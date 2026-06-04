Az uniós energiapolitika egyik alapelveként bevezeti az úgynevezett "első az energiahatékonyság" elvét.
Olcsóbb lett az euró és a dollár: mutatjuk, hogyan alakult a forint árfolyama
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 356,09 forintról 353,93 forintra csökkent 18 órakor, napközben 353,60 forint és 356,21 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 387,88 forintról 386,01 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 306,83 forintról 304,36 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1605 dollárról 1,1628 dollárra változott.
Riasztó, ami a magyar fiatalokról kiderült: órákat töltenek ezzel naponta, súlyos következményei lehetnek
A kutatás szerint a közösségi média rontja az alvást, negatív érzéseket okoz, és sok fiatal nem tudja csökkenteni használatát.
A májusi korrekció után ismét lendületet kaphat a magyar tőzsde, miközben a lakossági befektetők sem hátráltak meg.
Országos akcióban csapott le a NAV: nyomdagépeket, hamis címkéket és jelentős készpénzvagyont foglaltak le.
Jelentős gázkészletek feltárása indult el a világ egyik legnagyobb olajmezőjén, ahol a Mol is érdekelt.
Az OECD szerint a dráguló energia és a bizonytalanság visszafogja a növekedést, miközben a kamatcsökkentés is várathat magára.
A Hormuzi-szoros körüli zavarok miatt visszaesett az olaj- és gázkínálat, az OECD szerint újra gyorsulhat az infláció.
Történelmi lépésre készül Elon Musk: minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése jöhet, de van egy bökkenő
Elon Musk űrkutatási vállalata, a SpaceX minden idők legnagyobb, 1750 milliárd dollár értékű tőzsdére lépésére készül.
Versenyt fut az idővel a Tisza-kormány: hiába van meg a 6000 milliárdos uniós keret, gyorsan kell lépni
A kabinet a vártnál lényegesen több európai uniós helyreállítási forrást szabadított fel, most versenyfutásban van az idővel, hogy a határidőig fel is használja a keretet.
Új csúcsra emelkedett a BUX, miközben az OTP és a Telekom is fontos ellenállási szintek közelébe ért.
Három azonnali lépés, amivel elkerülhető a gazdasági stagnálás Magyarországon: gyors döntésekkel eljöhet a felívelés?
Az új kormánynak rövid távon pótköltségvetést kell készítenie, illetve konkrét lépésekkel kell elindulnia az euróövezeti csatlakozás felé – mondta Csaba László közgazdász.
Az eurót 7 órakor 355,04 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 354,72 forintnál.
A magyar fizetőeszköz nemcsak napi szinten javított, hanem az év eleje óta is jelentős felértékelődést mutat.
Elképesztő trükkel próbált eltüntetni 200 milliót ez a személyszállító cég: gigabírságot varrtak a nyakukba
A szabálytalanságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tárta fel egy ellenőrzés során.
Érkeznek Kapitány, Kármán és Vitézy bejelentései: ezt tárgyalták ki Brüsszelben, rengeteg lakásépítést vizsgálhatnak felül
A kormány néhány napja megállapodott az Európai Bizottsággal a korábban befagyasztott, 16,4 milliárd euró összegű uniós forrás felszabadításáról - most kiderült, mire fordítanánk.
Körvonalazódik a KATA-rendszer: sok ugyan még a kérdőjel, de az biztos, hogy a korábbi, rendkívül népszerű adózási rendszer vissza fog jövőre térni.
A szolidaritási hozzájárulás kivezetését, a gépjárműadó visszaadását, a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának visszaállítását és a korábban elvett hatáskörök visszatelepítését sürgeti a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
Rendkívüli újítást vezettek be a Revolutnál: ezzel az apró beállítással örökre elfelejtheted a bonyolult kódokat
A magyarországi fióktelephez tartozó Revolut-felhasználók számára már elérhető a másodlagos azonosító beállítása.
A magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol a gazdasági és szövetségi kapcsolatokat tekintették át.
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A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.