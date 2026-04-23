Munkások egy pekingi autógyárban Kínában.
Gazdaság

Újabb kihívás Kínának: az amerikai vámháborút átvészelte, most a közel-keleti konfliktus jelent új kihívást

2026. április 23. 14:48

Kína gazdasága tavaly még viszonylag jól viselte a Trump-féle kereskedelmi háborút, most azonban új válsággal néz szembe. A közel-keleti konfliktus a Hormuzi-szoros hajózási útvonalait bénítja, ami érezhetően visszaveti az exportra erősen támaszkodó kínai ipart. Ez a helyzet a gyári munkásoktól a textilkereskedőkig mindenkit érint - jelentette a BBC.

A dél-kínai Kuangtung tartomány ipari központjaiban, Fosanban és Kuangcsouban a munkások egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. A gyárak óránként 18-20 jüanért (ami alig néhány dollárnak felel meg) hirdetnek ideiglenes állásokat. Eközben a kínai feldolgozóipar az olcsó tömegtermelésről az automatizált csúcstechnológia felé mozdul el. A többségében negyven év feletti munkások számára ez egyre kevesebb valódi lehetőséget jelent.

A világ legnagyobb textilpiacán, Kuangcsouban a kereskedők arról számolnak be, hogy költségeik mintegy 20 százalékkal emelkedtek. Az olajár emelkedése közvetlenül érinti az iparágat, mivel a szintetikus szövetek, például a nejlon és a poliészter gyártása petrolkémiai alapanyagokra épül. A vevők egy része nem hajlandó magasabb árat fizetni, így a raktárakban halmozódik az eladatlan áru. Egy évvel ezelőtt, a kínai-amerikai kereskedelmi háború idején a kereskedők még dacosak voltak, most azonban inkább a beletörődés érződik rajtuk.

A kantoni vásáron ugyanakkor teljesen más kép fogadja a látogatókat. A világ minden tájáról érkező vásárlók humanoid robotok, mesterséges intelligenciát használó szemüvegek és hegymászást segítő robotlábak között válogathatnak. Ez az a Kína, amelyet Peking láttatni szeretne: egy jövőbe tekintő technológiai hatalom, miközben riválisa, az Egyesült Államok épp egy közel-keleti háborúba bonyolódik.

A konfliktus mindazonáltal Kína egyik kulcságazatának, az elektromosautó-gyártásnak kifejezetten kedvez. A Kínai Személygépjármű-gyártók Szövetségének adatai szerint a kínai vállalatok márciusban 350 ezer elektromos autót exportáltak, ami az előző év azonos időszakához képest 140 százalékos növekedést jelent. A háború ugyanakkor éppen a legnagyobb felvevőpiacot vágta el. A közel-keleti szállítások gyakorlatilag leálltak, így a kereskedők most afrikai és dél-amerikai vevőket keresnek. Bizonyos országokban a benzin és a gázolaj árának szárnyalása miatt egyre hosszabbak a várólisták a kínai villanyautókra.

Peking a háttérből tűzszünetet sürget, és Iránt a tárgyalóasztalhoz igyekszik terelni, miközben Hszi Csin-ping az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia vezetőivel is egyeztet. William Figueroa, a Groningeni Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora szerint Kína ezzel a diplomáciai erődemonstrációval azt üzeni a világnak, hogy komolyan veszi a térség iránti elköteleződését. Jü Csie, a Chatham House kutatója ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy Peking számára a helyzet korántsem egyértelműen előnyös. Bár egy meggyengülő Amerika régi kínai vágyálom, a kiszámíthatatlan Egyesült Államok nehezebben kezelhető partner. Kína emiatt semmiképpen sem akarja felborítani a Trumppal tervezett májusi csúcstalálkozót.

A nagypolitikai számítások azonban mit sem jelentenek a fosani munkásoknak. Egyikük felmutatja a kantoni vásár belépőkártyáját: napi 150 jüanért takarította a mosdókat. Ez azt jelenti, hogy tizennégy órányi kemény munkáért alig húsz dollárt kapott.
Új érték
Új érték

Új értéken a biztosításban a vagyontárgy meghatározott időpontban - káridőponti - új állapotban való beszerzési árát vagy ujrabekerülési költségét, vagy újraelőállítási költségét értjük. Fontos szabálya az újérték alkalmazásának, hogy az újértéket a ténylegesen károsult vagyontárgy értékére vonatkoztatjuk, és nem arra a vagyontárgyra, amely helyette beszerezhető, vagy újból előállítható.Az új érték szerinti kártérítés egyik sarkalatos elvi kérdése, hogy a vagyontárgyak csak bizonyos avultsági fokig biztosíthatók ezen az értéken.

