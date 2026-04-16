Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne

Sajtóértesülések szerint Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója lehet a Tisza Párt oktatási minisztere. Bár a szakember egyelőre nem kommentálta a hírt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne a kinevezésével. Ezzel párhuzamosan a párt az egyházi iskolák helyzetének és finanszírozásának átláthatóbbá tételét is tervezi - jelentette a Telex.

Mint arról nemrég beszámoltunk, Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója kaphatja meg az oktatási tárca vezetését a Tisza-kormányban, és a felkérést már el is fogadhatta. Zsuffa Tünde, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője a hírre reagálva elmondta, hogy üdvözölné a döntést. Úgy véli, a kinevezéssel jó kezekbe kerülne az ágazat irányítása. Kiemelte, hogy a jelölt tanárként, intézményvezetőként és fenntartóként is pontosan ismeri a hazai oktatás világát. Emellett tisztában van a diákok és a pedagógusok mindennapi problémáival. A szóvivő emberileg hiteles, szakmailag felkészült vezetőként jellemezte Rubovszky Ritát, aki a katolikus közegben is komoly tiszteletnek örvend. Maga az érintett egyelőre nem kívánt nyilatkozni az értesülésekről.

Rubovszky Rita jelenleg a zirci apátság által fenntartott intézményeket felügyelő Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója. Emellett Erdő Péter bíboros megbízásából a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki tisztségét is betölti. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai múlttal rendelkezik. A szegedi egyetem elvégzése után a párizsi Sorbonne-on is tanult. Később éveken át tanított fővárosi iskolákban, továbbá nyelvvizsgáztatói tapasztalatot is szerzett. Ezt követően a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének alelnökeként, valamint az Európai Unió brüsszeli távoktatási referenseként dolgozott.

Korábbi cikkünkben mi is összeszedtük, mit gondol Rubovszky Rita az oktatásról, korábbi nyilatkozatai alapján. Ezekből egy következetesen felépített, értékalapú pedagógiai szemlélet rajzolódik ki, amely a nevelést, a közösséget és a személyiségformálást helyezi a középpontba.

A személyi kérdések mellett a Tisza Párt oktatási reformjai az egyházi iskolák helyzetét is érintenék. Párthoz közeli információk szerint a cél az állam és az egyház közötti jelenlegi függőségi viszony felszámolása. Az elképzelések alapján az esélyegyenlőség és az átláthatóság megteremtésére van szükség. A párt el akarja kerülni azt a gyakorlatot, amelyben az állam egyszerűen áthárítja köznevelési feladatait az egyházi fenntartókra. Ahogy egy, a politikai formációhoz köthető forrás fogalmazott: "a jelenlegi rendszert nem eltörölni, hanem felszabadítani szeretnék."