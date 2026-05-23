Kíméletlenül megvágja a politikusok fizetését Magyar Péter: az is kiderült, pontosan mennyit visz majd haza az új miniszterelnök

Magyar Péter miniszterelnök interjút adott az RTL-nek, ahol az új kormány első negyven napját értékelte, és több fontos gazdasági, valamint politikai intézkedésről is beszélt. Szó esett a kormányzati fizetések csökkentéséről, az uniós forrásokról zajló tárgyalásokról, a gazdaság helyzetéről, valamint az előző kabinet működéséről is. A miniszterelnök emellett új támogatási terveket is felvázolt, köztük a rászoruló családoknak szánt iskolakezdési segítséget és a nyugdíjasoknak járó SZÉP-kártya-utalások lehetőségét.

Az első negyven nap tapasztalatairól beszélt Magyar Péter, aki szerint minden idők leggyorsabb kormányalakításán vannak túl. A miniszterelnök úgy fogalmazott: megkezdődött az érdemi munka, a következő időszakban pedig újabb szereplőket mutatnak be a kabinetből.

A miniszterelnök szerint a helyzet sokkal súlyosabb, mint azt korábban gondolták. Úgy látja, sorra kerülnek elő az előző kormányzat ügyei, és „csontvázak hullanak ki a szekrényből”. Példaként említette a honvédelmi minisztérium és a 4iG közötti keretszerződést, illetve a közlekedési tárcánál feltárt, 286 milliárd forintos, korábban be nem vallott kiadást.

Orbán Viktor korábbi, eredményeket soroló videójára reagálva Magyar Péter azt mondta: szerinte a magyar embereknek a valós helyzetet kell megmutatni. Úgy véli, a sokszor módosított költségvetés is azt mutatja, hogy komoly problémák lehetnek a háttérben. A pénzügyminiszter, Kármán András jelenleg is dolgozik a gazdasági helyzet teljes feltárásán. Magyar szerint az előző kabinet „légvárakra” építette a gazdaságot, ami miatt a külföldi befektetők bizalma is megingott.

A piacok reakciójáról is szó esett. Magyar Péter szerint az alacsonyabb kötvényhozamok azt mutatják, hogy az állam jelentős összegeket spórolhat meg. A Moody’s legutóbbi értékelésére utalva azt mondta: szeretnék fenntartani azt a bizalmat, amelyet a piac már most megelőlegezett az új kormánynak. Elárulta, hogy augusztusban érkezik az új költségvetés, emellett jelentős megszorításokat terveznek az állami működésben. Szerinte négy év alatt akár egy teljes évnyi parlamenti működési költséget is meg lehetne takarítani.

A kormányfő elmondta, hogy a kabineten belül általánosan csökkennek majd a fizetések

A tervek szerint kevesebbet keresne a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek is.

Magyar Péter elmondása alapján ő maga 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetést kap, amely a képviselői juttatással együtt éri el a 3,8 millió forintot. Hangsúlyozta: ehhez igazítják majd a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek bérezését is.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a parlamenti képviselők pluszjuttatásait drasztikusan visszavágják. Szerinte a politika nem meggazdagodási lehetőség, hanem szolgálat, ezért csökkentik többek között a telefonhasználati kereteket és más extra juttatásokat is. Úgy fogalmazott: a jövőben nem lesznek külön kiváltságok a politikusok autóinál sem.

A magyar kormány és az Európai Unió közötti tárgyalásokról is beszélt a miniszterelnök. Elmondása szerint intenzív egyeztetések zajlanak, és rendkívül sűrű hét áll előttük. Úgy látja, a tárgyalások jó irányba haladnak, ugyanakkor komoly kihívást jelent, hogy három hónap alatt kellene lezárni a folyamatokat. A tét szerinte mintegy 3800 milliárd forintnyi uniós forrás. Hozzátette: a korrupcióellenes intézkedések sokat segíthetnek a megállapodásban.

Magyar Péter szerint rengeteg projekt fut jelenleg párhuzamosan, ezért a minisztériumokban idén nyáron gyakorlatilag senki nem mehet szabadságra. A fejlesztéseket szeretnék mihamarabb elindítani, ugyanakkor szerinte az előző kormány hibái jelentősen megnehezítik a helyzetet. Több európai vezetőtől is ígéretet kapott arra, hogy Magyarország hozzáférhet a szükséges uniós forrásokhoz.

A gazdasági kilátásokról azt mondta: idén nagyjából 2 százalékos növekedésre számítanak,

ugyanakkor ezt még bizonytalanság övezi. Több projektet felül kell vizsgálni, lesznek olyan beruházások is, amelyeket leállíthatnak vagy újratervezhetnek. Az ÁFA-csökkentés mellett további adócsökkentések lehetősége is felmerült, de Magyar szerint a gazdaság élénkítéséhez összetett szemléletre van szükség.

A rászoruló családok támogatásáról szólva közölte: jelenleg is dolgoznak azon a rendszeren, amelynek segítségével a 2026-os tanévkezdés előtt egyszeri, 100 ezer forintos támogatást kaphatnának az érintett családok. Korábban 700 ezer család szerepelt a tervekben, ezt a számot azonban most nem erősítette meg.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az édesanyáknak járó adómentességet nem vennék el. A Tisza-kormány célja szerinte a társadalmi különbségek csökkentése, ezért a támogatásokat és kedvezményeket differenciáltan, a jövedelmi helyzet alapján biztosítanák.

A korábbi kabinet által bejelentett, de még be nem vezetett kedvezményekről is beszélt. Példaként említette a 40 év feletti édesanyáknak ígért adókedvezményt, amelyet még nem vezettek be. Szerinte minden olyan intézkedést megtartanak, amely valódi segítséget jelent a magyar embereknek.

Szóba került egy új nyugdíjas SZÉP-kártya program lehetősége is. Magyar Péter jelezte: egyelőre csak elképzelésről van szó, és nem akar felelőtlen ígéreteket tenni, de felvetette, hogy évente akár 200 ezer forintnyi SZÉP-utalást kaphatnának a nyugdíjasok. A jelenlegi elképzelések szerint a program októbertől októberig működne.

A végrehajtási rendszer reformját is kilátásba helyezte a miniszterelnök. Állítása szerint mintegy kétmillió embert érint a probléma, miközben a jelenlegi rendszer nem működik megfelelően. Az átalakítás idejére több intézkedést – például a kilakoltatásokat – felfüggesztenének, emellett korrupciómentessé tennék a rendszert.

A gazdasági növekedés egyik kulcsának a transzparenciát nevezte Magyar Péter. Mint mondta, Lengyelország példája is azt mutatja, hogy az átlátható működés jelentős gazdasági előnyt hozhat.

Végül arról beszélt, hogy 2027-től az uniós átlagnál akár 2-3 százalékponttal magasabb gazdasági növekedést is elérhet Magyarország, amennyiben sikerülnek a tervek. Szerinte ezzel az ország közelebb kerülhet az Európai Unió fejlettségi átlagához. Magyar szerint olyan költségvetést terveznek, amelyben a GDP-arányos államadósság folyamatosan csökken.

Címlapi kép: MTI/Hegedüs Róbert