Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra

Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban. Míg januárban 2600-an érdeklődtek a Tesla Model 3 iránt, februárban már közel 2900, márciusban pedig több mint 4500, ami rövid idő alatt közel kétszeres növekedést jelent. A BMW i-sorozat továbbra is az egyik legkeresettebb modellcsoport, de a piac súlypontja egyre inkább a nagyobb hatótávú modellek felé tolódik. A kínai gyártók - például az MG és a BYD - egyelőre csak a top 20-ba fértek be.

Az érdeklődések alapján összeállított népszerűségi toplista alapján a Tesla Model 3 továbbra is egyértelműen a legnépszerűbb elektromos modell: 2026 első negyedévében messze kiemelkedik a mezőnyből. A Model Y iránti érdeklődés szintén magas, stabilan a legkeresettebb modellek között szerepel, ami azt mutatja, hogy a vásárlók körében egyre népszerűbbek a nagyobb méretű, családi használatra is alkalmas elektromos autók.

“Az elmúlt időszak piaci folyamatai, különösen az olajválság és az üzemanyagárak emelkedése alapján arra számítottunk, hogy jelentősen megnő az érdeklődés az elektromos meghajtású járművek iránt. Várakozásaink beigazolódtak: a platformunkon például a Tesla Model 3 esetében – amely jelenleg is a legnépszerűbb modell – közel megduplázódott az érdeklődések száma” - mondta Koralewsky Márk, a használtautó.hu vezetője.

A keresési trendek alapján jól látszik, hogy a piac milyen irányba mozdul. A korábban kiemelkedően népszerű BMW i-sorozat továbbra is az élmezőnyben szerepel, de felhasználók figyelme egyre inkább az olyan modellek felé fordul, mint a Hyundai Kona és a Kia Niro. A Hyundai Kona iránti érdeklődés januárról márciusra 1400-ról 3000-re nőtt, ami több mint 114%-os emelkedés, míg a Kia Niro esetében 1000-ről 2300-ra ugrott ez a szám, ami több mint kétszeres növekedést jelent.

A változás mögött fogyasztói szemléletváltás áll: a vásárlók egyre inkább azokat az elektromos modelleket keresik, amelyek nemcsak megfizethetőek, hanem nagyobb hatótávjuknak köszönhetően a mindennapi használat és a hétvégi kiruccanások során is jobban beválnak.

A magyar piacon az árérzékenység továbbra is meghatározó szempont, az olcsóbb, idősebb elektromos modellek stabil keresletnek örvendenek. A Nissan Leaf , a Renault Zoe vagy a Dacia Spring 2026 első 3 hónapjában végig a legkeresettebb modellek között szerepeltek. Ezzel párhuzamosan a márciusi érdeklődések alapján a prémium kategóriás elektromos modellek – például az Audi e-tron (500), a Porsche Taycan (200) vagy a Mercedes-Benz EQ (400) modellek – jelen vannak ugyan a kínálatban, de nem ezek mozgatják a piacot.

“A keresési trendek összetétele is figyelemre méltó: a felhasználók körében kiemelten népszerűek azok a modellek, amelyek kedvező ár-érték arányt kínálnak, megfizethetőbbek, ugyanakkor a mindennapi használat során is jól beválnak. Ilyen például a Hyundai Kona Electric és a Kia Niro EV. Mivel az energiapiaci bizonytalanság továbbra is fennáll, és sokak számára az elektromos autók valós alternatívát jelentenek a hagyományos hajtásláncú járművekkel szemben, a jövőben is kiemelt figyelemmel követjük az autópiac alakulását“ - emelte ki, a használtautó.hu vezetője.

A kínai gyártók közül egyelőre a MG és a BYD több modelljei kerültek be a legkeresettebb húsz közé: az MG ZS márciusban a 13., a BYD Atto 3 a 20. helyen szerepelt, de BYD Seal és az MG MG4 modellek is folyamatosan növekvő érdeklődést mutatnak