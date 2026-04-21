Egymilliárd eurónál is több olvadt el a magyar aranytartalékból: durva pofont kapott az MNB

A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést - tudósított az ATV.

Több mint egymilliárd euróval csökkent Magyarország devizatartaléka márciusban. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a jelentős visszaesést az arany világpiaci árának hirtelen zuhanása okozt.

A negatív tendencia hátterében az áll, hogy az arany értéke egyetlen hónap alatt 11,8 százalékot esett. Ennek következtében az ország teljes devizatartaléka a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra mérséklődött. Ez 1,132 milliárd eurós csökkenést jelent.

A jegybank az elmúlt években a pénzügyi stabilitás megerősítése érdekében folyamatosan növelte az ország aranytartalékát. A hazai készlet mára elérte a 110 tonnát. Ennek a stratégiának köszönhetően a kelet-közép-európai régióban jelenleg Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal. Ez lakosonként 0,37 unciát tesz ki.