Drámai fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: egy távoli háború teheti tönkre a váratlan sikereket

A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások. Elemzők arra számítanak, hogy a világ második legnagyobb gazdasága éves alapon 4,9 százalékos bővülést érhetett el az első három hónapban, ami javulást jelentene az előző negyedéves 4,5 százalékhoz képest.

A kedvező negyedéves adat mögött elsősorban az export élénkülése és az állami gazdaságösztönző intézkedések állnak, ugyanakkor a Reuters szerint a pozitív folyamatokat komolyan veszélyezteti a Közel-Keleten kialakult fegyveres konfliktus. Az iráni háború ugyanis megemelte az energiaárakat, lassítja a globális kereskedelmet, és újabb nyomás alá helyezheti a kínai gyártóipart.

A megemelkedett olajárak már most is éreztetik hatásukat: több petrolkémiai alapanyag ára 40–60 százalékkal nőtt, ami jelentősen emeli a termelési költségeket a kínai iparban. Ez különösen érzékenyen érintheti az exportorientált vállalatokat, amelyek számára a nemzetközi kereslet gyengülése is kockázatot jelent.

A Reuters szerint Kína további problémája, hogy a belső fogyasztás továbbra is gyenge. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom növekedése mindössze 1,7 százalék volt, miközben az ingatlanszektor válsága sem enyhül, a lakáspiaci beruházások tovább estek.

Peking emiatt újabb gazdaságélénkítő lépésekre készülhet, ha a külső környezet tovább romlik. A kínai vezetés idén 4,5–5 százalék közötti gazdasági növekedést célzott meg, így a Reuters szerint a kormány minden eszközzel igyekszik fenntartani ezt az ütemet a romló nemzetközi környezet ellenére.
