A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások.
Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne
Sajtóértesülések szerint Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója lehet a Tisza Párt oktatási minisztere. Bár a szakember egyelőre nem kommentálta a hírt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne a kinevezésével. Ezzel párhuzamosan a párt az egyházi iskolák helyzetének és finanszírozásának átláthatóbbá tételét is tervezi - jelentette a Telex.
Mint arról nemrég beszámoltunk, Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója kaphatja meg az oktatási tárca vezetését a Tisza-kormányban, és a felkérést már el is fogadhatta. Zsuffa Tünde, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője a hírre reagálva elmondta, hogy üdvözölné a döntést. Úgy véli, a kinevezéssel jó kezekbe kerülne az ágazat irányítása. Kiemelte, hogy a jelölt tanárként, intézményvezetőként és fenntartóként is pontosan ismeri a hazai oktatás világát. Emellett tisztában van a diákok és a pedagógusok mindennapi problémáival. A szóvivő emberileg hiteles, szakmailag felkészült vezetőként jellemezte Rubovszky Ritát, aki a katolikus közegben is komoly tiszteletnek örvend. Maga az érintett egyelőre nem kívánt nyilatkozni az értesülésekről.
Rubovszky Rita jelenleg a zirci apátság által fenntartott intézményeket felügyelő Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója. Emellett Erdő Péter bíboros megbízásából a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki tisztségét is betölti. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai múlttal rendelkezik. A szegedi egyetem elvégzése után a párizsi Sorbonne-on is tanult. Később éveken át tanított fővárosi iskolákban, továbbá nyelvvizsgáztatói tapasztalatot is szerzett. Ezt követően a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének alelnökeként, valamint az Európai Unió brüsszeli távoktatási referenseként dolgozott.
Korábbi cikkünkben mi is összeszedtük, mit gondol Rubovszky Rita az oktatásról, korábbi nyilatkozatai alapján. Ezekből egy következetesen felépített, értékalapú pedagógiai szemlélet rajzolódik ki, amely a nevelést, a közösséget és a személyiségformálást helyezi a középpontba.
A személyi kérdések mellett a Tisza Párt oktatási reformjai az egyházi iskolák helyzetét is érintenék. Párthoz közeli információk szerint a cél az állam és az egyház közötti jelenlegi függőségi viszony felszámolása. Az elképzelések alapján az esélyegyenlőség és az átláthatóság megteremtésére van szükség. A párt el akarja kerülni azt a gyakorlatot, amelyben az állam egyszerűen áthárítja köznevelési feladatait az egyházi fenntartókra. Ahogy egy, a politikai formációhoz köthető forrás fogalmazott: "a jelenlegi rendszert nem eltörölni, hanem felszabadítani szeretnék."
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Alig öt nappal a választások után megkezdődnek a tárgyalások Magyar Péter leendő kormánya és az Európai Bizottság között a befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
Összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség egy Pest vármegyei polgármester ügyében.
Az Európai Bizottság átfogó energiatakarékossági csomagot készít elő, melynek célja az áramárak tartós csökkentése és a fosszilis energiahordozókról való leválás felgyorsítása.
Példátlan lépésre szánták el magukat a hazai városvezetők: sokan megtagadták a befizetést az államkasszába
Több hazai polgármester is az önkormányzatiság valódi helyreállítását várja a leendő Tisza-kormánytól.
Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a Tisza-kormány megalakulása után a miniszterelnöki irodát kiköltöztetik a Karmelita kolostorból.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Határellenőrzés, hibrid fenyegetések, robbanásszerűen fejlődő dróntechológia. De mit jelent a védelmi ipar erősödése a magyar régióknak?
Miközben az ipar visszaesik, az akkumulátorgyártás látványosan erősödik – több alágazat viszont mélyen mínuszban van.
Vajon hol találhatjuk a legalacsonyabbak árakat ma a világon? És mit jelentenek ezek a különbségek a mindennapokban? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A magyar élelmiszerpiacon új korszak kezdődhet a kormányváltás után – legalábbis erre utalnak a szakértői várakozások.
Veszélyes szintre zuhant a magyar üzemanyagkészlet: kongatják a vészharangot a szakértők, nagy baj lehet
A magyarországi biztonsági kőolaj- és üzemanyagkészletek az elmúlt hónapokban veszélyesen alacsony szintre csökkentek.
A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.
Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői
A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A piac már most az euróbevezetést árazza: a forint ezért viselkedik egyre inkább stabil devizaként.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt.
-
