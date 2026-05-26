2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
28 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Vége a 29 éve tartó Bundesliga-tagságnak: a 100. percben dőlt el a Wolfsburg sorsa, elzárhatják a pénzcsapot

Pénzcentrum
2026. május 26. 15:52

A VfL Wolfsburg 29 egymást követő első osztályú idény után először esett ki a Bundesligából. A történelmi kiesés komoly változásokat indít el a Volkswagen tulajdonában lévő klubnál.

A csapat hétfő este, hosszabbítás után 2-1-re kikapott az SC Paderborntól az osztályozón, ezzel 29 év után a másodosztályba esett ki. A Bundesliga-tagságért lejátszott osztályozón a paderborniak már a 3. percben megszerezték a vezetést Denis Pejcinovic révén. A wolfsburgiak Faton Bilbija góljával egyenlítettek a 38. percben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendes játékidő 1-1-es döntetlennel ért véget, végül a hosszabbításban, a 100. percben Lukas Curda szerezte meg a feljutást érő találatot a Paderborn számára. A wolfsburgi Joakim Mæhle már a 14. percben piros lapot kapott, ami jelentősen megnehezítette csapata dolgát.

A kiesés nem érte teljesen váratlanul a klubot. A Wolfsburg mindössze 29 ponttal a 16. helyen zárta a Bundesliga küzdelmeit. Márciusban a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume már bejelentette, hogy az autógyártó anyagi nehézségei és a csapat gyenge szereplése miatt felülvizsgálják a cég szerepvállalását a klubban.

Németország
VfL Wolfsburg
Piaci érték: 234,60M €
Edző: Dieter Hecking
Bajnokság: Bundesliga
Jelenlegi helyezés: #16
Bundesliga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
SV Werder Bremen
34
8
8
18
37
60
-23
32
16.
VfL Wolfsburg
34
7
8
19
45
69
-24
29
17.
FC Heidenheim
34
6
8
20
41
72
-31
26
Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

A keretet várhatóan teljesen átalakítják. Bár a legtöbb szerződés a másodosztályban is érvényes, és a kiesés esetén életbe lépő záradékok 35 százalékkal csökkentik a fizetéseket, sok játékos így is túl drága lesz a másodosztályhoz. Mohamed Amoura, Konstantinos Koulierakis, Kamil Grabara, Patrick Wimmer és Christian Eriksen szinte biztosan távozik: a játékoskeret költségvetését a jelenlegi 80 millió euróról 55 millióra tervezik csökkenteni.

A vezetőedzői és a sportigazgatói poszt körül is bizonytalanság uralkodik. A márciusban kinevezett ideiglenes vezetőedző, Dieter Hecking jövője egyelőre kérdéses.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az elkövetkező egy-két napban összeülünk, és először elemezzük azt a tíz hetet, amíg én irányítottam a csapatot

- nyilatkozta Hecking a Sky sportcsatornának a Paderborn elleni vereség után. Korábban felmerült, hogy Hecking kaphatná meg a sportigazgatói posztot, amelyet a márciusban menesztett Peter Christiansen távozása óta nem töltöttek be. A kiesés miatt azonban ennek az esélye is bizonytalanná vált.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#sport #németország #volkswagen #autógyár #labdarúgás #autóipar #vállalatok #vezérigazgató #bundesliga #német foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:14
16:01
15:52
15:40
15:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
1 hete
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
2 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
6 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 16:01
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 14:57
Kiadták a figyelmeztetést: heves viharok jönnek Magyarországon, jócskán visszahűl a hőmérséklet
Agrárszektor  |  2026. május 26. 15:31
Megjött az Agrárkamara válasza: politikai helyezkedéssel vádolják a MOSZ-t