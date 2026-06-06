Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 6.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 6., szombat.

Névnap

Norbert, Cintia

Friss hírek

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Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. június 5.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:

21, 23, 44, 47, 50



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 10 db

4-es találat: 31 db

3+2 találat: 23 db

3+1 találat: 623 db

2+2 találat: 438 db

3-as találat: 1364 db

1+2 találat: 2480 db

2+1 találat: 9898 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40770 Ft

MOL: 3908 Ft

RICHTER: 11920 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.07: Gomolyfelhős, napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.06.08: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, így legáltalánosabb panaszként fejfájás és erősödő migrén jelentkezhet. (2026.06.05)

Akciók

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