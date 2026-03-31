MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Úgy látszik véget ért Rákosrendező kálváriája: elfogadták a terveket, ez lesz a területen

Pénzcentrum
2026. március 31. 15:34

Lezárult a Rákosrendező mesterterv - urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat. Kiválasztották azt a pályaművet, amely a további tervezési munka alapjául szolgálhat Budapest egyik legjelentősebb barnamezős területének megújításában. A tervpályázat célja egy olyan új városrész megalapozása volt, amely egyszerre ad választ a 21. századi városfejlesztési kihívásokra – különösen a lakhatási és klímaválságra –, miközben élhető, fenntartható és hosszú távon is működőképes városi környezetet hoz létre.  

A margitszigeti Kristály Színtéren tartott eredményhirdetésen megosztott harmadik helyezettet, második helyezettet és nyertest hirdettek, és további négy pályamű megvásárlásáról döntött a Bírálóbizottság.

“A zsűrizési folyamat során a pályaművek több szempont alapján részletes szakmai értékelésen estek át, átgondolt döntés született arról, mely koncepció adja a legjobb választ a terület jövőjére. Valójában most nem lezárunk egy folyamatot, hanem elindítunk egy újat: megvan az a csapat, akivel a következő években együtt fogunk dolgozni, és ez a legfontosabb eredménye a tervpályázatnak.” - mondta el Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a tervpályázati zsűri elnöke.

A díjazott pályaművek közös tanulsága, hogy egy sikeres új városnegyed kulcsa a jól működő városszerkezet, az erős zöldhálózat, a fenntartható mobilitás és a társadalmi szempontokat is figyelembe vevő lakhatási rendszer összehangolása. “Fenntartható közlekedésre szervezett városi alközpontot, családbarát lakókörnyezetet, ökologikus zöldfelületeket hozunk létre, egy olyan helyet, ahol nemcsak lakni, hanem élni is érdemes.” - osztotta meg gondolatait Vitézy Dávid, a KKVB elnöke, a pályázati zsűri társelnöke. 

A projekt célja, hogy húszéves távlatban mintegy 10 ezer lakás (ebből 2000 megfizethető) épüljön fel a területen minden szükséges alapellátó intézménnyel együtt, legalább 25 hektár zöldterület jöjjön létre, a városrész pedig Észak-Pest átmeneti zónájának fontos alközpontjává nője ki magát.

Ez többéves előkészítést és tervezőmunkát igényel, amelynek első lépése az átfogó mesterterv elkészítése lesz, amelyet a tervpályázat nyertese, a francia Coldefy és partnerei végezhetnek el. 

A 2025 szeptemberében meghirdetett kétfordulós tervpályázat első, részvételi szakaszában 43 érvényes jelentkezés érkezett, a benyújtott referenciák alapján közülük 16 pályázó kapott meghívást a második szakaszba. Végül 14 pályamű érkezett a február 10-i határidőre. A tervpályázat célja nem a végleges terv, hanem a legalkalmasabb tervező kiválasztása volt, minőségi kritériumok alapján. A kiválasztott pályamű ezért a további tervezési folyamat alapját képezi. A zsűri részletes szakmai ajánlásokat fogalmazott meg a nyertes csapat számára, a tervezési feladat a következő hónapokban ezek figyelembevételével alakul majd.

A rákosrendezői tervpályázat győztes látványterve (10 kép)

„A döntés jelentősége abban áll, hogy kijelöltük azt az irányt, amely mentén a mesterterv kidolgozása elindulhat – ez egy több éves, komplex tervezési folyamat kezdete.” - hangsúlyozta Erő Zoltán, Budapest főépítésze, a Bírálóbizottság tagja. A tervpályázat során számos olyan pályamű született, amelyek egyes elemei kiemelkedő szakmai értéket képviselnek. Ezek közül a kiíró többet megvásárolt, és a későbbi tervezési folyamat során megfontolás tárgyát képezi, hogy ötleteik miként integrálhatók a végleges mestertervbe.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az első helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette: az ő nevükhöz fűződik az oszakai világkiállítás francia pavilonja és a hongkongi Design Institute. Társaik a német CITYFÖRSTER, akik a pozsonyi Istropolis tervezésében is részt vettek, és dolgoztak a tiranai ONI tornyon is, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, akik egyebek között a bécsi Seepark és a Yella-Hertzka-Park tervezésében vettek részt, valamint a szlovák Marko and the placemakers, akik Pozsony jelenlegi dinamikus megújulásának zászlóvivői. Hozzájuk csatlakozott a magyar Sporaarchitects, akiknek fontosabb munkái között szerepel a budapesti M3 és M4 metróvonal több állomása, valamint a Déli Városkapu mesterterve is. 

Többéves huzavona után sikerült megegyezni a területről

2023 végén szivárgott ki, hogy a magyar állam dubaji ingatlanbefektetővel, az Eagle Hillsszel tárgyal a vasúti célra már nem használt rákosrendezői terület eladásáról. A két ország kormánya 2024-ben nemzetközi szerződést is aláírt az ügylet előkészítéseként, majd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és az Eagle Hills között tavaly január közepén megszületett az adásvételi szerződés is.

Kapcsolódó cikkeink:

A nyilvánosságra hozatal után azonban kiderült: a fővárosi tulajdonú BKM Zrt.-nek elővásárlási joga van a területre. A kormány először tagadta, hogy ez érvényesíthető, majd mégis elismerte az ellenkezőjét. Tavaly márciusban ezzel a mini-Dubaj projekt ellehetetlenült, a telek és a teljes fejlesztés a fővárosi önkormányzat kezébe került.

A megállapodás szerint Budapest három részletben fizeti ki a telek árát, és az arab befektető helyett maga húzatja fel az új negyedet – cserébe megkapja az államtól azt a fejlesztési finanszírozást, amelyet eredetileg az Eagle Hills kapott volna. Tavaly szeptemberben végül a Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta Vitézy és Karácsony közös rákosrendezői tervpályázatát, amely másnap az EU-s közbeszerzési portálon is megjelent.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:57
16:43
16:26
16:12
15:56
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 30. 16:50
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 31. 14:47
Távozik a Kreatív főszerkesztője - Nagy Iván Zsolt lesz az utód
Nagy Iván Zsolt váltja Horváth Ágnest a Kreatív élén.
Bankmonitor  |  2026. március 31. 13:53
Otthon Start: ezen bukott az örökölt lakás tulajdonrészének megvásárlása
Az Otthon Startot a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján lehet már résztulajdon vásárlására is...
Holdblog  |  2026. március 31. 10:23
Majdhogynem jobban fáj az iráni háború Trumpnak, mint Teheránnak
Majdnem minden idei előrejelzés borul Donald Trump iráni háborúja miatt, ami egyre zavarosabb, és eg...
iO Charts  |  2026. március 30. 20:21
Volkswagen részvény: az autóipari kolosszus a lejtőn vagy értékcsapda?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Volkswagen részvény nyeletlen baltaként zuhan a mélybe már több...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 31.
Végzetes csapdába sétálhat Donald Trump: egy elhúzódó háborúba az egész elnöksége belerokkanhat
2026. március 31.
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
2026. március 31.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 16:43
Most érkezett! Brutális ukrán légicsapás sújtotta Oroszországot - az orosz olajexport közel fele megsemmisült
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 15:56
Végzetes csapdába sétálhat Donald Trump: egy elhúzódó háborúba az egész elnöksége belerokkanhat
Agrárszektor  |  2026. március 31. 16:31
Fontos szabályokat írna át a kormány: ez rengeteg magyar gazdát érint