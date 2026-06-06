2026. június 6. szombat Norbert, Cintia
22 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 6.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 6.)

Pénzcentrum
2026. június 6. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 6., szombat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Norbert, Cintia

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.25 Ft
CHF: 387.22 Ft
GBP: 411.31 Ft
USD: 308.28 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. június 5.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:
21, 23, 44, 47, 50

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 10 db
4-es találat: 31 db
3+2 találat: 23 db
3+1 találat: 623 db
2+2 találat: 438 db
3-as találat: 1364 db
1+2 találat: 2480 db
2+1 találat: 9898 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40770 Ft
MOL: 3908 Ft
RICHTER: 11920 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.07: Gomolyfelhős, napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.06.08: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, így legáltalánosabb panaszként fejfájás és erősödő migrén jelentkezhet. (2026.06.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:04
06:06
22:07
21:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 6.
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 5.
Akár 610 ezer forintba is kerülhet egyetlen belépő: elképesztő módon megdrágultak a magyarországi koncertek
2026. június 5.
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
2026. június 5.
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
NAPTÁR
Tovább
2026. június 6. szombat
Norbert, Cintia
23. hét
Június 6.
A lakáskultúra világnapja
Június 6.
Nemzetközi szövetkezeti nap
Június 6.
A nemzeti ölelés napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
2 hete
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
3
17 órája
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
4
2 hete
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
5
6 napja
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 6. 07:04
Horvát autópálya-matrica 2026: irány Horvátország, ennyi most a horvát autópályadíj
Pénzcentrum  |  2026. június 6. 06:06
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
Agrárszektor  |  2026. június 6. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.06.06. szombat