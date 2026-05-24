Bezuhant a magyar tőzsde: nagyot estek a blue chipek, egy részvény maradt csak talpon

Csökkenéssel zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX közel 1,5 százalékot veszített értékéből. A vezető részvények többsége gyengült, különösen a Richter és a Mol teljesített rosszul. Közben több nagyvállalat gyorsjelentése és az OTP célárának módosítása is mozgatta a piacot.

Növekvő forgalom mellett csökkent a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX pénteken 129 728,50 ponton zárt, 1,49 százalékkal, 1967,68 ponttal alacsonyabban az előző heti záróértékénél. A részvénypiac heti összeforgalma 135,5 milliárd forint volt az előző heti 114 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője heti összefoglalójában jelezte: minimális célárcsökkentés érkezett az OTP-re. A Goldman Sachs 53 100 forintról 52 500 forintra vágta vissza az OTP 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.

A Magyar Telekom saját részvényeket vásárolt, a vállalat a szerdai kereskedésben 2 734 392 saját részvényt vett a BÉT-en, fix ügyletek keretében, az átlagár 2629,45 forinton alakult.

Az elemző a hét eseményeivel kapcsolatban kitért arra, hogy jelentést tett közzé az Állami Nyomda. A vállalat első negyedéves konszolidált nettó árbevétele 17,2 milliárd forint volt, ami 27 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest, amikor a bázisidőszakot jelentősen felduzzasztotta az angolai biometrikus útlevél-kibocsátó rendszer kiépítéséhez kapcsolódó egyszeri árbevétel. Az egyszeri tételektől megtisztított bázishoz képest ugyanakkor enyhe növekedés mutatkozik. Az EBITDA 4,5 milliárd forint lett, az EBITDA-marzs pedig a társaság történetében először érte el a 26 százalékot. Az üzemi eredmény 3,8 milliárd forintra csökkent, míg a konszolidált nettó eredmény 2,68 milliárd forint volt.

A legerősebb első negyedéves eredményeket prezentálta a Duna House. A konszolidált árbevétel 29 százalékkal, 12,9 milliárd forintra nőtt, az EBITDA 23 százalékkal, 1,6 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény pedig 55 százalékkal, 919 millió forintra ugrott az előző év azonos időszakához képest. A pénzügyi közvetítési szegmens árbevétele 27 százalékkal, 11,5 milliárd forintra emelkedett, EBITDA-ja 44 százalékkal, 1,6 milliárd forintra nőtt, a teljes közvetített hitelvolumen pedig 31 százalékkal, 372,8 milliárd forintra bővült. Az ingatlanszolgáltatások szegmens árbevétele 5 százalékkal nőtt, ám EBITDA-ja 47 százalékkal, 104 millió forintra esett vissza a magasabb közvetett költségek és az ingatlanügyletek visszaesése miatt.

Az AutoWallis az első negyedévében 104,8 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 2,3 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest, ugyanakkor az EBITDA 13,2 százalékkal, 3,7 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-margin pedig 3,0 százalékról 3,5 százalékra javult, amit a bruttó árrés 18,6 százalékról 20,1 százalékra történő emelkedése és a stabil költségbázis tett lehetővé. Az eladott járművek száma 1,8 százalékkal, 11 602 darabra csökkent. A mobilitási üzletág árbevétele 23 százalékkal, 2,4 milliárd forintra nőtt, a flottaméret 5,4 százalékkal, 3981 egységre bővült.

Az elemző kitért arra is, hogy csökkent az MBH adózott eredménye. A magyar bank az első negyedévében 54,1 milliárd forint korrigált, konszolidált adózás utáni eredményt ért el, ami éves alapon 6,1 százalékos csökkenést jelent, míg a számviteli (korrigálatlan) adózott eredmény mínusz 19,4 milliárd forint volt, amelyet döntően az egy összegben elszámolt, megnövekedett extraprofit adó (52,6 milliárd forint) és bankadó (20,8 milliárd forint) nyomott negatívba.

A héten a vezető részvények közül a legerőteljesebben a Richter árfolyama esett, 4,69 százalékkal, 12 000 forintra, heti forgalma 14,4 milliárd forintot tett ki.

A Mol 3828 forinton zárt pénteken, 4,11 százalékkal gyengült, forgalma meghaladta 12,8 milliárd forintot a héten.

Az OTP árfolyama a múlt pénteki záráshoz képest 3,16 százalékkal csökkent, a hetet 39 800 forinton fejezte be, forgalma 78 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom árfolyama 4,46 százalékkal emelkedve, 2622 forintra nőtt, 26,9 milliárd forintot meghaladó heti összforgalomban.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,25 százalékkal csökkenve, 9174,90 ponton zárta a hetet.

