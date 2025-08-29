2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. június 10.Karácsony Gergely fõpolgármester, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP fõpolgármester-jelöltje beszédet mond az önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a budapesti Városháza parkban 2024. június 10-én.
Gazdaság

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 11:26

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, hogy kiírják a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására. Mint megjegyezte, mindennek oka, hogy Rákosrendező a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja.

A főpolgármester leírta, a cél ismert: Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Noha a kormány még húzza az időt a terület teljes körű birtokba adásával, a Főváros halad a munkával, amelynek eredményeként fenntartható környezetben épülhetnek megfizethető lakások az új városnegyedben" - közölte Karácsony Gergely.

Nagyon nyögvenyelősen halad Rákosrendező ügye: ez áll a háttérben
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyon nyögvenyelősen halad Rákosrendező ügye: ez áll a háttérben
Közeledik a megállapodás a főváros és a MÁV között Rákosrendező átmeneti használatáról.

Megjegyezte, hogy hétfőn már a szakbizottság tárgyalja Vitézy Dáviddal közös előterjesztésüket: a nemzetközi építészeti tervpályázat a teljes projektnek az a fejezete, amelyből mindenki láthatja majd, milyen lesz Budapest új, korszerű és zöld városrésze a beruházás végére.

De látszani fog az is, hogy mi a különbség az embertelen mértékű beépítéssel tervező, a város közepére több száz méter magas luxusfelhőkarcolót álmodó, kizárólag a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló „mini-Dubaj” tervei, valamint a budapestiek számára megfizethető lakhatást, új zöldfelületeket kínáló, emberi léptékű, zöld városfejlesztés között

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- zárta posztját a főpolgármester.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#pályázat #Budapest #beruházás #gazdaság #építészet #főpolgármester #karácsony gergely #rákosrendező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:52
11:45
11:26
11:15
11:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 28. 16:55
Tényleg felrobbantak a bérek és a munkaerőpiac? Mi történik?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 29. 10:33
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozo...
KonyhaKontrolling  |  2025. augusztus 29. 07:45
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 28. 21:45
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor...
Bankmonitor  |  2025. augusztus 28. 15:28
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is eli...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
2025. augusztus 28.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
2025. augusztus 28.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2
7 napja
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
3
5 napja
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
4
1 napja
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
5
2 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 11:45
Hogy micsoda?! Ez az étterem 7500 ft-ért kínál egy üveg ásványvizet: vajon mi benne az extra?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 10:20
100 év után bezár a legendás vidéki cukrászda: elárulták, miért nem bírták a nyomást
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 11:29
Durva pofont kaphat a magyar mezőgazdaság, ha az EU terve megvalósul