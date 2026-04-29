Indult egy petíció egy új ünnepnap bevezetéséről a Rákóczi-szabadságharc jelentősége és történelmi súlya elismerése érdekében.
Súlyosan beteg gazdaságot hagynak Orbánék a Tisza-kormányra: hogy lesz ebből érdemi növekedés?
Szerény, a várakozások szerint éves szinten mindössze 1,3 százalékos gazdasági növekedéssel adhatja át a vezetést az Orbán-kormány az új kabinetnek. Bár az első negyedéves GDP-adatokat a választást megelőző állami költekezés némileg felfelé húzhatta, az év egészére vonatkozó kilátások jelentősen romlottak. Ezt elsősorban a gyenge beruházási kedv, a német gazdaság stagnálása és a közel-keleti feszültségek indokolják - közölte a Portfolio.
Az év eleji adatok alapján a magyar gazdaság kettős képet mutat. Míg az export, az ipar és az építőipar a gyenge külpiaci és belföldi kereslet miatt gyengélkedik, a kiskereskedelemben óvatos, de egyenletes bővülés látszik. A növekedést jelenleg szinte kizárólag a belső fogyasztás tartja a felszínen.
Ezt a választásokat megelőző állami jövedelempolitika, például a fegyverpénz, a 14. havi nyugdíj és a különböző adókedvezmények fűtötték. Ugyanakkor a háztartások a többletjövedelem egy részét inkább megtakarították. Ennek következtében a korábbi évekhez hasonló, látványos fogyasztási fellendülés elmaradt.
Az elemzői várakozások megoszlanak arról, hogy az első negyedévben a választás előtti fiskális élénkítés hatása, vagy a gazdasági bizonytalanság miatti kivárás dominált-e inkább. Sok vállalat elhalasztotta beruházási döntéseit. Ezt az uniós források hiánya, az államháztartás kifeszített helyzete és a gyenge külső kereslet egyaránt indokolta. A piac végül 0,5 százalékos negyedéves, valamint 1,3 százalékos éves összevetésű bővülést valószínűsít. Ez szűk két év után az első érdemi, de korántsem kirobbanó növekedést jelzi.
A vártnál kissé kedvezőbb év eleji adatok ellenére a szakértők egyre borúlátóbbak a 2026-os év egészét illetően. A növekedési előrejelzéseket folyamatosan lefelé módosítják. Míg egy éve még 3,3 százalékos bővülést vártak, ma már csupán 1,5 százalék körüli növekedéssel számolnak. Sőt, egyes elemzések szerint alig 1,1 százalékos éves adat rajzolódik ki.
A kilátásokat jelentős lefelé mutató kockázatok árnyékolják be. A Hormuzi-szoros lezárása és az elhúzódó közel-keleti konfliktus komoly energia- és alapanyagpiaci sokkal fenyeget. Ez a forgatókönyv az ipart és az agráriumot is érzékenyen érintheti. A hazai gazdaság fellendülését tovább hátráltatja a német piac tartós gyengélkedése, így a külső kereslet húzóerejére egyelőre nem lehet számítani. Érdemi fordulatot csak a vállalati beruházások fellendülése hozhatna, ám ennek még kevés jele mutatkozik. Ha pedig a magas hiány miatt nyáron költségvetési kiigazításra is szükség lesz, az tovább fékezheti a magyar gazdaság amúgy is erőtlen lendületét.
Tényleg nagyüzemben menekítik pénzüket az oligarchák Magyarországról? Ezekben az országokban landolhatnak a milliárdok
Szakértők szerint az osztrák bankrendszer biztosan nincs benne a vagyonkimentésben érintett magyar üzletemberek útvonalában, de nem kizárt, hogy valóban Bécsből indulnak a magángépek.
Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 312,99 pontos, 0,24 százalékos csökkenéssel, 132 855,51 ponton zárt kedden.
Meglepő fordulat a Közel-Keleten: hatvan év után kilép az egyik nagyhatalom az olajkartellből, mi lesz így az elszálló árakkal?
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy közel hatvan évnyi tagság után a jövő hónaptól kilép az OPEC-ből és az OPEC+ szövetségből.
Varga Mihály hangsúlyozta: a márciusi alacsony infláció és a választások után jelentősen megerősödött forint ugyan teret engedne a lazításnak.
Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára.
Nem változott a jegybanki alapkamat: a Monetáris Tanács továbbra is 6,25 százalékon tartotta keddi döntésével.
A BP első negyedéves nyeresége a várakozásokat felülmúlva több mint kétszeresére nőtt, miután az iráni háború kitörését követően az olajárak meredeken emelkedtek.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
A bankok minél korábban szeretnék megszerezni a jövő ügyfeleit, ezért sok esetben jóváírásokkal és akciókkal ösztönzik a számlanyitást.
Hatalmas botrány lett a BYD szegedi gyárépítéséből: már az Európai Parlament asztalán van a megdöbbentő ügy
Az Európai Parlament elé került a szegedi BYD-gyár beruházásának ügye, miután egy civil szervezet jelentése szerint az építkezésen súlyosan kizsákmányolják a munkásokat.
Karácsony Gergelyék már léptek: eddig elérhetetlennek hitt, gigantikus uniós pénz érkezhet Budapest számlájára
A kormányváltás eredményeként több mint 700 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás nyílhat meg a Fővárosi Önkormányzat számára.
Az euróval és dollárral szemben gyengült, a frankkal szemben azonban erősödött reggelre a forint árfolyama a devizapiacon.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
Tóth Ildikó, a Cápák között ismert befektetője szerint az új kormány előtt álló legfontosabb feladat a befektetői bizalom gyors helyreállítása.
Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba
A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.
Hatalmas fordulat történt estére a devizapiacon: olyat lépett a magyar forint, amire kevesen számítottak
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 703,75 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel 133 168,50 ponton zárt hétfőn.
Rengeteg hazai adós dörzsölheti a tenyerét: váratlan fordulatot, hatalmas kamatzuhanást hozhat a pénzcsere
Euróbevezetés esetén a technikai folyamat során a hitelek, az értékpapírok és a készpénzhasználat átalakulása is zökkenőmentes lenne.
