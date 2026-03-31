Úgy látszik véget ért Rákosrendező kálváriája: elfogadták a terveket, ez lesz a területen

Lezárult a Rákosrendező mesterterv - urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat. Kiválasztották azt a pályaművet, amely a további tervezési munka alapjául szolgálhat Budapest egyik legjelentősebb barnamezős területének megújításában. A tervpályázat célja egy olyan új városrész megalapozása volt, amely egyszerre ad választ a 21. századi városfejlesztési kihívásokra – különösen a lakhatási és klímaválságra –, miközben élhető, fenntartható és hosszú távon is működőképes városi környezetet hoz létre.

A margitszigeti Kristály Színtéren tartott eredményhirdetésen megosztott harmadik helyezettet, második helyezettet és nyertest hirdettek, és további négy pályamű megvásárlásáról döntött a Bírálóbizottság.

“A zsűrizési folyamat során a pályaművek több szempont alapján részletes szakmai értékelésen estek át, átgondolt döntés született arról, mely koncepció adja a legjobb választ a terület jövőjére. Valójában most nem lezárunk egy folyamatot, hanem elindítunk egy újat: megvan az a csapat, akivel a következő években együtt fogunk dolgozni, és ez a legfontosabb eredménye a tervpályázatnak.” - mondta el Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a tervpályázati zsűri elnöke.

A díjazott pályaművek közös tanulsága, hogy egy sikeres új városnegyed kulcsa a jól működő városszerkezet, az erős zöldhálózat, a fenntartható mobilitás és a társadalmi szempontokat is figyelembe vevő lakhatási rendszer összehangolása. “Fenntartható közlekedésre szervezett városi alközpontot, családbarát lakókörnyezetet, ökologikus zöldfelületeket hozunk létre, egy olyan helyet, ahol nemcsak lakni, hanem élni is érdemes.” - osztotta meg gondolatait Vitézy Dávid, a KKVB elnöke, a pályázati zsűri társelnöke.

A projekt célja, hogy húszéves távlatban mintegy 10 ezer lakás (ebből 2000 megfizethető) épüljön fel a területen minden szükséges alapellátó intézménnyel együtt, legalább 25 hektár zöldterület jöjjön létre, a városrész pedig Észak-Pest átmeneti zónájának fontos alközpontjává nője ki magát.

Ez többéves előkészítést és tervezőmunkát igényel, amelynek első lépése az átfogó mesterterv elkészítése lesz, amelyet a tervpályázat nyertese, a francia Coldefy és partnerei végezhetnek el.

A 2025 szeptemberében meghirdetett kétfordulós tervpályázat első, részvételi szakaszában 43 érvényes jelentkezés érkezett, a benyújtott referenciák alapján közülük 16 pályázó kapott meghívást a második szakaszba. Végül 14 pályamű érkezett a február 10-i határidőre. A tervpályázat célja nem a végleges terv, hanem a legalkalmasabb tervező kiválasztása volt, minőségi kritériumok alapján. A kiválasztott pályamű ezért a további tervezési folyamat alapját képezi. A zsűri részletes szakmai ajánlásokat fogalmazott meg a nyertes csapat számára, a tervezési feladat a következő hónapokban ezek figyelembevételével alakul majd.

„A döntés jelentősége abban áll, hogy kijelöltük azt az irányt, amely mentén a mesterterv kidolgozása elindulhat – ez egy több éves, komplex tervezési folyamat kezdete.” - hangsúlyozta Erő Zoltán, Budapest főépítésze, a Bírálóbizottság tagja. A tervpályázat során számos olyan pályamű született, amelyek egyes elemei kiemelkedő szakmai értéket képviselnek. Ezek közül a kiíró többet megvásárolt, és a későbbi tervezési folyamat során megfontolás tárgyát képezi, hogy ötleteik miként integrálhatók a végleges mestertervbe.

Az első helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette: az ő nevükhöz fűződik az oszakai világkiállítás francia pavilonja és a hongkongi Design Institute. Társaik a német CITYFÖRSTER, akik a pozsonyi Istropolis tervezésében is részt vettek, és dolgoztak a tiranai ONI tornyon is, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, akik egyebek között a bécsi Seepark és a Yella-Hertzka-Park tervezésében vettek részt, valamint a szlovák Marko and the placemakers, akik Pozsony jelenlegi dinamikus megújulásának zászlóvivői. Hozzájuk csatlakozott a magyar Sporaarchitects, akiknek fontosabb munkái között szerepel a budapesti M3 és M4 metróvonal több állomása, valamint a Déli Városkapu mesterterve is.

Többéves huzavona után sikerült megegyezni a területről

2023 végén szivárgott ki, hogy a magyar állam dubaji ingatlanbefektetővel, az Eagle Hillsszel tárgyal a vasúti célra már nem használt rákosrendezői terület eladásáról. A két ország kormánya 2024-ben nemzetközi szerződést is aláírt az ügylet előkészítéseként, majd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és az Eagle Hills között tavaly január közepén megszületett az adásvételi szerződés is.

A nyilvánosságra hozatal után azonban kiderült: a fővárosi tulajdonú BKM Zrt.-nek elővásárlási joga van a területre. A kormány először tagadta, hogy ez érvényesíthető, majd mégis elismerte az ellenkezőjét. Tavaly márciusban ezzel a mini-Dubaj projekt ellehetetlenült, a telek és a teljes fejlesztés a fővárosi önkormányzat kezébe került.

A megállapodás szerint Budapest három részletben fizeti ki a telek árát, és az arab befektető helyett maga húzatja fel az új negyedet – cserébe megkapja az államtól azt a fejlesztési finanszírozást, amelyet eredetileg az Eagle Hills kapott volna. Tavaly szeptemberben végül a Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta Vitézy és Karácsony közös rákosrendezői tervpályázatát, amely másnap az EU-s közbeszerzési portálon is megjelent.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán