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Itt a bizonyíték, borzasztó állapotban a magyar gazdaság: csúnyán visszaestünk Európán belül is
Teljessé vált az Európai Unió 2026-os első negyedévi gazdasági rangsora. Míg a magyar gazdaság negyedéves alapon az élmezőnyben végzett, éves összevetésben csupán az uniós középmezőnyhöz csatlakozott. A listát toronymagasan Dánia vezeti, az európai átlagot viszont váratlanul lerontotta az ír GDP multinacionális vállalatok elszámolásai miatti drasztikus visszaesése - írta meg a Portfolio elemzésében.
Az Eurostat végleges adatai szerint az Európai Unió tagállamainak gazdasága az év első negyedévében átlagosan 0,1 százalékkal zsugorodott az előző három hónaphoz képest, miközben éves szinten mérsékelt, 0,7 százalékos reálnövekedést mutatott. Az euróövezetben negyedéves alapon 0,2 százalékos visszaesést, éves szinten pedig 0,3 százalékos bővülést mértek. A korábbi, kedvezőbb becslésekhez képest a romlást szinte kizárólag Írország okozta. Az ír GDP papíron rendkívül jelentős, negyedéves szinten 12,1, éves alapon pedig 16,8 százalékos zuhanást produkált. Ez azonban nem valós recessziót jelent, csupán az országban bejegyzett külföldi nagyvállalatok sajátos elszámolásainak torzító hatását tükrözi, amely a kis állam sajátos gazdaságszerkezete miatt a teljes uniós átlagot is képes volt elmozdítani.
A negyedéves és éves növekedési rangsor abszolút nyertese Dánia lett, az északi ország gazdasága ugyanis elsősorban a gyógyszeripar kiváló teljesítményének köszönhetően éves szinten 5,9 százalékkal bővült. Rajta kívül csak néhány állam, köztük Málta, Lengyelország, Szlovénia, Bulgária és Ciprus tudott 3 százalékot elérő vagy azt meghaladó éves dinamikát felmutatni. Szintén jól indult az év a recesszióból kilábaló Finnország és Észtország számára.
Magyarország kifejezetten erős negyedévet zárt, a 0,8 százalékos negyedéves növekedés az uniós rangsor ötödik helyére volt elegendő. Ezt a várakozásokat felülmúló eredményt azonban nagy valószínűséggel a választások előtt felpörgő belső kereslet és a szolgáltatói szektor ebből fakadó fellendülése fűtötte, így kérdéses, hogy a lendület kitart-e az év hátralévő részében. Éves összevetésben a hazai gazdaság 1,7 százalékos bővülést ért el, amivel a tagállamok között a tizenhatodik helyen végzett.
A kelet-közép-európai régióban Lengyelország számít a növekedés motorjának a maga 3,5 százalékos éves bővülésével, de Szlovénia és Bulgária is stabilan teljesít. Szlovákia és Ausztria gazdasága már jóval visszafogottabban nőtt, míg Románia 1,1 százalékos visszaeséssel technikai recesszióba süllyedt. Negyedéves szinten zsugorodott továbbá a litván, a svéd és a francia gazdaság is.
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