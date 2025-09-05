2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Hivatalos, megegyeztek Rákosrendezőről: óriási fejlesztés indulhat Budapesten
Hivatalos, megegyeztek Rákosrendezőről: óriási fejlesztés indulhat Budapesten

2025. szeptember 5. 15:11

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megállapodást kötött a rákosrendezői terület infrastruktúra-fejlesztéséről, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata is jóváhagyott- írja a Főpolgármesteri Hivatal közleményében. 

A minisztérium közleménye szerint az aláírt megállapodás biztosítja, hogy Budapest továbbra is jogosult a Rákosrendező fejlesztésére szánt, legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-beruházásra, amely korábban az arab befektetőnek is járt volna.

A dokumentum részletesen tartalmazza a terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztési terveit. Kiemelt elemként szerepel benne a Szegedi úti felüljáró és az azon áthaladó villamosvonal kiépítése, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítása is. A műszaki tartalmat a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottsága ellenszavazat nélkül hagyta jóvá.

Lázár János tárcája azt is vállalta, hogy az állami és fővárosi szakemberek havonta egyeztetnek majd az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról.

Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán
