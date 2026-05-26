Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával, valamint öt új vizsgálóbizottság felállításáról szóló szavazással kezdődik az Országgyűlés keddi ülése.
Sorsfordító döntést hozhatnak kedden a magyar jegybankban: mindenki erre figyel, rengeteg pénz forog kockán
Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely legutóbb áprilisban 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot. Bár az országgyűlési választás után belföldön mérséklődtek a kockázatok, Varga Mihály jegybankelnök jelzései alapján a globális geopolitikai bizonytalanságok, az energiaárak ingadozása és a pénzpiaci érzékenység miatt továbbra is óvatos, stabilitásorientált monetáris politika várható.
Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A testület legutóbbi, áprilisi ülésén 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamatfolyosó két szélét. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt. A jegybanki alapkamat legutóbb 2026 februárjában változott, akkor - 2024 szeptember óta először - 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb.
Varga Mihály, az MNB elnöke az áprilisi döntést követő sajtótájékoztatóján kiemelte: a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika, a geopolitikai feszültségek és a költségvetési bizonytalanságok egyaránt szükségessé teszik a stabilitásorientált megközelítést.
A globális növekedési és inflációs kilátások romlanak, az iráni konfliktus lezárása bizonytalan, így a hatásai is azok. Az energiaárak változékonyan alakulnak, a piac kiszámíthatatlan, a drága olaj és gáz fokozza az inflációs kockázatot, főképp a jelentős importra szoruló országokban. Emelkednek az alapanyagárak is, a műtrágya drágulása az élelmiszer-infláció erősödését okozhatja. Világszinten a befektetői hangulat kissé javult, de a pénzügyi piacok továbbra is érzékenyen reagálnak minden fejleményre - mondta.
Belföldön az országgyűlési választás után mérséklődtek a kockázati felárak, de ezek tartósságáról és az inflációs hatásokról alaposan meg kell győződni. A forint erősödése visszafogja az áremelkedést, a devizapiaci stabilitás fenntartása kulcsfontosságú - tette hozzá a jegybank elnöke.
