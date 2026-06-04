A magyar fizetőeszköz ezzel továbbra is az egyik legerősebb szintjén mozog 2022 eleje óta.
Rossz hangulat a tőzsdén: a közel-keleti konfliktus rányomta a bélyegét a magyar részvényekre
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1128,23 pontos, 0,84 százalékos csökkenéssel, 133 591,93 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmonda, hogy a nemzetközi hangulattal összhangban a BUX is mínuszba fordult. A csökkenés egyik okaként a fennálló közel-keleti konfliktust említette.
Hozzátette, hogy a BÉT vezető részvényeinek teljesítményét is a kedvezőtlen nemzetközi hatás befolyásolta.
- A Mol árfolyama 70 forinttal, 1,76 százalékkal 3916 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 370 forinttal, 0,9 százalékkal 40 700 forintra esett, forgalmuk 12,2 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 34 forinttal, 1,26 százalékkal 2662 forintra gyengült, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1 százalékkal 11 880 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,5 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9292,65 ponton zárt csütörtökön, ez 164,01 pontos, 1,8 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
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