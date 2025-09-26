Újabb fordulat Rákosrendező ügyében: kiderült, erre készülhetnek a budapestiek

Budapest főváros urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázatot írt ki a Rákosrendező 86 hektáros területének hasznosítására, amelynek célja egy környezeti fenntarthatóságot és társadalmi szolidaritást megvalósító új városrész létrehozása.

A Magyar Építők által észrevett, az Európai Unió közbeszerzési oldalán megjelent pályázat a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követően került kiírásra. A főváros olyan csapatot keres, amely képes megtervezni egy zöldfelületekben gazdag, emberléptékű közterületekkel rendelkező, környezettudatos városrészt, amely támogatott lakhatást és helyi közintézményeket biztosít korszerű építészeti és energetikai megoldásokkal.

A pályázati jelentkezések benyújtási határideje 2025. november 4., míg a pályaműveket várhatóan 2026. január 27-ig kell leadni. A legjobb terveket összesen 141 millió forintos keretből díjazzák, egy-egy díj maximális összege 18 millió forint lehet.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által kiírt pályázat olyan tervezőcsapatot keres, amely felkészült nagy léptékű projektek előkészítésére, kreatívan használja a helyszín adottságait, és képes ötvözni a vizionárius gondolkodást a mérnöki precizitással. Elvárás a sokrétű szakértelem, az innovatív szemlélet és a hagyományok tisztelete, valamint jártasság az urbanisztikai, építészeti, tájépítészeti és műszaki tervezés minden területén.

A nyertes pályázó által elkészítendő mesterterv meghatározza majd a terület jövőbeli szerkezetét, beépítési intenzitását, építészeti karakterét, funkcióit, zöldfelületi és közlekedési rendszerét, valamint közműhálózatát. A tervdokumentáció kiterjed minden ágazatra, rögzíti a további szakági tervezési feladatok kereteit, ütemekre bontja a beruházást, és megalapozza annak gazdasági-pénzügyi hátterét is.