Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban. Míg januárban 2600-an érdeklődtek a Tesla Model 3 iránt, februárban már közel 2900, márciusban pedig több mint 4500, ami rövid idő alatt közel kétszeres növekedést jelent. A BMW i-sorozat továbbra is az egyik legkeresettebb modellcsoport, de a piac súlypontja egyre inkább a nagyobb hatótávú modellek felé tolódik. A kínai gyártók - például az MG és a BYD - egyelőre csak a top 20-ba fértek be.
Az érdeklődések alapján összeállított népszerűségi toplista alapján a Tesla Model 3 továbbra is egyértelműen a legnépszerűbb elektromos modell: 2026 első negyedévében messze kiemelkedik a mezőnyből. A Model Y iránti érdeklődés szintén magas, stabilan a legkeresettebb modellek között szerepel, ami azt mutatja, hogy a vásárlók körében egyre népszerűbbek a nagyobb méretű, családi használatra is alkalmas elektromos autók.
“Az elmúlt időszak piaci folyamatai, különösen az olajválság és az üzemanyagárak emelkedése alapján arra számítottunk, hogy jelentősen megnő az érdeklődés az elektromos meghajtású járművek iránt. Várakozásaink beigazolódtak: a platformunkon például a Tesla Model 3 esetében – amely jelenleg is a legnépszerűbb modell – közel megduplázódott az érdeklődések száma” - mondta Koralewsky Márk, a használtautó.hu vezetője.
A keresési trendek alapján jól látszik, hogy a piac milyen irányba mozdul. A korábban kiemelkedően népszerű BMW i-sorozat továbbra is az élmezőnyben szerepel, de felhasználók figyelme egyre inkább az olyan modellek felé fordul, mint a Hyundai Kona és a Kia Niro. A Hyundai Kona iránti érdeklődés januárról márciusra 1400-ról 3000-re nőtt, ami több mint 114%-os emelkedés, míg a Kia Niro esetében 1000-ről 2300-ra ugrott ez a szám, ami több mint kétszeres növekedést jelent.
A változás mögött fogyasztói szemléletváltás áll: a vásárlók egyre inkább azokat az elektromos modelleket keresik, amelyek nemcsak megfizethetőek, hanem nagyobb hatótávjuknak köszönhetően a mindennapi használat és a hétvégi kiruccanások során is jobban beválnak.
A magyar piacon az árérzékenység továbbra is meghatározó szempont, az olcsóbb, idősebb elektromos modellek stabil keresletnek örvendenek. A Nissan Leaf , a Renault Zoe vagy a Dacia Spring 2026 első 3 hónapjában végig a legkeresettebb modellek között szerepeltek. Ezzel párhuzamosan a márciusi érdeklődések alapján a prémium kategóriás elektromos modellek – például az Audi e-tron (500), a Porsche Taycan (200) vagy a Mercedes-Benz EQ (400) modellek – jelen vannak ugyan a kínálatban, de nem ezek mozgatják a piacot.
“A keresési trendek összetétele is figyelemre méltó: a felhasználók körében kiemelten népszerűek azok a modellek, amelyek kedvező ár-érték arányt kínálnak, megfizethetőbbek, ugyanakkor a mindennapi használat során is jól beválnak. Ilyen például a Hyundai Kona Electric és a Kia Niro EV. Mivel az energiapiaci bizonytalanság továbbra is fennáll, és sokak számára az elektromos autók valós alternatívát jelentenek a hagyományos hajtásláncú járművekkel szemben, a jövőben is kiemelt figyelemmel követjük az autópiac alakulását“ - emelte ki, a használtautó.hu vezetője.
A kínai gyártók közül egyelőre a MG és a BYD több modelljei kerültek be a legkeresettebb húsz közé: az MG ZS márciusban a 13., a BYD Atto 3 a 20. helyen szerepelt, de BYD Seal és az MG MG4 modellek is folyamatosan növekvő érdeklődést mutatnak
A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.
Brutális csőtörés Budapesten: beszakadt a Róbert Károly körút, egésznapos lezárás lesz, garantált a dugó
Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik.
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
Átalakul és drágul a parkolás Budapesten: eltűnnek az automaták, csak így lehet majd készpénzzel fizetni
Idén júliustól teljesen eltűnnek a parkolóautomaták Budapestről, ezzel párhuzamosan pedig 25 százalékkal nőnek a parkolási díjak.
Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe
A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek.
Váratlan fordulat a használtautó-piacon: hatalmasat zuhant ezeknek a népszerű autóknak az ára, most érdemes lecsapni rájuk
A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent a használtautó piacon.
Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet
Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt.
Hatalmasat zuhant a villanyautók piaca: elképesztő lépésre szánták el magukat a bajba jutott gyártók
Az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók egyre inkább az energiatárolás felé fordulnak.
Nem csupán az új autók forgalomba helyezése, hanem a használtimport is jelentősen bővült az első negyedévben.
Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdán közölte, hogy a japán autógyártó visszahívása összesen 440 830 Odyssey egyterűt érint.
Jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk csütörtökön a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban.
Komoly várakozások kísérik a Tisza Párt kormányalakítását, különösen azt, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg a gyakorlatban.
Gyökeres stratégiai váltásra készül az Uber, amely több mint 10 milliárd dollárt fordíthat robotaxi-fejlesztésekre.
Súlyos ára lesz a hatósági áras benzinnek: elkerülhetetlennek tűnik a legrosszabb forgatókönyv, iszonyatos teher szakad az ország nyakába
Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból.
