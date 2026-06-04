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Gazdaság

Olcsóbb lett az euró és a dollár: mutatjuk, hogyan alakult a forint árfolyama

Pénzcentrum/MTI
2026. június 4. 19:13

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 356,09 forintról 353,93 forintra csökkent 18 órakor, napközben 353,60 forint és 356,21 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 387,88 forintról 386,01 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 306,83 forintról 304,36 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1605 dollárról 1,1628 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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