Irán beleegyezett, hogy megkönnyíti és felgyorsítja a humanitárius segélyszállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson.
Történelmi megállapodást ütöttek nyélbe a tárgyalóasztalnál: fordulat jöhet a vámháborúban?
Sikeres és előremutató tárgyalást folytatott az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője, megerősítve a kétoldalú együttműködést a kritikus nyersanyagok és a vámtarifák területén. A feleknek egy tavalyi megállapodás révén sikerült elkerülniük az átfogó kereskedelmi háborút. Ennek köszönhetően a legtöbb uniós terméket sújtó amerikai importvám a korábban tervezett mérték felében, 15 százalékban maximalizálódott.
Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos rendkívül pozitívnak értékelte a Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel folytatott egyeztetését. A találkozóra a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) kameruni miniszteri értekezletén került sor. A megbeszélés igazolta, hogy a romló globális gazdasági környezet ellenére mindkét fél elkötelezett a korábbi egyezség fenntartása mellett.
Ezt a szándékot támasztja alá, hogy az Európai Parlament a napokban elfogadta a tavaly júliusi kereskedelmi megállapodást véglegesítő jogszabályt. A szövegbe ugyanakkor garanciákat is beépítettek arra az esetre, ha Washington megszegné a feltételeket.
A kompromisszumos, 15 százalékos amerikai importvám elfogadásával stabilizálódott a két gazdasági nagyhatalom kapcsolata. A két fél együttesen a világkereskedelem közel harmadát adja. A partnerség gazdasági súlyát jól mutatja, hogy 2025-ben az EU-ból az Egyesült Államokba irányuló export rekordszintet, 555 milliárd eurót ért el.
A transzatlanti kapcsolatok ápolása mellett az Európai Unió igyekszik más irányokba is nyitni. Šefčovič hangsúlyozta, hogy a jövőben minden nyitott országgal szeretnének új szabadkereskedelmi megállapodást kötni. A már meglévő partnerekkel pedig a vámok további mérséklésén fognak dolgozni.
