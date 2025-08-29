A cukrászda közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely sokakat meglepett és elszomorított.
Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek
Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, hogy kiírják a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására. Mint megjegyezte, mindennek oka, hogy Rákosrendező a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja.
A főpolgármester leírta, a cél ismert: Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.
"Noha a kormány még húzza az időt a terület teljes körű birtokba adásával, a Főváros halad a munkával, amelynek eredményeként fenntartható környezetben épülhetnek megfizethető lakások az új városnegyedben" - közölte Karácsony Gergely.
Megjegyezte, hogy hétfőn már a szakbizottság tárgyalja Vitézy Dáviddal közös előterjesztésüket: a nemzetközi építészeti tervpályázat a teljes projektnek az a fejezete, amelyből mindenki láthatja majd, milyen lesz Budapest új, korszerű és zöld városrésze a beruházás végére.
De látszani fog az is, hogy mi a különbség az embertelen mértékű beépítéssel tervező, a város közepére több száz méter magas luxusfelhőkarcolót álmodó, kizárólag a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló „mini-Dubaj” tervei, valamint a budapestiek számára megfizethető lakhatást, új zöldfelületeket kínáló, emberi léptékű, zöld városfejlesztés között
- zárta posztját a főpolgármester.
Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
A magyarok 40 százaléka támogatja az euró mielőbbi bevezetését, miközben csak ötödük véli úgy, hogy az ország készen áll erre.
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
Ez a város veri az összes többit a megélhetési költségek és életminőség terén – és Budapest meglepően előkelő helyen van! Nézd meg a CHART by...
Újra a középpontba került a közép-európai energiaellátás biztonsága, miután ukrán fenyegetések érték a Barátság kőolajvezetéket.
Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 volt - közölte a KSH. Mutatjuk a részletes statisztikákat!
Egerben elszaporodtak a hamis bankjegyek, forinttal is euróval is próbálkoztak, de meglepődtek, mikor szóltak a boltosok, hogy azt nem fogadhatják el.
Az elemzőket nem lepte meg a monetáris politika szigorúságának folytatása, de abban nem egészen értenek egyet, hogy ez meddig marad még így.
Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.
A döntést a tartósan cél feletti inflációs pálya és a bizonytalan nemzetközi környezet indokolja.
Az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetékre elsősorban az orosz bevételek csökkentését és az ottani üzemanyaghiány fokozását célozzák, de közben a magyar ellátást is veszélyeztetik.
