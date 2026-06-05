Történelmi lépésre készül az amerikai űrvállalat: Elon Musk lehet a világ első ezermilliárdosa

A SpaceX hivatalosan is benyújtotta a tőzsdére lépéshez szükséges dokumentumokat, amellyel minden idők legnagyobb, legalább 75 milliárd dolláros részvénykibocsátására készül. A történelmi jelentőségű lépésnek köszönhetően az űrcég értéke elérheti az 1,77 ezermilliárd dollárt, míg Elon Musk a világ első ezermilliárdosává válhat, aki a bevont tőkéből futurisztikus űrprojekteket finanszírozna - közölte a HVG.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentumok megerősítették a korábbi értesüléseket, miszerint az űripari vállalat abszolút rekordot jelentő tőkebevonásra készül. A cég alapesetben 75 milliárd dollárt gyűjtene, de ha a jegyzésszervezők élnek a túlallokációs opcióval – vagyis a nagy kereslet miatt a tervezettnél több részvényt értékesítenek –, a bevont összeg akár a 86 milliárd dollárt is elérheti. Ezzel a SpaceX piaci értéke 1,78 ezermilliárd dollárra emelkedne.

A példátlan méretű tranzakció Elon Musk személyes vagyonát nagyjából 988 milliárd dollárra növelheti, így a cégvezető karnyújtásnyira kerül attól, hogy a történelem első ezermilliárdosává váljon.

A SpaceX elsődleges nyilvános részvénykibocsátása (IPO) minden korábbi csúcsot megdönt. Az eddigi rekordot a Saudi Aramco 2019-es tőzsdére lépése tartotta 29,4 milliárd dollárral, megelőzve az Alibaba 25 milliárd dolláros és a SoftBank 23,5 milliárd dolláros tranzakcióját. A Musk vezette űrcég által megcélzott összeg olyan hatalmas, hogy az eddigi három legnagyobb kibocsátás együttesen is alig érné el azt.

Bár a számok megdöbbentőek, a kritikusok szerint a csillagászati értékelést nem feltétlenül a vállalat hagyományos pénzügyi mutatói, hanem sokkal inkább a befektetők Musk sci-fibe illő elképzeléseibe vetett töretlen bizalma támasztja alá. A most benyújtott dokumentumok is megerősítik, hogy a bevont tőkét rendkívül merész tervekre fordítanák, a célok között ugyanis szerepel a mesterséges intelligenciára épülő űrbéli adatközpontok létrehozása és egy holdi gyár felépítése is.