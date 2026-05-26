Nyári táj drámai zivatarfelhővel a napraforgómező felett
Kiadták a figyelmeztetést: heves viharok jönnek Magyarországon, jócskán visszahűl a hőmérséklet

2026. május 26. 14:57

Hidegfront érkezik szerdán estefelé Magyarországra, de nagy országos eső most sem várható. A záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti megyékben alakulhatnak ki, az ország nagy része viszont szárazon maradhat. Ahol viszont beindulnak a zivatarok, ott akár 90 kilométer/órát meghaladó széllökések is jöhetnek

Hidegfront érkezik szerdán estefelé Magyarország fölé észak felől, közölte a HungaroMet. Nagy, országos esőre azonban nem kell számítani, a meteorológiai szolgálat szerint kiadós, áztató csapadék most sem várható.

A fronttal ugyan instabillá válik a légkör, de nedvességből kevés lesz. Záporok és zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti megyékben alakulhatnak ki, miközben az ország nagy része várhatóan szárazon marad. A HungaroMet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy éppen a száraz alsó légkör miatt a kialakuló zivatarok helyenként hevesebbé válhatnak.

Forrás: HungaroMetForrás: HungaroMet

Ezekhez erősen viharos, akár 90 kilométer/órát meghaladó széllökések is társulhatnak. Emiatt a jelenlegi elsőfokú figyelmeztetés mellett a friss előrejelzések alapján akár másodfokú, narancssárga figyelmeztetést is kiadhatnak egyes megyékre.

A front mögött csütörtökre több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de tartós lehűlés nem jön. A hűvösebb levegő utánpótlása gyorsan megszűnik, így a hétvégére az ország több pontján ismét visszatérhet a kánikula.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vihar #időjárás #kánikula #magyarország #figyelmeztetés #lehűlés #széllökés #zivatarok #hungaromet #időjárás-előrejelzés

