemi növekedés?

Szerény, a várakozások szerint éves szinten mindössze 1,3 százalékos gazdasági növekedéssel adhatja át a vezetést az Orbán-kormány az új kabinetnek. Bár az első negyedéves GDP-adatokat a választást megelőző állami költekezés némileg felfelé húzhatta, az év egészére vonatkozó kilátások jelentősen romlottak. Ezt elsősorban a gyenge beruházási kedv, a német gazdaság stagnálása és a közel-keleti feszültségek indokolják - közölte a Portfolio.

Az év eleji adatok alapján a magyar gazdaság kettős képet mutat. Míg az export, az ipar és az építőipar a gyenge külpiaci és belföldi kereslet miatt gyengélkedik, a kiskereskedelemben óvatos, de egyenletes bővülés látszik. A növekedést jelenleg szinte kizárólag a belső fogyasztás tartja a felszínen.

Ezt a választásokat megelőző állami jövedelempolitika, például a fegyverpénz, a 14. havi nyugdíj és a különböző adókedvezmények fűtötték. Ugyanakkor a háztartások a többletjövedelem egy részét inkább megtakarították. Ennek következtében a korábbi évekhez hasonló, látványos fogyasztási fellendülés elmaradt.

Az elemzői várakozások megoszlanak arról, hogy az első negyedévben a választás előtti fiskális élénkítés hatása, vagy a gazdasági bizonytalanság miatti kivárás dominált-e inkább. Sok vállalat elhalasztotta beruházási döntéseit. Ezt az uniós források hiánya, az államháztartás kifeszített helyzete és a gyenge külső kereslet egyaránt indokolta. A piac végül 0,5 százalékos negyedéves, valamint 1,3 százalékos éves összevetésű bővülést valószínűsít. Ez szűk két év után az első érdemi, de korántsem kirobbanó növekedést jelzi.

A vártnál kissé kedvezőbb év eleji adatok ellenére a szakértők egyre borúlátóbbak a 2026-os év egészét illetően. A növekedési előrejelzéseket folyamatosan lefelé módosítják. Míg egy éve még 3,3 százalékos bővülést vártak, ma már csupán 1,5 százalék körüli növekedéssel számolnak. Sőt, egyes elemzések szerint alig 1,1 százalékos éves adat rajzolódik ki.

A kilátásokat jelentős lefelé mutató kockázatok árnyékolják be. A Hormuzi-szoros lezárása és az elhúzódó közel-keleti konfliktus komoly energia- és alapanyagpiaci sokkal fenyeget. Ez a forgatókönyv az ipart és az agráriumot is érzékenyen érintheti. A hazai gazdaság fellendülését tovább hátráltatja a német piac tartós gyengélkedése, így a külső kereslet húzóerejére egyelőre nem lehet számítani. Érdemi fordulatot csak a vállalati beruházások fellendülése hozhatna, ám ennek még kevés jele mutatkozik. Ha pedig a magas hiány miatt nyáron költségvetési kiigazításra is szükség lesz, az tovább fékezheti a magyar gazdaság amúgy is erőtlen lendületét.

