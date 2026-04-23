Újabb kihívás Kínának: az amerikai vámháborút átvészelte, most a közel-keleti konfliktus jelent új kihívást

Kína gazdasága tavaly még viszonylag jól viselte a Trump-féle kereskedelmi háborút, most azonban új válsággal néz szembe. A közel-keleti konfliktus a Hormuzi-szoros hajózási útvonalait bénítja, ami érezhetően visszaveti az exportra erősen támaszkodó kínai ipart. Ez a helyzet a gyári munkásoktól a textilkereskedőkig mindenkit érint - jelentette a BBC.

A dél-kínai Kuangtung tartomány ipari központjaiban, Fosanban és Kuangcsouban a munkások egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. A gyárak óránként 18-20 jüanért (ami alig néhány dollárnak felel meg) hirdetnek ideiglenes állásokat. Eközben a kínai feldolgozóipar az olcsó tömegtermelésről az automatizált csúcstechnológia felé mozdul el. A többségében negyven év feletti munkások számára ez egyre kevesebb valódi lehetőséget jelent.

A világ legnagyobb textilpiacán, Kuangcsouban a kereskedők arról számolnak be, hogy költségeik mintegy 20 százalékkal emelkedtek. Az olajár emelkedése közvetlenül érinti az iparágat, mivel a szintetikus szövetek, például a nejlon és a poliészter gyártása petrolkémiai alapanyagokra épül. A vevők egy része nem hajlandó magasabb árat fizetni, így a raktárakban halmozódik az eladatlan áru. Egy évvel ezelőtt, a kínai-amerikai kereskedelmi háború idején a kereskedők még dacosak voltak, most azonban inkább a beletörődés érződik rajtuk.

A kantoni vásáron ugyanakkor teljesen más kép fogadja a látogatókat. A világ minden tájáról érkező vásárlók humanoid robotok, mesterséges intelligenciát használó szemüvegek és hegymászást segítő robotlábak között válogathatnak. Ez az a Kína, amelyet Peking láttatni szeretne: egy jövőbe tekintő technológiai hatalom, miközben riválisa, az Egyesült Államok épp egy közel-keleti háborúba bonyolódik.

A konfliktus mindazonáltal Kína egyik kulcságazatának, az elektromosautó-gyártásnak kifejezetten kedvez. A Kínai Személygépjármű-gyártók Szövetségének adatai szerint a kínai vállalatok márciusban 350 ezer elektromos autót exportáltak, ami az előző év azonos időszakához képest 140 százalékos növekedést jelent. A háború ugyanakkor éppen a legnagyobb felvevőpiacot vágta el. A közel-keleti szállítások gyakorlatilag leálltak, így a kereskedők most afrikai és dél-amerikai vevőket keresnek. Bizonyos országokban a benzin és a gázolaj árának szárnyalása miatt egyre hosszabbak a várólisták a kínai villanyautókra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Peking a háttérből tűzszünetet sürget, és Iránt a tárgyalóasztalhoz igyekszik terelni, miközben Hszi Csin-ping az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia vezetőivel is egyeztet. William Figueroa, a Groningeni Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora szerint Kína ezzel a diplomáciai erődemonstrációval azt üzeni a világnak, hogy komolyan veszi a térség iránti elköteleződését. Jü Csie, a Chatham House kutatója ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy Peking számára a helyzet korántsem egyértelműen előnyös. Bár egy meggyengülő Amerika régi kínai vágyálom, a kiszámíthatatlan Egyesült Államok nehezebben kezelhető partner. Kína emiatt semmiképpen sem akarja felborítani a Trumppal tervezett májusi csúcstalálkozót.

A nagypolitikai számítások azonban mit sem jelentenek a fosani munkásoknak. Egyikük felmutatja a kantoni vásár belépőkártyáját: napi 150 jüanért takarította a mosdókat. Ez azt jelenti, hogy tizennégy órányi kemény munkáért alig húsz dollárt kapott.