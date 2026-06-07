Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 7.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. június 7.

Névnap

Róbert

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.25 Ft

CHF: 387.22 Ft

GBP: 411.31 Ft

USD: 308.28 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 6.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:

19, 51, 62, 72, 78

Joker: 013967

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 19 db

3-as találat: 1990 db

2-es találat: 58893 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40770 Ft

MOL: 3908 Ft

RICHTER: 11920 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.08: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Néhol fordulhat elő zápor, zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 18, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

2026.06.09: Fátyolfelhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Az északiasra forduló szelet élénk lökések kísérhetik, zivataroknál viharos széllökés is lehet. Hajnalban döntően 12, 18, délután 27, 32 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg fronthatás megszűnik, szombaton fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.06.06)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!