Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
Hivatalos, megegyeztek Rákosrendezőről: óriási fejlesztés indulhat Budapesten
Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megállapodást kötött a rákosrendezői terület infrastruktúra-fejlesztéséről, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata is jóváhagyott- írja a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.
A minisztérium közleménye szerint az aláírt megállapodás biztosítja, hogy Budapest továbbra is jogosult a Rákosrendező fejlesztésére szánt, legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-beruházásra, amely korábban az arab befektetőnek is járt volna.
A dokumentum részletesen tartalmazza a terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztési terveit. Kiemelt elemként szerepel benne a Szegedi úti felüljáró és az azon áthaladó villamosvonal kiépítése, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítása is. A műszaki tartalmat a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottsága ellenszavazat nélkül hagyta jóvá.
Lázár János tárcája azt is vállalta, hogy az állami és fővárosi szakemberek havonta egyeztetnek majd az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról.
Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán
