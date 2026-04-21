2026. április 21. kedd Konrád
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
arany, aranytartalék, nemzeti bank
Gazdaság

Egymilliárd eurónál is több olvadt el a magyar aranytartalékból: durva pofont kapott az MNB

ATV
2026. április 21. 08:30

A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést - tudósított az ATV.

Több mint egymilliárd euróval csökkent Magyarország devizatartaléka márciusban. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a jelentős visszaesést az arany világpiaci árának hirtelen zuhanása okozt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A negatív tendencia hátterében az áll, hogy az arany értéke egyetlen hónap alatt 11,8 százalékot esett. Ennek következtében az ország teljes devizatartaléka a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra mérséklődött. Ez 1,132 milliárd eurós csökkenést jelent.

A jegybank az elmúlt években a pénzügyi stabilitás megerősítése érdekében folyamatosan növelte az ország aranytartalékát. A hazai készlet mára elérte a 110 tonnát. Ennek a stratégiának köszönhetően a kelet-közép-európai régióban jelenleg Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal. Ez lakosonként 0,37 unciát tesz ki.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:11
09:02
08:46
08:30
08:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
