Budapest, 2026. április 17.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendõ miniszterelnök (b2) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje (j2) az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ
Gazdaság

Súlyosan beteg gazdaságot hagynak Orbánék a Tisza-kormányra: hogy lesz ebből érdemi növekedés?

Pénzcentrum
2026. április 29. 08:51

Szerény, a várakozások szerint éves szinten mindössze 1,3 százalékos gazdasági növekedéssel adhatja át a vezetést az Orbán-kormány az új kabinetnek. Bár az első negyedéves GDP-adatokat a választást megelőző állami költekezés némileg felfelé húzhatta, az év egészére vonatkozó kilátások jelentősen romlottak. Ezt elsősorban a gyenge beruházási kedv, a német gazdaság stagnálása és a közel-keleti feszültségek indokolják - közölte a Portfolio.

Az év eleji adatok alapján a magyar gazdaság kettős képet mutat. Míg az export, az ipar és az építőipar a gyenge külpiaci és belföldi kereslet miatt gyengélkedik, a kiskereskedelemben óvatos, de egyenletes bővülés látszik. A növekedést jelenleg szinte kizárólag a belső fogyasztás tartja a felszínen.

Ezt a választásokat megelőző állami jövedelempolitika, például a fegyverpénz, a 14. havi nyugdíj és a különböző adókedvezmények fűtötték. Ugyanakkor a háztartások a többletjövedelem egy részét inkább megtakarították. Ennek következtében a korábbi évekhez hasonló, látványos fogyasztási fellendülés elmaradt.

Az elemzői várakozások megoszlanak arról, hogy az első negyedévben a választás előtti fiskális élénkítés hatása, vagy a gazdasági bizonytalanság miatti kivárás dominált-e inkább. Sok vállalat elhalasztotta beruházási döntéseit. Ezt az uniós források hiánya, az államháztartás kifeszített helyzete és a gyenge külső kereslet egyaránt indokolta. A piac végül 0,5 százalékos negyedéves, valamint 1,3 százalékos éves összevetésű bővülést valószínűsít. Ez szűk két év után az első érdemi, de korántsem kirobbanó növekedést jelzi.

Kapcsolódó cikkeink:

A vártnál kissé kedvezőbb év eleji adatok ellenére a szakértők egyre borúlátóbbak a 2026-os év egészét illetően. A növekedési előrejelzéseket folyamatosan lefelé módosítják. Míg egy éve még 3,3 százalékos bővülést vártak, ma már csupán 1,5 százalék körüli növekedéssel számolnak. Sőt, egyes elemzések szerint alig 1,1 százalékos éves adat rajzolódik ki.

A kilátásokat jelentős lefelé mutató kockázatok árnyékolják be. A Hormuzi-szoros lezárása és az elhúzódó közel-keleti konfliktus komoly energia- és alapanyagpiaci sokkal fenyeget. Ez a forgatókönyv az ipart és az agráriumot is érzékenyen érintheti. A hazai gazdaság fellendülését tovább hátráltatja a német piac tartós gyengélkedése, így a külső kereslet húzóerejére egyelőre nem lehet számítani. Érdemi fordulatot csak a vállalati beruházások fellendülése hozhatna, ám ennek még kevés jele mutatkozik. Ha pedig a magas hiány miatt nyáron költségvetési kiigazításra is szükség lesz, az tovább fékezheti a magyar gazdaság amúgy is erőtlen lendületét.

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 28. 16:50
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 29. 08:59
Árrobbanás a lakáspiacon: tényleg lenullázta a drágulás az Otthon Start kamatelőnyét?
Az MNB adatai alapján 2025. IV. negyedévében is tovább zajlott az ingatlanok drágulása. Országosan e...
Holdblog  |  2026. április 29. 08:16
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak...
MEDIA1  |  2026. április 29. 00:23
Lezárta a rendőrség Panyi Szabolcs ügyét
Nem követett el bűncselekményt az újságíró az NNI szerint. Panyi Facebookon mondott köszönetet azokn...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 28.
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
2026. április 28.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
1
6 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
1 hete
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
3
1 hete
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
4
3 napja
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
5
7 napja
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 07:09
Megtört a csend a vitatott lottósorsolásokról: hivatalos bejelentés érkezett a 8 milliárdos vagyon sorsáról
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 06:31
Eladó a titkos Balaton-közeli szellemváros: egykor atomfegyvereket rejtegettek itt, most bárki megveheti
Agrárszektor  |  2026. április 29. 08:16
Ezzel a gyümölccsel van tele nagyon sok piac: óriási roham indult érte