Hátsó nézet egy nagy csoport diákról, akik a középiskolai tanárukat hallgatják az osztályteremben egy órán. Fókuszban a középen ülő lány. Másolási lehetőség.
Gazdaság

Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne

Pénzcentrum
2026. április 16. 15:36

Sajtóértesülések szerint Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója lehet a Tisza Párt oktatási minisztere. Bár a szakember egyelőre nem kommentálta a hírt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne a kinevezésével. Ezzel párhuzamosan a párt az egyházi iskolák helyzetének és finanszírozásának átláthatóbbá tételét is tervezi - jelentette a Telex.

Mint arról nemrég beszámoltunk, Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója kaphatja meg az oktatási tárca vezetését a Tisza-kormányban, és a felkérést már el is fogadhatta.  Zsuffa Tünde, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője a hírre reagálva elmondta, hogy üdvözölné a döntést. Úgy véli, a kinevezéssel jó kezekbe kerülne az ágazat irányítása. Kiemelte, hogy a jelölt tanárként, intézményvezetőként és fenntartóként is pontosan ismeri a hazai oktatás világát. Emellett tisztában van a diákok és a pedagógusok mindennapi problémáival. A szóvivő emberileg hiteles, szakmailag felkészült vezetőként jellemezte Rubovszky Ritát, aki a katolikus közegben is komoly tiszteletnek örvend. Maga az érintett egyelőre nem kívánt nyilatkozni az értesülésekről.

Rubovszky Rita jelenleg a zirci apátság által fenntartott intézményeket felügyelő Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója. Emellett Erdő Péter bíboros megbízásából a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki tisztségét is betölti. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai múlttal rendelkezik. A szegedi egyetem elvégzése után a párizsi Sorbonne-on is tanult. Később éveken át tanított fővárosi iskolákban, továbbá nyelvvizsgáztatói tapasztalatot is szerzett. Ezt követően a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének alelnökeként, valamint az Európai Unió brüsszeli távoktatási referenseként dolgozott.

Kapcsolódó cikkeink:

Korábbi cikkünkben mi is összeszedtük, mit gondol Rubovszky Rita az oktatásról, korábbi nyilatkozatai alapján. Ezekből egy következetesen felépített, értékalapú pedagógiai szemlélet rajzolódik ki, amely a nevelést, a közösséget és a személyiségformálást helyezi a középpontba. 

A személyi kérdések mellett a Tisza Párt oktatási reformjai az egyházi iskolák helyzetét is érintenék. Párthoz közeli információk szerint a cél az állam és az egyház közötti jelenlegi függőségi viszony felszámolása. Az elképzelések alapján az esélyegyenlőség és az átláthatóság megteremtésére van szükség. A párt el akarja kerülni azt a gyakorlatot, amelyben az állam egyszerűen áthárítja köznevelési feladatait az egyházi fenntartókra. Ahogy egy, a politikai formációhoz köthető forrás fogalmazott: "a jelenlegi rendszert nem eltörölni, hanem felszabadítani szeretnék." 
