2026. április 16. csütörtök Csongor
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kövesdi Gábor, a magyar közösségi finanszírozási platform, a Brancs ötletgazdája (Fotó: Stiller Ákos)
Gazdaság

Kövesdi Gábor: A közösségi finanszírozás hozta el a magyar rendszerváltást

Kövesdi Gábor*
2026. április 16. 16:30

Magyarország szintet lépett. Már nem csak lakói, hanem részvényesei vagyunk ennek az országnak. Nézzünk mögé, nézzük az adatokat.

Április 12-én 16 év után rendszert váltottunk. 80%-os részvétel, kétharmados Tisza-többség.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyarként a szavazás eredménye a legfontosabb. De vállalkozóként, aki 10 éve foglalkozom közösségi finanszírozással, elgondolkodtat: hogyan jutottunk idáig?

A választást nem a nagy pénz hozta. Sok ember hozta.

A Tisza Pártot több százezer ember pár ezer forintja tartja el – egy ebéd árát havonta. 3 milliárd forint a százszoros túlerővel szemben (a köztévé 100 milliárdokba kerül). A közösségi finanszírozás alaptétele: bizalom és hitelesség nélkül egyetlen gomb sem kattan meg. Magyar Péter volt ez a hero content.

Közben új sajtómodell is felépült. A Telexet közel 70 ezer ember támogatja – csaknem mindegyikük havi 15 ezer forint alatt. Itt tömegek vannak, nem oligarchák. És ott a Partizán, 444, HVG, Átlátszó, Direkt36 (4700+ adományozó), 21 Kutatóközpont, Dull Szabolcs Ötpontban-je. És akkor a csendes hősökről, mint például a Portfolio Csoport, vagy épp a 24.hu szerkesztősége még nem is beszéltünk, ahol az exkluzív tartalmakért érdemes az "előfizetés gombra kattintani".

Aztán ott vannak, akik kiálltak. Szabó Bence rendőr százados leleplezte a titkosszolgálati akciót a Tisza ellen, elvesztette a munkáját. 5 milliós gyűjtést indítottak neki 90 napra – másfél nap alatt 30 ezer ember ennek sokszorosát adta össze. Pálinkás Szilveszter, Hrabóczki Dániel, Laponyi Zsolt – egyedül léptek ki, a közösség azonnal mögéjük állt.

Molnár Áron közel 1 millió követőt ért el adományokból és merch-ből. Hadházy Ákos évek óta kamerával járja az országot. A DE! Akcióközösség A szavazat ára filmjét 2 milliónál többen látták, az Őrszem programjára több ezer önkéntes – köztük én is.

És a kultúra. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című független thrillere (45 millióból) lehagyta a 7 milliárdos közpénzes Most vagy soha!-t. Topolánszky és Sümeghy Tavaszi szél-ét 3 millióan látták. A Rendszerbontó Nagykoncerten 50 előadó, tízezrek, 46 milliós költség, 10 ezer támogató. A Brancson közel 100 közösségi sztori, 10 ezer finanszírozó.

Mit látok ebben? Nem politikát. Egy jelenséget.

Ez már nem csak finanszírozási forma, hanem működési modell – és új hit. Hogy van ráhatásunk a sorsunkra. Hogy minden tudatos támogatással, vásárlással, kiállással hozzájárulunk valami naggyá összeálló jó dologhoz. És a végén együtt mondhatjuk: „Megcsináltuk!"

Ez a bizalom monetizálása. Aki hiteles, azt a közösség felemeli. Aki hazudik, annak elzárja a forrásokat.

Ez a rendszerváltás nem a parlamentben kezdődött. Azokban a pillanatokban kezdődött, amikor több százezer ember rányomott a „Támogatom" gombra.

És ahol a közösség megtanulta, hogy a saját pénzével és idejével szavaz – ott szuper dolgok születhetnek.

*A cikk szerzője Kövesdi Gábor a Brancsközösség.hu, Magyarország crowdfunding platformjának alapítója. Sorozatvállalkozó, korábban a Költözzbe.hu (ma OTP) ingatlanportál társalapítója, és többek között a MyFarm közösségi kertészeti franchise és az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság alapítója. A közösségi finanszírozási projekteket összegyűjtő Megcsináltuk! könyv társszerzője.
#magyarország #választások #gazdaság #média #kampány #társadalom #politika #közösség #közösségi finanszírozás #brancs #brancs közösség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outright ügylet
minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri határidős deviza adás-vétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizában munkanap és ameddig mindkét devizában kettőnél több munkanap telt el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
