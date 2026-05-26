Vége a 29 éve tartó Bundesliga-tagságnak: a 100. percben dőlt el a Wolfsburg sorsa, elzárhatják a pénzcsapot

A VfL Wolfsburg 29 egymást követő első osztályú idény után először esett ki a Bundesligából. A történelmi kiesés komoly változásokat indít el a Volkswagen tulajdonában lévő klubnál.

A csapat hétfő este, hosszabbítás után 2-1-re kikapott az SC Paderborntól az osztályozón, ezzel 29 év után a másodosztályba esett ki. A Bundesliga-tagságért lejátszott osztályozón a paderborniak már a 3. percben megszerezték a vezetést Denis Pejcinovic révén. A wolfsburgiak Faton Bilbija góljával egyenlítettek a 38. percben.

A rendes játékidő 1-1-es döntetlennel ért véget, végül a hosszabbításban, a 100. percben Lukas Curda szerezte meg a feljutást érő találatot a Paderborn számára. A wolfsburgi Joakim Mæhle már a 14. percben piros lapot kapott, ami jelentősen megnehezítette csapata dolgát.

A kiesés nem érte teljesen váratlanul a klubot. A Wolfsburg mindössze 29 ponttal a 16. helyen zárta a Bundesliga küzdelmeit. Márciusban a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume már bejelentette, hogy az autógyártó anyagi nehézségei és a csapat gyenge szereplése miatt felülvizsgálják a cég szerepvállalását a klubban.

Németország VfL Wolfsburg Piaci érték: 234,60M € Edző: Dieter Hecking Bajnokság: Bundesliga Jelenlegi helyezés: #16 Bundesliga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. SV Werder Bremen 34 8 8 18 37 60 -23 32 16. VfL Wolfsburg 34 7 8 19 45 69 -24 29 17. FC Heidenheim 34 6 8 20 41 72 -31 26 Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

A keretet várhatóan teljesen átalakítják. Bár a legtöbb szerződés a másodosztályban is érvényes, és a kiesés esetén életbe lépő záradékok 35 százalékkal csökkentik a fizetéseket, sok játékos így is túl drága lesz a másodosztályhoz. Mohamed Amoura, Konstantinos Koulierakis, Kamil Grabara, Patrick Wimmer és Christian Eriksen szinte biztosan távozik: a játékoskeret költségvetését a jelenlegi 80 millió euróról 55 millióra tervezik csökkenteni.

A vezetőedzői és a sportigazgatói poszt körül is bizonytalanság uralkodik. A márciusban kinevezett ideiglenes vezetőedző, Dieter Hecking jövője egyelőre kérdéses.

Az elkövetkező egy-két napban összeülünk, és először elemezzük azt a tíz hetet, amíg én irányítottam a csapatot

- nyilatkozta Hecking a Sky sportcsatornának a Paderborn elleni vereség után. Korábban felmerült, hogy Hecking kaphatná meg a sportigazgatói posztot, amelyet a márciusban menesztett Peter Christiansen távozása óta nem töltöttek be. A kiesés miatt azonban ennek az esélye is bizonytalanná vált.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.