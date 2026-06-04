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Gazdaság

Fontos változást jelentettek be Magyarországon: végleg eltörlik a vitatott különadót

Pénzcentrum
2026. június 4. 20:13

Június 1-jétől megszűnik a koronavírus-járvány idején bevezetett kiegészítő bányajáradék Magyarországon. Az Európai Unió Bírósága ugyanis az uniós joggal ellentétesnek minősítette az építőanyag-ipari gyártókat érintő különadót. A döntés jelentős könnyebbséget hozhat az ágazat szereplőinek, amelyek közül többen komoly veszteségeket szenvedtek el az elmúlt években, írja a 24.hu.

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Június 1-jétől megszűnik Magyarországon a koronavírus-járvány idején bevezetett kiegészítő bányajáradék, miután az Európai Unió Bírósága az uniós joggal összeegyeztethetetlennek találta az építőanyag-ipari gyártókat terhelő különadót.

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A most kivezetett adó és a hozzá kapcsolódó árszabályozás az elmúlt években jelentős terheket rótt a hazai építőanyag-ipari vállalkozásokra. Az ágazat szereplői szerint a szigorú szabályozás komoly pénzügyi nehézségeket okozott, több nagyvállalat is jelentős veszteségeket könyvelt el, egy nagy múltú gyártócég pedig végül csődbe ment.

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A változásról a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hivatalos levélben tájékoztatta az érintett cégeket. A hatóság a 24.hu megkeresésére megerősítette, hogy az uniós bírósági ítélet nyomán a vállalkozások mentesülnek a kiegészítő bányajáradékhoz kapcsolódó önbevallási és befizetési kötelezettségek alól.

A döntés várhatóan érdemi könnyebbséget jelent az építőanyag-ipar szereplőinek, amelyek hosszú ideje kifogásolták a rendkívüli adóterhek és a piaci beavatkozások hatásait.
Címlapkép: Getty Images
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