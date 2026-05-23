Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi robbanás után: íme az új részletek a tragédiáról

Vizsgálóbizottságot hozott létre a Mol a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt robbanás kivizsgálására. A vállalat közleménye szerint a cél a baleset körülményeinek teljes feltárása, miközben az érintett egységben megkezdődtek a biztonságos leürítési munkálatok, amelyek a kárfelmérés előfeltételei.

A Mol tájékoztatása szerint a vállalat továbbra is együttműködik a hatóságokkal, valamint folyamatos kapcsolatban áll a miskolci és a debreceni kórházakkal is. A sérültek közül kettőt már hazaengedtek, hét munkatárs továbbra is kórházi kezelésre szorul, állapotuk stabil és javuló.

A cég hangsúlyozta, hogy minden érintett dolgozónak és családjuknak pszichológiai támogatást biztosítanak. Közlésük szerint a baleset nem érinti Magyarország üzemanyag-ellátását, a Petrolkémia más üzemei pedig továbbra is tervezetten működnek.

A pénteki robbanás következtében egy ember életét vesztette, kilencen megsérültek. A vállalat szerint üzemi balesetről van szó, külső beavatkozásra utaló jel nem merült fel.

