2026. május 23. szombat Dezső
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Galati, Románia, 2015. december 14.: MOL benzinkút. A MOL-csoport (Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ) egy integrált olaj- és gázipari csoport Magyarországon.
Gazdaság

Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi robbanás után: íme az új részletek a tragédiáról

Pénzcentrum
2026. május 23. 19:01

Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt pénteki robbanás körülményeinek feltárására. A vállalat szerint a sérült dolgozók állapota stabil, többüket már haza is engedték, és az üzem biztonságos leürítése megkezdődött.

Vizsgálóbizottságot hozott létre a Mol a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt robbanás kivizsgálására. A vállalat közleménye szerint a cél a baleset körülményeinek teljes feltárása, miközben az érintett egységben megkezdődtek a biztonságos leürítési munkálatok, amelyek a kárfelmérés előfeltételei.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol tájékoztatása szerint a vállalat továbbra is együttműködik a hatóságokkal, valamint folyamatos kapcsolatban áll a miskolci és a debreceni kórházakkal is. A sérültek közül kettőt már hazaengedtek, hét munkatárs továbbra is kórházi kezelésre szorul, állapotuk stabil és javuló.

Kapcsolódó cikkeink:

A cég hangsúlyozta, hogy minden érintett dolgozónak és családjuknak pszichológiai támogatást biztosítanak. Közlésük szerint a baleset nem érinti Magyarország üzemanyag-ellátását, a Petrolkémia más üzemei pedig továbbra is tervezetten működnek.

A pénteki robbanás következtében egy ember életét vesztette, kilencen megsérültek. A vállalat szerint üzemi balesetről van szó, külső beavatkozásra utaló jel nem merült fel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #baleset #mol #robbanás #gazdaság #dolgozók #üzem #tragédia #sérülés #halálos baleset #kórházak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:18
19:01
18:24
17:59
17:09
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 22. 16:50
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Összkép  |  2026. május 23. 11:28
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik....
Holdblog  |  2026. május 23. 08:28
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormá...
MEDIA1  |  2026. május 22. 17:01
Magyar világsiker a New York Festivals TV & Film Awardson: Szabó Stein Imrének és Keller Andrásnak is gratulálhatunk!
A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a MEZZO TV-n bemutatott, Bartók-ko...
ChikansPlanet  |  2026. május 22. 08:00
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de soksz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 23.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
2026. május 23.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
2026. május 23.
Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 23. szombat
Dezső
21. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
2
4 napja
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
3
6 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
4
4 napja
Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük
5
4 napja
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküliségi ráta
 A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 23. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. május 23. 17:59
Kvíz: Nem is hinnéd, melyik nyelvből kerültek a magyarba ezek a jövevényszavak! Te hányat ismersz?
Agrárszektor  |  2026. május 23. 18:08
Szép csendben kiszárad Magyarország? Végzetes csapás jöhet