Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, hogy kiírják a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására. Mint megjegyezte, mindennek oka, hogy Rákosrendező a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja.

A főpolgármester leírta, a cél ismert: Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.

"Noha a kormány még húzza az időt a terület teljes körű birtokba adásával, a Főváros halad a munkával, amelynek eredményeként fenntartható környezetben épülhetnek megfizethető lakások az új városnegyedben" - közölte Karácsony Gergely.

Megjegyezte, hogy hétfőn már a szakbizottság tárgyalja Vitézy Dáviddal közös előterjesztésüket: a nemzetközi építészeti tervpályázat a teljes projektnek az a fejezete, amelyből mindenki láthatja majd, milyen lesz Budapest új, korszerű és zöld városrésze a beruházás végére.

De látszani fog az is, hogy mi a különbség az embertelen mértékű beépítéssel tervező, a város közepére több száz méter magas luxusfelhőkarcolót álmodó, kizárólag a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló „mini-Dubaj” tervei, valamint a budapestiek számára megfizethető lakhatást, új zöldfelületeket kínáló, emberi léptékű, zöld városfejlesztés között

- zárta posztját a főpolgármester.

