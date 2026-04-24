Aranyrudak amerikai dollár bankjegyen pénz, pénzügyek kereskedés befektetés üzleti valuta koncepció.
Gazdaság

Fájdalmas pofont kapott a biztonságosnak hitt jegybank: milliárdok olvadtak el, egyedül az arany hozott reményt

Pénzcentrum
2026. április 24. 11:27

A svájci jegybank jelentős fordulatot könyvelt el az idei első negyedévben. Az SNB 498 millió frank veszteséggel zárta az időszakot, miközben egy évvel korábban még 6,68 milliárd frank nyereséget ért el.

A veszteség döntően a devizaeszközökön keletkezett. A jegybank 8,2 milliárd frank mínuszt könyvelt el ezen a soron, amit csak részben ellensúlyoztak a kamat- és osztalékbevételek. Előbbiek 3,2 milliárd, utóbbiak 0,6 milliárd frankot hoztak, miközben a kamatkiadások 0,2 milliárd frankot tettek ki. A svájci frankban tartott eszközök mindössze 40,4 millió frank bevételt termeltek.

Pozitívum, hogy az arany jelentősen felértékelődött. A jegybank aranytartalékának értéke 7,8 milliárd frankkal nőtt, miközben a készlet nem változott, továbbra is 1040 tonna. Az árfolyam emelkedése áll a háttérben, a nemesfém kilogrammonkénti ára 110 900 frankról 118 400 frankra nőtt március végére.

A tavalyi évben is csökkent a profit, az SNB 26,1 milliárd frank nyereséget ért el, ami jóval elmarad a 2024-es, rekordnak számító 80,7 milliárd franktól.

A svájci szabályozás nem ír elő nyereségességet a jegybank számára. Az elsődleges cél az árstabilitás biztosítása, ugyanakkor nyereséges években az SNB a profit egy részét a szövetségi kormánynak és a kantonoknak fizeti ki.
Címlapkép: Getty Images
