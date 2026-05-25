Eltűnnek a magyar kocsmák és éttermek: drámai számok jöttek, sok hely már végleg lehúzta a rolót
Folyamatosan csökken a vendéglátóhelyek száma Magyarországon: 2010 óta több mint 14 ezer egység zárt be. A visszaesés az éttermeket, cukrászdákat, italboltokat és diszkókat is súlyosan érinti. Az ágazatot a Covid-járvány, az energiaválság, az infláció és a megváltozott fogyasztási szokások egyszerre terhelték meg, írja a Portfolio.
Tovább csökkent a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma Magyarországon: míg 2010-ben még közel 50 ezer egység működött, addig 2025 végére már csak 35 109 maradt. A visszaesés az éttermeket, büféket, cukrászdákat, italboltokat és diszkókat egyaránt érinti.
Az éttermek és büfék száma a Covid-járványig viszonylag stabil maradt, azóta azonban meredek csökkenés indult. Az ágazat a járvány után munkaerőhiánnyal, emelkedő bérekkel, majd az energiaárak és az élelmiszer-infláció robbanásával szembesült. A vidéki vendéglátóhelyek helyzetét tovább nehezíti a népességfogyás és az elöregedés, miközben egyre többen választják az otthoni étkezést vagy a házhozszállítást.
A cukrászdák száma sokáig emelkedett, ám a Covid megtörte a növekedést. Az energiaigényes működés és a dráguló alapanyagok különösen érzékenyen érintették a szektort, miközben sok helyen a pékség-kávézó láncok vették át a hagyományos cukrászdák szerepét.
Még látványosabb az italboltok visszaszorulása: számuk 15 év alatt gyakorlatilag megfeleződött. A szakértők szerint ebben szerepet játszik a vidéki kereslet csökkenése, az olcsóbb bolti alkoholfogyasztás, valamint az online pénztárgépek bevezetése is, amely jelentősen visszaszorította az informális működést.
A diszkók és zenés-táncos szórakozóhelyek száma szintén drasztikusan visszaesett. A magas működési költségek, a Covid-korlátozások, valamint a fesztiválok erősödő népszerűsége sok vállalkozást ellehetetlenített.
Az előző kormány több támogatási programmal és adókedvezménnyel próbálta segíteni a vendéglátóipart, de a szakma problémái ennél jóval mélyebbek. A következő évek egyik legnagyobb kérdése az lehet, mely vállalkozások tudnak alkalmazkodni a megváltozott gazdasági és társadalmi környezethez.
