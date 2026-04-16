Kövesdi Gábor: A közösségi finanszírozás hozta el a magyar rendszerváltást

Magyarország szintet lépett. Már nem csak lakói, hanem részvényesei vagyunk ennek az országnak. Nézzünk mögé, nézzük az adatokat.

Április 12-én 16 év után rendszert váltottunk. 80%-os részvétel, kétharmados Tisza-többség.

Magyarként a szavazás eredménye a legfontosabb. De vállalkozóként, aki 10 éve foglalkozom közösségi finanszírozással, elgondolkodtat: hogyan jutottunk idáig?

A választást nem a nagy pénz hozta. Sok ember hozta.

A Tisza Pártot több százezer ember pár ezer forintja tartja el – egy ebéd árát havonta. 3 milliárd forint a százszoros túlerővel szemben (a köztévé 100 milliárdokba kerül). A közösségi finanszírozás alaptétele: bizalom és hitelesség nélkül egyetlen gomb sem kattan meg. Magyar Péter volt ez a hero content.

Közben új sajtómodell is felépült. A Telexet közel 70 ezer ember támogatja – csaknem mindegyikük havi 15 ezer forint alatt. Itt tömegek vannak, nem oligarchák. És ott a Partizán, 444, HVG, Átlátszó, Direkt36 (4700+ adományozó), 21 Kutatóközpont, Dull Szabolcs Ötpontban-je. És akkor a csendes hősökről, mint például a Portfolio Csoport, vagy épp a 24.hu szerkesztősége még nem is beszéltünk, ahol az exkluzív tartalmakért érdemes az "előfizetés gombra kattintani".

Aztán ott vannak, akik kiálltak. Szabó Bence rendőr százados leleplezte a titkosszolgálati akciót a Tisza ellen, elvesztette a munkáját. 5 milliós gyűjtést indítottak neki 90 napra – másfél nap alatt 30 ezer ember ennek sokszorosát adta össze. Pálinkás Szilveszter, Hrabóczki Dániel, Laponyi Zsolt – egyedül léptek ki, a közösség azonnal mögéjük állt.

Molnár Áron közel 1 millió követőt ért el adományokból és merch-ből. Hadházy Ákos évek óta kamerával járja az országot. A DE! Akcióközösség A szavazat ára filmjét 2 milliónál többen látták, az Őrszem programjára több ezer önkéntes – köztük én is.

És a kultúra. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című független thrillere (45 millióból) lehagyta a 7 milliárdos közpénzes Most vagy soha!-t. Topolánszky és Sümeghy Tavaszi szél-ét 3 millióan látták. A Rendszerbontó Nagykoncerten 50 előadó, tízezrek, 46 milliós költség, 10 ezer támogató. A Brancson közel 100 közösségi sztori, 10 ezer finanszírozó.

Mit látok ebben? Nem politikát. Egy jelenséget.

Ez már nem csak finanszírozási forma, hanem működési modell – és új hit. Hogy van ráhatásunk a sorsunkra. Hogy minden tudatos támogatással, vásárlással, kiállással hozzájárulunk valami naggyá összeálló jó dologhoz. És a végén együtt mondhatjuk: „Megcsináltuk!"

Ez a bizalom monetizálása. Aki hiteles, azt a közösség felemeli. Aki hazudik, annak elzárja a forrásokat.

Ez a rendszerváltás nem a parlamentben kezdődött. Azokban a pillanatokban kezdődött, amikor több százezer ember rányomott a „Támogatom" gombra.

És ahol a közösség megtanulta, hogy a saját pénzével és idejével szavaz – ott szuper dolgok születhetnek.

*A cikk szerzője Kövesdi Gábor a Brancsközösség.hu, Magyarország crowdfunding platformjának alapítója. Sorozatvállalkozó, korábban a Költözzbe.hu (ma OTP) ingatlanportál társalapítója, és többek között a MyFarm közösségi kertészeti franchise és az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság alapítója. A közösségi finanszírozási projekteket összegyűjtő Megcsináltuk! könyv társszerzője.