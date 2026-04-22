Budapest, villamos, gdp
Gazdaság

Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot

Biró Attila
2026. április 22. 13:05

Budapest az EU egyik leggazdagabb régiója lett, miközben Magyarország több térsége továbbra is az unió sereghajtói között van. A friss adatok szerint a főváros az EU-átlag 168 százalékán áll, amivel a 11. helyet foglalja el, vagyis olyan nyugat-európai régiókat előz meg, mint Bécs vagy Stockholm.

Az Európai Unió gazdasági térképe első ránézésre viszonylag egyértelműnek tűnik: a nyugati országok gazdagabbak, a keletiek pedig felzárkóznak vagy rosszabb esetben leszakadnak. Ha azonban régiós szintre bontjuk az adatokat, egészen más kép rajzolódik ki. Egyes városok és térségek messze kiemelkednek a saját országukból, sőt sok esetben a kontinens élmezőnyébe is bőven odaférnek. Igen, az EU keleti végeiről is - mutat egy GDP alapján összeállított rangsor.

Ugyanis miközben az EU-átlag 40 ezer euró körül alakul, több régió ennek másfélszeresét, kétszeresét, sőt akár közel háromszorosát is eléri. Nem ritka, hogy egy fővárosi térség teljesítménye összevethető a leggazdagabb nyugat-európai központokkal, miközben az adott ország egészének mutatói jóval alacsonyabbak. (Ezt fogjuk majd látni Magyarország esetében is.)

Az adatok értelmezése előtt azonban fontos tisztázni, hogy a lenti táblázatok az EU legjobban teljesítő régióit mutatja az egy főre jutó GDP alapján, vásárlóerő-paritáson (PPS). Ez utóbbi az EU által használt mesterséges pénznem, amely kiigazítja az országok közötti árkülönbségeket.

Az EU leggazdagabb régiói egy főre jutó GDP alapján

A rangsort továbbra is a már megszokott, általában fölfelé kilógó gazdaságok vezetik. Az ír kelet és középső régió messze az első az Európai Unióban, több mint 107 ezer eurós egy főre jutó GDP-vel, ami az EU-átlag 268 százaléka. Luxemburg szintén kiemelkedik, de a déli ír régió is jóval az átlag felett teljesít.

Ugyanakkor már a top 10-ben feltűnik több olyan város, amely nem a klasszikus (gazdagabb) nyugati maghoz tartozik. Prága vagy Bukarest–Ilfov is az élmezőnyben szerepel, miközben nagyobb nyugat-európai régiókat tudnak maguk mögé utasítani.

A két éllovast azonban ebben az esetben fontos fenntartással kezelni. Mindkét gazdaságban jelentős szerepet játszanak ugyanis a multinacionális vállalatok, amelyek profitja gyakran ezekben az országokban jelenik meg a statisztikákban.

Írország esetében ez különösen látványos. A globális cégek jelenléte ugyanis jelentősen felhúzza az egy főre jutó GDP-t, még akkor is, ha ez nem feltétlenül tükrözi a lakosság tényleges jövedelmi helyzetét vagy fogyasztását. Ezt a jelenséget egyébként a közgazdaságtanban gyakran GDP-torzításnak nevezik.

A fővárosok gazdasági súlya óriási

A lista egyik nagy tanulsága ugyanakkor kétség kívül az, hogy Európában a gazdasági teljesítmény erősen koncentrálódik a nagyvárosi központokban. Prága, Bukarest, Bécs, Budapest, Brüsszel, Párizs vagy Koppenhága mind azért kerülnek ennyire előre, mert ezek a térségek egyszerre több előnnyel rendelkeznek:

  • itt találhatók a kormányzati és intézményi központok;
  • erős a magas hozzáadott értékű szolgáltatási szektor;
  • jelen vannak a nagyvállalatok és a pénzügyi központok.

Ezek a tényezők együtt húzzák fel a termelékenységet és az egy főre jutó gazdasági teljesítményt is.

Kelet-európa előretörése hatalmas

A rangsor egyik legérdekesebb része ugyanakkor az, hogy több kelet-európai fővárosi régió is bekerült az élmezőnybe. Az ötödik helyezett Prága már önmagában is nagyon beszédes, de emelett a top15-be bekerült még Bukarest-Ilfov (7.), Budapest (11.) és Varsó (15.) is.

Mindez azt is jelenti, hogy ezek a fővárosok olyan városokat előznek meg vásárlóerő-paritáson számolva, mint: Stockholm, Salzburg, Bécs, vagy éppen Antwerpen.

Ezek az adatok ráadásul rámutatnak arra a kettőségre is, amik ezeknek a kelet-európai fővárosoknak a viszonyát jellemzi az anyaországuk más régióival szemben. Ugyanis míg a fent említett fővárosok uniós szinten is kiemelkedően teljesítenek, aközben a saját országuk átlaga jelentősen elmarad ettől.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez pedig a gyakorlatban olyan, mintha kvázi kis nemzetállamokként működnének az országuk szövetében.

Kijelenthető tehát, hogy ezekben az országokban a gazdasági aktivitás, a multinacionális cégek jelenléte és a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások erősen a fővárosokra koncentrálódnak.

(Csak érdekességképpen a top30 EU-régió között 6 német, és 4 holland régió is megtalálható, ami mutatja, mennyivel máshogy oszlik el a gazdagság ezekben az országokban vs. a keleti blokk országaiban.)

Budapest elszakadt Magyarországtól

Ahogy látszik, Budapest az EU-átlag 168 százalékán áll egy főre jutó GDP-ben, ami a 11. helyre elég az unióban. Vagyis nemcsak régiós, hanem európai szinten is az élmezőnyben van. Ez önmagában nem lenne kirívó egy nyugat-európai országban, Magyarországon viszont nagyon erős kontrasztot jelent.

A főváros teljesítménye ugyanis nem egy erős országos háttérből jön, hanem abból, hogy szinte minden ide koncentrálódik. Miközben Budapest a top régiók között van, addig az unió húsz legszegényebb térsége között négy magyar is szerepel: Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld is csúnyán le van maradva EU-s szinten.

Sőt, ez már nem is sima lemaradás, sokkal inkább arról van szó, hogy a magyar gazdaság két külön világra szakadt: egy erős fővárosra és egy jóval gyengébben teljesítő vidékre.

Van Budapest, és van minden más.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jobban fizető, nagyobb értéket teremtő munkák, a multik és a szolgáltatások nagy része Budapestre koncentrálódik. A vidéki régiók eközben jóval gyengébben teljesítenek, alacsonyabb a termelékenységük és kevesebb jövedelmet képesek biztosítani a lakóknak.

A számok ráadásul azt is mutatják, hogy ez a szituáció nem fog gyorsan megváltozni. A legtöbb lemaradó régióban ugyanis alig van előrelépés, sőt van ahol egyenesen romlik a helyzet. Vagyis a főváros és a vidék közötti különbség nemhogy csökkenne, sokkal inkább stagnál.

A mindennapokban tehát joggal érezhetjük azt, hogy Budapest gazdasági értelemben kvázi már levált az ország többi részéről. Így inkább működik egy önálló növekedési központként az EU-ban, mint a magyar gazdaság kiegyensúlyozott központjaként.
