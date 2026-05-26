Mexikó fogadja be Iránt a világbajnokság idejére, miután az Egyesült Államok nem kívánta vendégül látni a közel-keleti válogatottat.
Vége a 29 éve tartó Bundesliga-tagságnak: a 100. percben dőlt el a Wolfsburg sorsa, elzárhatják a pénzcsapot
A VfL Wolfsburg 29 egymást követő első osztályú idény után először esett ki a Bundesligából. A történelmi kiesés komoly változásokat indít el a Volkswagen tulajdonában lévő klubnál.
A csapat hétfő este, hosszabbítás után 2-1-re kikapott az SC Paderborntól az osztályozón, ezzel 29 év után a másodosztályba esett ki. A Bundesliga-tagságért lejátszott osztályozón a paderborniak már a 3. percben megszerezték a vezetést Denis Pejcinovic révén. A wolfsburgiak Faton Bilbija góljával egyenlítettek a 38. percben.
A rendes játékidő 1-1-es döntetlennel ért véget, végül a hosszabbításban, a 100. percben Lukas Curda szerezte meg a feljutást érő találatot a Paderborn számára. A wolfsburgi Joakim Mæhle már a 14. percben piros lapot kapott, ami jelentősen megnehezítette csapata dolgát.
A kiesés nem érte teljesen váratlanul a klubot. A Wolfsburg mindössze 29 ponttal a 16. helyen zárta a Bundesliga küzdelmeit. Márciusban a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume már bejelentette, hogy az autógyártó anyagi nehézségei és a csapat gyenge szereplése miatt felülvizsgálják a cég szerepvállalását a klubban.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
SV Werder Bremen
|
34
|
8
|
8
|
18
|
37
|
60
|
-23
|
32
|
16.
VfL Wolfsburg
|
34
|
7
|
8
|
19
|
45
|
69
|
-24
|
29
|
17.
FC Heidenheim
|
34
|
6
|
8
|
20
|
41
|
72
|
-31
|
26
A keretet várhatóan teljesen átalakítják. Bár a legtöbb szerződés a másodosztályban is érvényes, és a kiesés esetén életbe lépő záradékok 35 százalékkal csökkentik a fizetéseket, sok játékos így is túl drága lesz a másodosztályhoz. Mohamed Amoura, Konstantinos Koulierakis, Kamil Grabara, Patrick Wimmer és Christian Eriksen szinte biztosan távozik: a játékoskeret költségvetését a jelenlegi 80 millió euróról 55 millióra tervezik csökkenteni.
A vezetőedzői és a sportigazgatói poszt körül is bizonytalanság uralkodik. A márciusban kinevezett ideiglenes vezetőedző, Dieter Hecking jövője egyelőre kérdéses.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az elkövetkező egy-két napban összeülünk, és először elemezzük azt a tíz hetet, amíg én irányítottam a csapatot
- nyilatkozta Hecking a Sky sportcsatornának a Paderborn elleni vereség után. Korábban felmerült, hogy Hecking kaphatná meg a sportigazgatói posztot, amelyet a márciusban menesztett Peter Christiansen távozása óta nem töltöttek be. A kiesés miatt azonban ennek az esélye is bizonytalanná vált.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után
Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról.
Messinek a combhajlító izma sérült meg, az orvosi csapat most kiadta végre a pontos diagnózist.
A kiesés súlyos anyagi és sportszakmai következményekkel jár a három éve még európai kupasikert ünneplő egyesület számára.
A történelem során most először egyetlen Real Madrid-játékos sem kapott meghívót, a bajnok Barcelonát viszont nyolcan is képviselik a spanyol vb-keretben.
A Sunderland négy év alatt jutott el az angol harmadosztálytól az Európa-ligáig: a csapat a Premier League utolsó fordulójában a Chelsea legyőzésével biztosította helyét.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt.
A mögöttünk hagyott hétvégén megrendezték az utolsó fordulót az angol, az olasz és a spanyol első osztályban is: izgalomban most sem volt hiány.
Vége van az olasz pontvadászatnak is: piros lapok, tömegverekedés a záráson, a Milan nagyon rosszul járt
Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja: az utolsó fordulóban dőlt el a harmadik kieső kiléte és a bronzérem sorsa is.
Megállíthatatlan az F1 19 éves olasz csodagyereke: negyedszer nyert zsinórban Antonelli, lassan el is dől a vb-cím?
Antonelli sorozatban negyedszer győzött, egyre kevésbé van ellenfele a világbajnoki címért.
Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben.
A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.
A Premier League utolsó fordulójában eldőlt, hogy 14 év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két...
Az elittagság megőrzése azután dőlt el végleg, hogy a zürichi csoport utolsó helyén álló britek vasárnap újabb vereséget szenvedtek.
Maszkos banditák rabolták ki az F1-legenda otthonát: megsérült a támadásban a négyszeres világbajnok
A francia legenda fejsérülést szenvedett, mikor egy maszkos banda kirabolta svájci otthonát.
Joe Schilling alig fél perc után otthagyta a Donegi Abena elleni félnehézsúlyú PFL-mérkőzését, miután ellenfele az első menetben megpróbálta lefejelni.
Délutántól késő estig tartó maratoni programmal búcsúznak a topligák: kiderül, hogy a West Ham vagy a Tottenham marad-e a Premier League-ben.
Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is.
A spanyol élvonal valamennyi csapata pályára lép szombat este, így a szurkolók egyszerre kilenc mérkőzés közül választhatnak.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.