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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 7.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 7.)

Pénzcentrum
2026. június 7. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. június 7.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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USD: 308.28 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 6.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:
19, 51, 62, 72, 78
Joker: 013967

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 19 db
3-as találat: 1990 db
2-es találat: 58893 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40770 Ft
MOL: 3908 Ft
RICHTER: 11920 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.08: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Néhol fordulhat elő zápor, zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 18, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2026.06.09: Fátyolfelhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Az északiasra forduló szelet élénk lökések kísérhetik, zivataroknál viharos széllökés is lehet. Hajnalban döntően 12, 18, délután 27, 32 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg fronthatás megszűnik, szombaton fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.06.06)

Akciók

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